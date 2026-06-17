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У Деснянському районі Києва вибухотехніки вилучили бойову частину збитого дрона "Герань-2". ФОТОрепортаж

У Деснянському районі столиці вибухотехніки поліції вилучили бойову частину російського безпілотника "Герань-2", який був збитий під час останньої повітряної атаки на Київ 15 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

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"У Деснянському районі столиці вибухотехніки поліції вилучили бойову частину ворожого безпілотника "Герань-2", який був збитий під час останньої атаки на Київ", - ідеться в повідомленні.

Фахівці перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення.

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У Деснянському районі Києва вибухотехніки вилучили бойову частину збитого дрона "Герань-2"
У Деснянському районі Києва вибухотехніки вилучили бойову частину збитого дрона "Герань-2"

Пам’ятайте

  • Якщо ви побачили підозрілий предмет – не наближайтесь і не торкайтесь його.
  • Негайно повідомте за номерами 101, 102 або 112.

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Раніше повідомлялося, що 15 червня поліцейські вилучили бойову частину "Герань-2" біля дороги у Шевченківському районі Києва.

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Київ (20922) сапер (240)
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