Враг нанес удар по Белгороду-Днестровскому: ранен человек, пострадали многоэтажки. ФОТОрепортаж

16 августа 2026 года враг нанес очередной удар по югу Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Подвергся атаке жилой сектор

По данным ОГА, в Белгород-Днестровском в результате вражеской атаки повреждены фасады и остекление в трех 5-этажных жилых домах.

По предварительным данным, к сожалению, один человек пострадал. На месте работают все соответствующие службы.







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Что предшествовало?

Как сообщалось, ночью враг нанес баллистический удар по Киеву: двое пострадавших, разрушения и масштабный пожар на рынке в Оболонском районе.

Также войска РФ нанесли комбинированный удар по двум предприятиям в Кривом Роге: погиб человек, более 10 раненых.

Утром 16 августа Киевскую область атаковали дронами, существовала угроза для Киева. Работали силы ПВО.

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