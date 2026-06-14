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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Після удару по нафтобазі у російському Рибінську випав "нафтовий дощ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Рибінську Ярославської області РФ після удару Сил оборони по нафтобазі зафіксували так званий "нафтовий дощ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Місцеві жителі публікують відео незвичних опадів

Відео з опадами, схожими на краплі нафтопродуктів, почали поширюватися в місцевих чатах і пабліках.

Подібне явище раніше спостерігалося і в Туапсе після атак на нафтобазу, коли в повітря потрапили продукти горіння та частинки нафтопродуктів.

нафтовий дощ у рибінську
нафтовий дощ у рибінську
нафтовий дощ у рибінську
нафтовий дощ у рибінську

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що уражено комбінат "Темп" Росрезерву в Ярославській області, де зберігалося пальне.
  • Також зазначалося, що хімкомбінат "Азот" горить у Новомосковську Тульської області після атаки дронів.
  • За даними СБУ, на ураженій нафтобазі росрезерву "Темп" масштабна пожежа, є щонайменше три великих осередки.

Також читайте: У Краснодарському краї після атаки БпЛА спалахнув морський термінал. ФОТО

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Удари по РФ (1031) Ярославська область РФ (24) нафтобаза (15)
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У прЯроді нет плахой пагоди.
Каждая пагода благадать.
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14.06.2026 12:52 Відповісти
українські безпілотніки завжди к чьорнаму даждю
кацапська приміта (починаючи з 2026 р.)

.
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14.06.2026 12:53 Відповісти
ви русня , не захотіли їсти добрий український Хліб , випалюїте наші поля , так пийте сьогодні нафтову свою воду...
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14.06.2026 12:55 Відповісти
А казали, що в них дефіцит пального.
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14.06.2026 12:55 Відповісти
не ужас,ужас,а триндэць
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14.06.2026 13:01 Відповісти
Ой как хорошо
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14.06.2026 13:01 Відповісти
етА нє ужас - ето двіжуха..
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14.06.2026 13:02 Відповісти
Для засмаги дуже добре
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14.06.2026 13:03 Відповісти
Ні что іноє как Божья блаґодать 🥰
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14.06.2026 13:06 Відповісти
Не нафтовий, а сажовий дощ, продукт первинної, глибокої переробки кацапської нафти нашими ЗСУ...
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14.06.2026 13:06 Відповісти
Нехай тряпкою збирають і викручують прямо в бензобак - халява поперла.
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14.06.2026 13:08 Відповісти
нафтовий дощ, це дуже цінний ресурс, чудова лікувальна речовина, якщо приймати ванни, організм омолоджується і можна прожити 150 років, передайте ху...лу , він зрадіє, бо дуже хоче дожити до...
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14.06.2026 13:08 Відповісти
 
 