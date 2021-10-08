Співголова депутатської групи "За майбутнє" Батенко про можливі погрози Полякову: У мене такої інформації немає, але на стан здоров'я він не скаржився. ВIДЕО

Інформації про погрози, які могли надходити на адресу померлого цієї ночі члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова, немає.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю. Я думаю, що слідство має цим займатися. У мене такої інформації немає", - сказав Батенко журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Водночас він наголосив, що Поляков ніколи не скаржився на стан здоров'я, і ​​припустив, що смерть колеги була природною, але висновки про це мають робити лікарі.

"Емоції завжди виявлялися, він (Поляков. - Ред.) активний був як парламентар. І постійно емоційно виступав з трибуни... Очевидно, що це так само відкладалося... Я думаю, що наклалися ті голосування, наклалися емоції, які були в залі. І це все позначилося на його стані здоров'я", - зазначив Батенко.

Він також додав, що востаннє бачився з померлим у четвер о 17:00 після завершення позачергового пленарного засідання, яке було ініційоване Поляковим, але "успішно провалено вдруге".

За словами співголови "За майбутнє", Поляков "збирав голоси за це засідання три місяці".

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.