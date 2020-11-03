Тупицкий: Мне хотят подбросить поддельный паспорт РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что ему хотят подюросить поддельный российский паспорт.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал во время пресс-конференции 3 ноября.
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"Сегодня не хватает только моего российского паспорта, которого у меня нет, но мне хотят подбросить. Он будет, конечно, сфальсифицирован, этот российский паспорт, но его покажут по телевидению, его работники правоохранительных органов запишут. А как можно доказать, что он поддельный? А как доказать, что он не тобой подделан? А нужен ли мне поддельный паспорт Российской Федерации? При фабрикации дела это нужно, деваться некуда, но для чего это делать?" - сообщил Тупицкий.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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включив собі дурку рівня опущеного бомжари і втирає суспільству дешеву, вульгарну галіматню.
народе України, ми того варті??!?!?!?!!?!?
були б не варті, то цей тупорилий агент кремля вже давно отримав би по заслугам...... .
на жаль, і відповідні спецслужби країни, очевидно, керуються такими ж виродками.
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Тупицкий уверенной поступью шёл по зданию Конституционного Суда Украины. Все детали оперативного гардероба были безупречны - и будёновка на голове, и красная рубаха-косоворотка, и скрипящие лыком лапти, и гармонь-тальянка в руках, невольно играющая «Камаринскую», - ничто не могло выдать агента Первого главка Федеральной Службы Безопасности (разведка за границей), Главного Управления Генерального Штаба Министерства Обороны (раньше - ГРУ) и Службы Внешней Разведки Российской Федерации, абсолютно всё внушало несокрушимую уверенность - Тупицкий шёл возглавлять конституциональное судопроизводство в Украине.