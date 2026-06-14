Після удару по нафтобазі у російському Рибінську випав "нафтовий дощ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Рибінську Ярославської області РФ після удару Сил оборони по нафтобазі зафіксували так званий "нафтовий дощ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Місцеві жителі публікують відео незвичних опадів

Відео з опадами, схожими на краплі нафтопродуктів, почали поширюватися в місцевих чатах і пабліках.

Подібне явище раніше спостерігалося і в Туапсе після атак на нафтобазу, коли в повітря потрапили продукти горіння та частинки нафтопродуктів.









Що передувало?

Раніше повідомлялося, що уражено комбінат "Темп" Росрезерву в Ярославській області, де зберігалося пальне.

Також зазначалося, що хімкомбінат "Азот" горить у Новомосковську Тульської області після атаки дронів.

За даними СБУ, на ураженій нафтобазі росрезерву "Темп" масштабна пожежа, є щонайменше три великих осередки.

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