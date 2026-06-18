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"Фото дня": Цахкна опублікував світлину охопленого вогнем Московського НПЗ. ФОТО
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна опублікував фото, яке шириться мережею після українських ударів по Московському нафтопереробному заводу 18 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото дня
Так, Цахкна опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х фото, на якому видно, як кришку одного із резервуарів на НПЗ від потужного вибуху здійняло у повітря.
"Сьогоднішнє "Фото дня" зроблено в Москві", – так він підписав світлину.
Атака на Москву 18 червня
- У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
- За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
- Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк
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Ммммммм
Яка гарна
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