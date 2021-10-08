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Новости Видео Умер нардеп Поляков
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Сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" Батенко о возможных угрозах Полякову: У меня такой информации нет, но на состояние здоровья он не жаловался. ВИДЕО

Информации об угрозах, которые могли поступать в адрес умершего этой ночью члена депутатской группы "За майбутнє" Антона Полякова, нет.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сообщил сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" Тарас Батенко, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю. Я думаю, что следствие должно этим заниматься. У меня такой информации нет", - сказал Батенко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Вместе с тем он подчеркнул, что Поляков никогда не жаловался на состояние здоровья, и предположил, что смерть коллеги была естественной, но выводы об этом должны делать врачи.

"Эмоции всегда проявлялась, он (Поляков. - Ред.) активен был как парламентарий. И постоянно эмоционально выступал с трибуны... Очевидно, что это так же откладывалось... Я думаю, что наложились те голосования, наложились эмоции, которые были в зале. И это все отразилось на его состоянии здоровья", - отметил Батенко.

Он также добавил, что в последний раз виделся с умершим в четверг в 17:00 после завершения внеочередного пленарного заседания, которое было инициировано Поляковым, но "успешно провалено второй раз".

По словам сопредседателя "За майбутне", Поляков "собирал голоса за это заседание три месяца".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Хотелось бы, чтобы хорошие следователи этим занимались и мы получили реальную информацию", - Разумков о смерти нардепа Полякова. ВИДЕО

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца

смерть (9229) Батенко Тарас (9) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+2
в раде скандал
третьякова что то накорябала в партийном чате оскорбительное про полякова и это стало известно другим депутатам. ей дали слово а она начала верещать про свободу слова и тайну переписки
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08.10.2021 11:14
+1
Поляков "отмечал" отставку Разумкова, а вискарь и устрицы оказались не первой свежести
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08.10.2021 11:09
+1
Ты тоже с поляковым был? Быстрей пиши телегу в прокуратуру, пока не замели за сокрытие фактов.
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08.10.2021 11:13
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Поляков "отмечал" отставку Разумкова, а вискарь и устрицы оказались не первой свежести
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08.10.2021 11:09 Ответить
Ты тоже с поляковым был? Быстрей пиши телегу в прокуратуру, пока не замели за сокрытие фактов.
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08.10.2021 11:13 Ответить
в раде скандал
третьякова что то накорябала в партийном чате оскорбительное про полякова и это стало известно другим депутатам. ей дали слово а она начала верещать про свободу слова и тайну переписки
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08.10.2021 11:14 Ответить
При таком обороте Третьякова становится главной подозреваемой.
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08.10.2021 11:17 Ответить
А "новачок" ,цікаво, нє в тємє?
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08.10.2021 11:15 Ответить
То для профессионалов под прикрытием, в Раде таких нет.
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08.10.2021 11:18 Ответить
Особисто мені не цікаві істоти з балаган-бізнес-клубу під назвою ВРУ. Хай хоч усі там повиздихають!Україна від цього тільки виграє!
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08.10.2021 11:20 Ответить
Даже странно как ему ещё не приписали, что он умер от Короновируса
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08.10.2021 11:26 Ответить
Полякова убрали 😡
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08.10.2021 13:01 Ответить
 
 