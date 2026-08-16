Враг нанес удар по Белгороду-Днестровскому: ранен человек, пострадали многоэтажки. ФОТОрепортаж
16 августа 2026 года враг нанес очередной удар по югу Одесской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Подвергся атаке жилой сектор
По данным ОГА, в Белгород-Днестровском в результате вражеской атаки повреждены фасады и остекление в трех 5-этажных жилых домах.
По предварительным данным, к сожалению, один человек пострадал. На месте работают все соответствующие службы.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, ночью враг нанес баллистический удар по Киеву: двое пострадавших, разрушения и масштабный пожар на рынке в Оболонском районе.
- Также войска РФ нанесли комбинированный удар по двум предприятиям в Кривом Роге: погиб человек, более 10 раненых.
- Утром 16 августа Киевскую область атаковали дронами, существовала угроза для Киева. Работали силы ПВО.
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