У Деснянському районі Києва вибухотехніки вилучили бойову частину збитого дрона "Герань-2". ФОТОрепортаж

У Деснянському районі столиці вибухотехніки поліції вилучили бойову частину російського безпілотника "Герань-2", який був збитий під час останньої повітряної атаки на Київ 15 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

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"У Деснянському районі столиці вибухотехніки поліції вилучили бойову частину ворожого безпілотника "Герань-2", який був збитий під час останньої атаки на Київ", - ідеться в повідомленні.



Фахівці перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення.

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Негайно повідомте за номерами 101, 102 або 112.

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Раніше повідомлялося, що 15 червня поліцейські вилучили бойову частину "Герань-2" біля дороги у Шевченківському районі Києва.