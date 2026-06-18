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"Фото дня": Цахкна опубликовал фотографию охваченного огнем Московского НПЗ. ФОТО
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна опубликовал фотографию, которая широко распространяется в сети после украинских ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу 18 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фото дня
Так, Цахкна опубликовал на своей странице в соцсети Х фото, на котором видно, как крышку одного из резервуаров на НПЗ мощный взрыв поднял в воздух.
"Сегодняшнее "Фото дня" сделано в Москве", — так он подписал снимок.
Атака на Москву 18 июня
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
- По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.
- Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк
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Ммммммм
Яка гарна
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