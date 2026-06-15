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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев Массированный комбинированный удар
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Последствия массированного удара РФ по Киеву: разрушения во всех районах. ФОТОрепортаж

В Киеве четыре человека погибли в результате ночной атаки РФ, 30 пострадали. Правоохранители фиксируют последствия ночной атаки РФ на столицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

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Жертвы

Как отмечается, в результате комбинированной атаки врага 15 июня 2026 года по состоянию на 8.30 утра известно о 4 погибших, 30 пострадавших. Среди них беременная женщина и двое детей 5 и 6 лет.

Разрушения и повреждения

Разрушения зафиксированы во всех 10 районах Киева — повреждены как минимум 18 многоэтажных домов, храм на территории Киево-Печерской Лавры, бизнес-центр, здание киностудии, административные здания, частные дома, рынок, автомобили, недостроенные многоэтажные дома.

Окончательное количество пострадавших людей и поврежденных объектов устанавливается.

На местах попаданий и падения обломков вражеского вооружения работают спасатели и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление, совершенное вооруженными силами РФ.

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Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

Начато досудебное расследование

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ очередного военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

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Массированная атака на Украину 15 июня

  • Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 ранены, среди них двое детей.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • В результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Читайте: Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин — в списке худших варваров в истории, — Сибига

Автор: 

Киев (26454) обстрел (33139) прокуратура (4982)
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Ну что? Самое время отправить на маскву все 200 наших Фламинго. Они ведь у нас уже есть? Штилерман зуб даёт, что есть. Не может же такой человек и так врать.

https://biz.liga.net/all/news/sovladelets-fire-point-zayavil-chto-kompaniya-zapustila-dva-sputnika-i-planiruet-desyatki-v-2027-godu Штилерман заявил, что Fire Point запустила два спутника | Новости Украины | LIGA.net
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15.06.2026 09:51 Ответить
усі хфламинго у чемодіні миндича в ізраелі.....
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15.06.2026 09:56 Ответить
Что, Штилерман нагло вешает лапшу на уши украинцев?
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15.06.2026 10:09 Ответить
Ну що Боже, може нарешті візмешсься за рашу і накажеш як слід цей непотріб?!?!
Ти почни а ми підтримаємо😉
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15.06.2026 09:52 Ответить
Так їх зєля вже лякав "далекобійними санкціями " і що -а нічого ,це ще більше роздраконило кацапів
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15.06.2026 09:58 Ответить
дик я ж не у зеіуди прошу ))
Вище беру🤣
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15.06.2026 11:29 Ответить
на мацкву тільки двушечки від зеленого
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15.06.2026 09:57 Ответить
ЖАХ, ЖАХ,ЖАХ!

А чого ЦАР до свого від'їзду до Франції на САММІТ СІМКИ не видав Потужний Указ про заборону Путлу Поганому бити по Києву, коли ЦАР у від'їзді ? Бо ж на 9 травня Царський Указ добре спрацював !
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15.06.2026 10:12 Ответить
тому що сцарьок зїбався подалі від обстрілів......
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15.06.2026 11:30 Ответить
 
 