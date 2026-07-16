"Евросолидарность" призвала Корецкого вернуть Федорова в правительство
"Европейская Солидарность" призвала кандидата на пост премьер-министра Сергея Корецкого вернуть Михаила Федорова в правительство.
Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Евросолидарность" встретилась с кандидатом в премьеры Сергеем Корецким
"Фракция "Европейская Солидарность" встретилась с кандидатом на пост премьера Сергеем Корецким. Господин Сергей начал с того, что планирует вести постоянный диалог с ВР и всеми фракциями, рассказал, признался, что он не политик и что его "пригласили стать премьером". Она уточнила, кто именно пригласил. "Совместное решение депутатов СН и президента", - ответил кандидат в унисон с Мотовиловцем, сопровождавшим политического новичка", - рассказала подробности встречи Геращенко.
"Наша фракция поднимала вопросы субъектности парламента и правительства, реформы армии, демографии, программы деятельности правительства, восстановления критической инфраструктуры, евроинтеграции, и в этом контексте - восстановления министерства экологии и аграрной политики, ситуации в энергетике, экономике и социальной сфере. Призвали отказаться от телемарафона и прекратить популизм, которым бесконечно занималось предыдущее правительство", - подчеркнула сопредседатель "Евросолидарности".
Геращенко призвала вернуть Михаила Федорова в новый правительство
"Ну, и учитывая самонадеянность Зеленского в истории с Федоровым, посоветовали господину Корецкому, если его сегодня назначат премьером, немедленно пригласить господина Михаила в новое правительство, причем не на ритуальную должность, а для разработки плана безопасности и обороны страны", - отметила она.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
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У час війни вони роблять з ВР посміховишко
- ЗАКОН ПРО СМАРАГДОВИ СВІТЛОФОРИ - це закон за участю Стефанчука . Никому у ЄС не заважають світлофори , а в Україні , якоі не вистачає грошей, Стефанчук просував закон про світлофор .
-Закон про дозвіл жениться у 14 років. ЧОМУ СТЕФАНЧУК НЕ У ВІДСТАВЦІ? 14 років в Україні - це ще дитина , як можно її підкладати під мужчину?
- чехарда с премьерами ! Тобто Стефанчук НЕ МОЖЕ КЕРУВАТИ ВР. АБО ВР ГНАТИ НА ВИБОРИ
- А ЯКОГО ХЕРА НЕУКРАІНЕЦЬ АРАХАМІЯ КЕРУЄ ФРАКЦІЄЮ У ВР?