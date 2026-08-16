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Новини Фото Атака безпілотників на Одещину
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Ворог ударив по Білгороду-Дністровському: поранено людину, постраждали багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Ворог 16 серпня 2026 року завдав чергового удару по півдню Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаковано житловий сектор

За даними ОВА, у Білгород-Дністровському внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасади та скління у трьох 5-поверхових житлових будинках.

За попередніми даними, на жаль, одна людина постраждала. На місці працюють усі відповідні служби.

Удар по Білгороду-Дністровському
Удар по Білгороду-Дністровському
Удар по Білгороду-Дністровському

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, вночі ворог ударив балістикою по Києву: двоє постраждалих, руйнування та масштабна пожежа на ринку в Оболонському районі.
  • Також війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі: загинула людина, понад 10 поранених.
  • Зранку 16 серпня атакували Київщину дронами, була загроза для Києва. Працювали сили ППО.

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Автор: 

обстріл (36179) Одеська область (4132) Білгород-Дністровський (57) Білгород-Дністровський район (34)
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