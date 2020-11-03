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Тупицкий: Мне хотят подбросить поддельный паспорт РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что ему хотят подюросить поддельный российский паспорт.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал во время пресс-конференции 3 ноября.

Видео Прямий

"Сегодня не хватает только моего российского паспорта, которого у меня нет, но мне хотят подбросить. Он будет, конечно, сфальсифицирован, этот российский паспорт, но его покажут по телевидению, его работники правоохранительных органов запишут. А как можно доказать, что он поддельный? А как доказать, что он не тобой подделан? А нужен ли мне поддельный паспорт Российской Федерации? При фабрикации дела это нужно, деваться некуда, но для чего это делать?" - сообщил Тупицкий.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+96
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
Земелькой то в оккупированном Крыму могут владеть ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РФ. Закон у них такой.
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03.11.2020 16:06
+84
А не поддельный куда дел? Сейчас в оккупированном Крыму могут оформить недвижимость только граждане россии.
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03.11.2020 16:08
+65
Тупицкий в шоу "РАССМЕШИ КОМИКА". Имущество в Крыму ему уже "подбросили".
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03.11.2020 16:08
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и затариться битыми валенками
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04.11.2020 02:24 Ответить
А чавой мелочиться... паспорт в комплекте с белым, забористым...Тю, про шо це я...
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04.11.2020 02:23 Ответить
Пора его кончать. И-следите чтоб не повесился в гараже.
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04.11.2020 06:28 Ответить
тупицкий или придуривается, или реально он тупой... зачем подбрасывать... вошли в миграционную службу кацапстана и посмотрели... и все дела... ГОСПОДИН ЗЕЛЕНСКИЙ, не идите на полумеры, как предлагает разумков (Вы видите к чему привело 30-ти летнее политическое проституирование), делайте так, как Вы считаете нужным и народ Вас поддержит... потому как разумковская полумера, предлагаемая вследствие сговора депутатов, легших под воров, и слабость шкипера разумкова начнется с забрасывания шинами здания КСУ, а закончится сжиганием здания и повешением всей украинской "городской элиты"...
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04.11.2020 07:21 Ответить
Мне хотят подбросить ненужную совесть.
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04.11.2020 08:44 Ответить
Подбросить бы ему пулю в лоб на последок.
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04.11.2020 09:12 Ответить
ось вам і інтелектуальний рівень, і "обліко морале" цілого голови КС країни України.... .
включив собі дурку рівня опущеного бомжари і втирає суспільству дешеву, вульгарну галіматню.
народе України, ми того варті??!?!?!?!!?!?
були б не варті, то цей тупорилий агент кремля вже давно отримав би по заслугам...... .
на жаль, і відповідні спецслужби країни, очевидно, керуються такими ж виродками.
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04.11.2020 09:32 Ответить
Тупицький: Мені хочуть підкинути підроблений паспорт РФ - Цензор.НЕТ 3637
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04.11.2020 09:36 Ответить
Тупицький: Мені хочуть підкинути підроблений паспорт РФ - Цензор.НЕТ 9196
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05.11.2020 00:13 Ответить
Йому, його мати та тещі все підкинули, а Тупицький затупив та не включив це майно до декларації! Отака халепа сталась в заслуженого юриста. Незнання законів не виключає відповідальність, але дає можливість творити судочинство на вищих судових посадах. Висновок: Щоб стати суддею знання законів не потрібно, потрібно мати корисні звязки.
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04.11.2020 10:16 Ответить
Усі земельні ділянки його тещі теж підкинули?
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04.11.2020 11:02 Ответить
Країною рулять режисери циркової трупи! Зробили із кінченого алкаша професора Моріарті! Українці кінчені лохи!
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04.11.2020 14:02 Ответить
Тупицкий просто хочет свой РФ паспорт выдать за поддельный,т.к.расплата за содеянное уже близка..
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04.11.2020 14:27 Ответить
А еще,а ещё ему в штаны насрали! Давно пора принцип виновности за не обьясненные доходы ввести. Не доказал- ВИНОВАТ. И никто вам "говорящая фамилия" в штаны не гадил,сами туда "напрудили". Воровали- отвечайте . Нарушали закон- отвечайте! И вы НЕ каста,ПОДСУДНЫ за поступки как и все.
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04.11.2020 14:59 Ответить
этот пи@дун веселый уже затмил собой самую известную солдатскую мать Тупицький: Мені хочуть підкинути підроблений паспорт РФ - Цензор.НЕТ 1080 Тупицький: Мені хочуть підкинути підроблений паспорт РФ - Цензор.НЕТ 8711
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04.11.2020 18:08 Ответить
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Тупицкий уверенной поступью шёл по зданию Конституционного Суда Украины. Все детали оперативного гардероба были безупречны - и будёновка на голове, и красная рубаха-косоворотка, и скрипящие лыком лапти, и гармонь-тальянка в руках, невольно играющая «Камаринскую», - ничто не могло выдать агента Первого главка Федеральной Службы Безопасности (разведка за границей), Главного Управления Генерального Штаба Министерства Обороны (раньше - ГРУ) и Службы Внешней Разведки Российской Федерации, абсолютно всё внушало несокрушимую уверенность - Тупицкий шёл возглавлять конституциональное судопроизводство в Украине.
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04.11.2020 18:49 Ответить
чтобы наверняка,тебе бы подкинуть фото голых детей,тогда тебя люди точно четвертуют,гада такого
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04.11.2020 22:16 Ответить
ему еще и в штаны насрут...
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04.11.2020 23:39 Ответить
Типова українська гнида.
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05.11.2020 09:31 Ответить
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