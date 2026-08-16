Ворог ударив по Білгороду-Дністровському: поранено людину, постраждали багатоповерхівки. ФОТОрепортаж
Ворог 16 серпня 2026 року завдав чергового удару по півдню Одещини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Атаковано житловий сектор
За даними ОВА, у Білгород-Дністровському внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасади та скління у трьох 5-поверхових житлових будинках.
За попередніми даними, на жаль, одна людина постраждала. На місці працюють усі відповідні служби.
Що передувало?
- Як повідомлялося, вночі ворог ударив балістикою по Києву: двоє постраждалих, руйнування та масштабна пожежа на ринку в Оболонському районі.
- Також війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі: загинула людина, понад 10 поранених.
- Зранку 16 серпня атакували Київщину дронами, була загроза для Києва. Працювали сили ППО.
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