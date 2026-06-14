После удара по нефтебазе в российском Рыбинске выпал "нефтяной дождь". ВИДЕО+ФОТО
В Рыбинске Ярославской области РФ после удара Сил обороны по нефтебазе зафиксировали так называемый "нефтяной дождь".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Местные жители публикуют видео необычных осадков
Видео с осадками, похожими на капли нефтепродуктов, начали распространяться в местных чатах и пабликах.
Подобное явление ранее наблюдалось и в Туапсе после атак на нефтебазу, когда в воздух попали продукты горения и частицы нефтепродуктов.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что поражен комбинат "Темп" Росрезерва в Ярославской области, где хранилось топливо.
- Также отмечалось, что химкомбинат "Азот" горит в Новомосковске Тульской области после атаки дронов.
- По данным СБУ, на пострадавшей нефтебазе Росрезерва "Темп" масштабный пожар, есть как минимум три крупных очага.
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