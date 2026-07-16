"Евросолидарность" призвала Корецкого вернуть Федорова в правительство

"Европейская Солидарность" призвала кандидата на пост премьер-министра Сергея Корецкого вернуть Михаила Федорова в правительство.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Евросолидарность" встретилась с кандидатом в премьеры Сергеем Корецким

"Фракция "Европейская Солидарность" встретилась с кандидатом на пост премьера Сергеем Корецким. Господин Сергей начал с того, что планирует вести постоянный диалог с ВР и всеми фракциями, рассказал, признался, что он не политик и что его "пригласили стать премьером". Она уточнила, кто именно пригласил. "Совместное решение депутатов СН и президента", - ответил кандидат в унисон с Мотовиловцем, сопровождавшим политического новичка", - рассказала подробности встречи Геращенко.

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"Наша фракция поднимала вопросы субъектности парламента и правительства, реформы армии, демографии, программы деятельности правительства, восстановления критической инфраструктуры, евроинтеграции, и в этом контексте - восстановления министерства экологии и аграрной политики, ситуации в энергетике, экономике и социальной сфере. Призвали отказаться от телемарафона и прекратить популизм, которым бесконечно занималось предыдущее правительство", - подчеркнула сопредседатель "Евросолидарности".

Геращенко призвала вернуть Михаила Федорова в новый правительство

"Ну, и учитывая самонадеянность Зеленского в истории с Федоровым, посоветовали господину Корецкому, если его сегодня назначат премьером, немедленно пригласить господина Михаила в новое правительство, причем не на ритуальную должность, а для разработки плана безопасности и обороны страны", - отметила она.

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

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