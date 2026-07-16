"Євросолідарність" закликала Корецького повернути Федорова в уряд

"Європейська Солідарність" закликала кандидата на посаду прем’єр-міністра Сергія Корецького повернути Михайла Федорова в уряд.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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"Євросолідарність" зустрілася з кандидатом у прем'єри Сергієм Корецьким

"Фракція "Європейська Солідарність" зустрілася з кандидатом на посаду премʼєра Сергієм Корецьким. Пан Сергій розпочав з того, що планує мати постійний діалог з ВР і усіма фракціями, розповів, зізнався, що він не політик і що його "запросили стати премʼєром". Уточнила, хто запросив. "Спільне рішення депутатів СН і президента" - відповів кандидат хором з Мотовиловцем, який супроводжував політичного неофіта", - розповіла подробиці зустрічі Геращенко.

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"Наша фракція піднімала питання суб’єктності парламенту і уряду, реформи армії, демографії, програми діяльності уряду, відновлення критичної інфраструктури, євроінтеграції, і в цьому контексті відновлення міністерства екології і аграрної політики, ситуації в енергетиці, економіці і соціальній сфері. Закликали відмовитися від телемарафону і припинити популізм, яким безкінечно займався попередній уряд", - наголосила співголова "Євросолідарності".

Геращенко закликала повернути Михайла Федорова до нового уряду

"Ну, і враховуючи самодурство Зеленського в історії з Федоровим, порадили пану Корецькому, якщо його сьогодні призначать премʼєром, негайно запросити пана Михайла до нового уряду, й не на ритуальну посаду, а для вироблення плану безпеки і оборони країни", - зазначила вона.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

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