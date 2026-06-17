В Деснянском районе Киева взрывотехники изъяли боевую часть сбитого дрона "Герань-2". ФОТОрепортаж
В Деснянском районе столицы взрывотехники полиции изъяли боевую часть российского беспилотника "Герань-2", который был сбит во время последней воздушной атаки на Киев 15 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.
"В Деснянском районе столицы взрывотехники полиции изъяли боевую часть вражеского беспилотника "Герань-2", который был сбит во время последней атаки на Киев", - говорится в сообщении.
Специалисты привели боеприпас в безопасное состояние и изъяли для дальнейшего уничтожения.
Помните
- Если вы увидели подозрительный предмет – не приближайтесь и не прикасайтесь к нему.
- Немедленно сообщите по номерам 101, 102 или 112.
Ранее сообщалось, что 15 июня полицейские изъяли боевую часть "Герань-2" около дороги в Шевченковском районе Киева.
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