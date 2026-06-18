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Новости Фото Удар по НПЗ в Москве
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"Фото дня": Цахкна опубликовал фотографию охваченного огнем Московского НПЗ. ФОТО

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна опубликовал фотографию, которая широко распространяется в сети после украинских ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу 18 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Фото дня

Так, Цахкна опубликовал на своей странице в соцсети Х фото, на котором видно, как крышку одного из резервуаров на НПЗ мощный взрыв поднял в воздух.

"Сегодняшнее "Фото дня" сделано в Москве", — так он подписал снимок.

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Цахкна о ударе по НПЗ в Москве

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Атака на Москву 18 июня

  • В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
  • По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.
  • Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк

Автор: 

москва (3088) НПЗ (536) Цахкна Маргус (149)
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Топ комментарии
+13
Ту кришку тай ***** на голову.
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18.06.2026 13:41 Ответить
+5
Це ж русофобія...
Ммммммм
Яка гарна
Такого хочеться побільше
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18.06.2026 13:45 Ответить
+4
Лукашенко має також на це фото подивитися та подумати, чи не будуть злітати схожі кришки над Мозирем, якщо наважиться сунутися до нас зі зброєю.
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18.06.2026 14:02 Ответить

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