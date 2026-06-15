Последствия массированного удара РФ по Киеву: разрушения во всех районах. ФОТОрепортаж

В Киеве четыре человека погибли в результате ночной атаки РФ, 30 пострадали. Правоохранители фиксируют последствия ночной атаки РФ на столицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

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Жертвы

Как отмечается, в результате комбинированной атаки врага 15 июня 2026 года по состоянию на 8.30 утра известно о 4 погибших, 30 пострадавших. Среди них беременная женщина и двое детей 5 и 6 лет.

Разрушения и повреждения

Разрушения зафиксированы во всех 10 районах Киева — повреждены как минимум 18 многоэтажных домов, храм на территории Киево-Печерской Лавры, бизнес-центр, здание киностудии, административные здания, частные дома, рынок, автомобили, недостроенные многоэтажные дома.

Окончательное количество пострадавших людей и поврежденных объектов устанавливается.

На местах попаданий и падения обломков вражеского вооружения работают спасатели и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление, совершенное вооруженными силами РФ.

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Начато досудебное расследование

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ очередного военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

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Массированная атака на Украину 15 июня

Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 ранены, среди них двое детей.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

В результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

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