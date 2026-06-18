"Фото дня": Цахкна опубликовал фотографию охваченного огнем Московского НПЗ. ФОТО

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна опубликовал фотографию, которая широко распространяется в сети после украинских ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу 18 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фото дня

Так, Цахкна опубликовал на своей странице в соцсети Х фото, на котором видно, как крышку одного из резервуаров на НПЗ мощный взрыв поднял в воздух.

"Сегодняшнее "Фото дня" сделано в Москве", — так он подписал снимок.

Читайте также: Командующий СБС Мадяр об атаке на Москву: "Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий"

Смотрите также: Второй раз за неделю поражен Московский НПЗ. РФ должна предпринять необходимые шаги в дипломатии, — Зеленский. ВИДЕО

Атака на Москву 18 июня