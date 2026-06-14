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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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После удара по нефтебазе в российском Рыбинске выпал "нефтяной дождь". ВИДЕО+ФОТО

В Рыбинске Ярославской области РФ после удара Сил обороны по нефтебазе зафиксировали так называемый "нефтяной дождь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

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Местные жители публикуют видео необычных осадков

Видео с осадками, похожими на капли нефтепродуктов, начали распространяться в местных чатах и пабликах.

Подобное явление ранее наблюдалось и в Туапсе после атак на нефтебазу, когда в воздух попали продукты горения и частицы нефтепродуктов.

нефтяной дождь в рибинске
нефтяной дождь в рибинске
нефтяной дождь в рибинске
нефтяной дождь в рибинске

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что поражен комбинат "Темп" Росрезерва в Ярославской области, где хранилось топливо.
  • Также отмечалось, что химкомбинат "Азот" горит в Новомосковске Тульской области после атаки дронов.
  • По данным СБУ, на пострадавшей нефтебазе Росрезерва "Темп" масштабный пожар, есть как минимум три крупных очага.

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Удары по РФ (1021) Ярославская область РФ (24) нефтебаза (14)
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Топ комментарии
+18
У прЯроді нет плахой пагоди.
Каждая пагода благадать.
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14.06.2026 12:52 Ответить
+17
ви русня , не захотіли їсти добрий український Хліб , випалюїте наші поля , так пийте сьогодні нафтову свою воду...
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14.06.2026 12:55 Ответить
+15
українські безпілотніки завжди к чьорнаму даждю
кацапська приміта (починаючи з 2026 р.)

.
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14.06.2026 12:53 Ответить
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У прЯроді нет плахой пагоди.
Каждая пагода благадать.
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14.06.2026 12:52 Ответить
Переименовать Рыбинск в Нефтедождинск!
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14.06.2026 14:26 Ответить
українські безпілотніки завжди к чьорнаму даждю
кацапська приміта (починаючи з 2026 р.)

.
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14.06.2026 12:53 Ответить
ви русня , не захотіли їсти добрий український Хліб , випалюїте наші поля , так пийте сьогодні нафтову свою воду...
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14.06.2026 12:55 Ответить
А казали, що в них дефіцит пального.
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14.06.2026 12:55 Ответить
не ужас,ужас,а триндэць
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14.06.2026 13:01 Ответить
Ой как хорошо
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14.06.2026 13:01 Ответить
етА нє ужас - ето двіжуха..
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14.06.2026 13:02 Ответить
Для засмаги дуже добре
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14.06.2026 13:03 Ответить
Ні что іноє как Божья блаґодать 🥰
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14.06.2026 13:06 Ответить
небесна нафтуся пролилася

.
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14.06.2026 13:11 Ответить
Не нафтовий, а сажовий дощ, продукт первинної, глибокої переробки кацапської нафти нашими ЗСУ...
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14.06.2026 13:06 Ответить
Нехай тряпкою збирають і викручують прямо в бензобак - халява поперла.
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14.06.2026 13:08 Ответить
нафтовий дощ, це дуже цінний ресурс, чудова лікувальна речовина, якщо приймати ванни, організм омолоджується і можна прожити 150 років, передайте ху...лу , він зрадіє, бо дуже хоче дожити до...
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14.06.2026 13:08 Ответить
Мабуть беспілотник пробив глибоку нафтову сверловину і то вона фонтанує 🤔 ... кацапи мають радіти
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14.06.2026 13:09 Ответить
Нам страшно. Ужас-ужас. Ну, ужас, но не ужас-ужас-ужас
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14.06.2026 13:14 Ответить
Боже як гарно. шо кацапу не так
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14.06.2026 13:14 Ответить
Чорна мітка
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14.06.2026 13:14 Ответить
Збирайте в діжки, прибуткова справа буде
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14.06.2026 13:19 Ответить
Будемо рахувати, що це поки що перша з кар єгипетських - покарання кров'ю. Кров'ю землі - нафтою. Буде ще 9, кацапи. На черзі "жаби" (навіть трішки цікаво, які саме "жаби" вам на голови від ЗСУ будуть сипатись).
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14.06.2026 13:31 Ответить
ГОЙДА!
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14.06.2026 13:41 Ответить
Чим більше такої "божої благодаті" буде з неба ти м більше росіян прозріють. Це звісно ж не викличе бунт на Московії але продовжувати війну ***** стане набагато важче.
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14.06.2026 13:44 Ответить
А плачуть, що бензину нема. Ось Бог послав нафту з неба, женіть в перегонці🤣
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14.06.2026 14:08 Ответить
Та вони ту дощову нафту брагулькою закальвадосять. То iм в магазинах продають горiлку, котра пройшла всю стадiю виробництва, щоби з опилок та нафтопродуктiв на виходi все ж вийшла кацап водкою.
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14.06.2026 14:19 Ответить
То вам вмЄсто бЄнзіна, ляйте в бак і на БЄрлін, як на парадЄ
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14.06.2026 14:16 Ответить
Как раз клубника пошла. Нормально подкормит.
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14.06.2026 14:23 Ответить
Тепер нафта не тільки під землею, а, й з неба. Як про Мідаса, який до чого не торкався усе перетворювалось на золото. А, тут - все пертворюється на нафту. Їжте не обляпайтесь. Ви ж цього хотіли?
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14.06.2026 14:23 Ответить
Можна собi уявити, яка у всiй окрузi стоiть смрадина вiд того дощу.
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14.06.2026 14:23 Ответить
Не стоит паниковать это план такой был, теперь будут расти нефтяные огурцы и ими можно будет авто заправлять...
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14.06.2026 14:25 Ответить
Кацапня больше золотой ценит
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14.06.2026 14:26 Ответить
если подставить ведро, то "нефтяной дождь" можно превратить в "денежный дождь"
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14.06.2026 14:47 Ответить
Дай бог нє послєдній (регоче)
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14.06.2026 14:47 Ответить
Дай бог чтоб не последний!!!
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14.06.2026 14:48 Ответить
Чьорний дощ... Звикайте, суки; далі буде (прадалженіє слєдуєт)!
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14.06.2026 14:51 Ответить
Так это же Рыбинск, а с неба падает черная икра!
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14.06.2026 15:04 Ответить
Фермери,латифундисти!- саме час максимально скидатись силам оборони на довгі удари по ворогу,адже тепер їхні(ворожі) врожаї майже не купуватимуть(або дуже обмежено),а саме ваші пожинки зростуть в ціні!Саме час виразити вдячність силам оборони,в тому числі,заради масштабування наслідків "нафтових дощів",котрі з часом відчутно збільшать вашу дохідність і як наслідок прибутковість!
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14.06.2026 15:07 Ответить
Скажіть йому: кота нада помить Кіт налижеться того, - здохне, їм не можна
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14.06.2026 15:14 Ответить
Смєкалка твоя гдє? Швиденько діставай самогонний апарат і переганяй це на бензин! Тбіподаруно зробили...
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14.06.2026 15:18 Ответить
 
 