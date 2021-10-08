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Новини Відео Помер нардеп Поляков
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Співголова депутатської групи "За майбутнє" Батенко про можливі погрози Полякову: У мене такої інформації немає, але на стан здоров'я він не скаржився. ВIДЕО

Інформації про погрози, які могли надходити на адресу померлого цієї ночі члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова, немає.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю. Я думаю, що слідство має цим займатися. У мене такої інформації немає", - сказав Батенко журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Водночас він наголосив, що Поляков ніколи не скаржився на стан здоров'я, і ​​припустив, що смерть колеги була природною, але висновки про це мають робити лікарі.

"Емоції завжди виявлялися, він (Поляков. - Ред.) активний був як парламентар. І постійно емоційно виступав з трибуни... Очевидно, що це так само відкладалося... Я думаю, що наклалися ті голосування, наклалися емоції, які були в залі. І це все позначилося на його стані здоров'я", - зазначив Батенко.

Він також додав, що востаннє бачився з померлим у четвер о 17:00 після завершення позачергового пленарного засідання, яке було ініційоване Поляковим, але "успішно провалено вдруге".

За словами співголови "За майбутнє", Поляков "збирав голоси за це засідання три місяці".

Також дивіться: "Хотілося б, щоб хороші слідчі цим займалися і ми отримали реальну інформацію", - Разумков про смерть нардепа Полякова. ВIДЕО

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Автор: 

смерть (6756) Батенко Тарас (10) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+2
в раде скандал
третьякова что то накорябала в партийном чате оскорбительное про полякова и это стало известно другим депутатам. ей дали слово а она начала верещать про свободу слова и тайну переписки
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08.10.2021 11:14
+1
Поляков "отмечал" отставку Разумкова, а вискарь и устрицы оказались не первой свежести
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08.10.2021 11:09
+1
Ты тоже с поляковым был? Быстрей пиши телегу в прокуратуру, пока не замели за сокрытие фактов.
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08.10.2021 11:13
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Поляков "отмечал" отставку Разумкова, а вискарь и устрицы оказались не первой свежести
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08.10.2021 11:09 Відповісти
Ты тоже с поляковым был? Быстрей пиши телегу в прокуратуру, пока не замели за сокрытие фактов.
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08.10.2021 11:13 Відповісти
в раде скандал
третьякова что то накорябала в партийном чате оскорбительное про полякова и это стало известно другим депутатам. ей дали слово а она начала верещать про свободу слова и тайну переписки
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08.10.2021 11:14 Відповісти
При таком обороте Третьякова становится главной подозреваемой.
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08.10.2021 11:17 Відповісти
А "новачок" ,цікаво, нє в тємє?
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08.10.2021 11:15 Відповісти
То для профессионалов под прикрытием, в Раде таких нет.
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08.10.2021 11:18 Відповісти
Особисто мені не цікаві істоти з балаган-бізнес-клубу під назвою ВРУ. Хай хоч усі там повиздихають!Україна від цього тільки виграє!
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08.10.2021 11:20 Відповісти
Даже странно как ему ещё не приписали, что он умер от Короновируса
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08.10.2021 11:26 Відповісти
Полякова убрали 😡
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08.10.2021 13:01 Відповісти
 
 