"Фото дня": Цахкна опублікував світлину охопленого вогнем Московського НПЗ. ФОТО

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна опублікував фото, яке шириться мережею після українських ударів по Московському нафтопереробному заводу 18 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Фото дня

Так, Цахкна опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х фото, на якому видно, як кришку одного із резервуарів на НПЗ від потужного вибуху здійняло у повітря.

"Сьогоднішнє "Фото дня" зроблено в Москві", – так він підписав світлину.

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Атака на Москву 18 червня