В Деснянском районе Киева взрывотехники изъяли боевую часть сбитого дрона "Герань-2". ФОТОрепортаж

В Деснянском районе столицы взрывотехники полиции изъяли боевую часть российского беспилотника "Герань-2", который был сбит во время последней воздушной атаки на Киев 15 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В Деснянском районе столицы взрывотехники полиции изъяли боевую часть вражеского беспилотника "Герань-2", который был сбит во время последней атаки на Киев", - говорится в сообщении.



Специалисты привели боеприпас в безопасное состояние и изъяли для дальнейшего уничтожения.

Смотрите также: Момент ударов РФ по Киево-Печерской лавре. ВИДЕО





Помните

Если вы увидели подозрительный предмет – не приближайтесь и не прикасайтесь к нему.

Немедленно сообщите по номерам 101, 102 или 112.

Смотрите также: Два дрона РФ целенаправленно атаковали Лавру и "Мистецький Арсенал", — Зеленский. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что 15 июня полицейские изъяли боевую часть "Герань-2" около дороги в Шевченковском районе Киева.