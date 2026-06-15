Наслідки масованого удару РФ по Києву: є руйнування в усіх районах. ФОТОрепортаж

У Києві четверо загиблих внаслідок нічної атаки РФ, 30 постраждалих. Правоохоронці фіксують наслідки нічної атаки рф на столицю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

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Жертви

Як зазначається, внаслідок комбінованої атаки ворога 15 червня 2026 року станом на 8.30 ранку відомо про 4 загиблих, 30 постраждалих. Серед них вагітна жінка та двоє дітей 5 та 6 років.

Руйнування та пошкодження

Руйнування зафіксовані в усіх 10 районах Києва - пошкоджено щонайменше 18 багатоповерхових будинків, храм на території Києво-Печерської Лаври, бізнес-центр, будівлю кіностудії, адміністративні будівлі, приватні будинки, ринок, автомобілі, недобудовані багатоповерхові будинки.

Остаточна кількість постраждалих людей та пошкоджених об’єктів встановлюється.

На місцях влучань та падінь уламків ворожого озброєння працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин, вчинений збройними силами РФ.

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Розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

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Масована атака на Україну 15 червня

Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

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