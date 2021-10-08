Сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" Батенко о возможных угрозах Полякову: У меня такой информации нет, но на состояние здоровья он не жаловался. ВИДЕО

Информации об угрозах, которые могли поступать в адрес умершего этой ночью члена депутатской группы "За майбутнє" Антона Полякова, нет.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сообщил сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" Тарас Батенко, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю. Я думаю, что следствие должно этим заниматься. У меня такой информации нет", - сказал Батенко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Вместе с тем он подчеркнул, что Поляков никогда не жаловался на состояние здоровья, и предположил, что смерть коллеги была естественной, но выводы об этом должны делать врачи.

"Эмоции всегда проявлялась, он (Поляков. - Ред.) активен был как парламентарий. И постоянно эмоционально выступал с трибуны... Очевидно, что это так же откладывалось... Я думаю, что наложились те голосования, наложились эмоции, которые были в зале. И это все отразилось на его состоянии здоровья", - отметил Батенко.

Он также добавил, что в последний раз виделся с умершим в четверг в 17:00 после завершения внеочередного пленарного заседания, которое было инициировано Поляковым, но "успешно провалено второй раз".

По словам сопредседателя "За майбутне", Поляков "собирал голоса за это заседание три месяца".

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца