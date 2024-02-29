Завершено расследование нардепа "Батькивщины" Николаенко, сбившего насмерть 18-летнюю девушку, - ГБР. ВИДЕО
Расследование по факту смертельного ДТП, совершенного нардепом "Батькивщины" Андреем Николаенко, завершено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, около 10 утра 3 ноября 2023 года на трассе Киев-Чоп в селе Березовка Житомирского района автомобиль, за рулем которого находился народный депутат (Андрей Николаенко. – Ред.), наехал на пешехода.
"Установлено, что депутат, вопреки требованиям ПДД, двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости. В частности, камеры на трассе Киев – Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия, подтвердила это и фототехническая экспертиза.
В это время 18-летняя местная жительница перебегала проезжую часть в селе. Водитель, превышая разрешенную скорость, не принял достаточные меры для уменьшения скорости, вплоть до остановки транспортного средства, и допустил наезд на потерпевшую. Девушка от полученных повреждений умерла на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Установлено, что соблюдение водителем требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 км/ч и своевременное торможение позволило бы пострадавшей покинуть пределы проезжей части.
"Также стало известно, что виновник ДТП систематически привлекался к админответственности патрульной полицией за превышение скорости: в частности, только в течение 2022-2023 годов в отношении него было вынесено 22 постановления", - добавили в ГБР.
Николаенко подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Следователи ГБР открыли материалы уголовного производства для ознакомления.
Смертельное ДТП с участием нардепа "Батькивщины" Николаенко
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на Житомирской трассе.
Парламентарий заявил, что ПДД не нарушал и был трезвым.
СМИ стало известно, что за 40 минут до смертельного ДТП Николаенко превысил скорость на 52 км/ч, ему выписали штраф.
Впоследствии ГБР сообщило нардепу о подозрении. Суд направил его под домашний арест.
Позже Николаенко изменили меру пресечения на личное обязательство.
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Чи є в цьому її вина?? Так, є.
Чи є вина депутата?? Так, є.
Якби останній рухався з дозволеною в 110 км/год швидкістю, то можливо трагедії не було. (По відео він летів під 160, напевно набридло "повзти" по недобудованій односторонній житомирській об"їздній, тому і притопив на виїзді з неї.)
На тій ділянці дороги в межах населеного пункту завжди був "білий фон", тобто дозволено 60 (зараз 50), під Євро 2012 змінили знаки на синій (100 км/год). З лютого місяця 2014 року там знову встановили "білий фон", але в 2020 чи десь біля того повернули "синій" і поставили обмеження 110 км/год.
І наостанок, дорогою до Львова, аналогічних населених пунктів розділених швидкісною трасою багато, є навіть ділянки, де зроблені місцевими "сходинки" для зручного подолання відбійника. І таких випадків нажаль багато, конкретно цей став відомим через учасника в дтп депутата.
Невиновний?
Ай, маладец!
адвокат докаже що винувата покійна...
перевищення, це просто перевищення і все..
а перехід швидкісної траси, це самогубство.
Завуальовуючи свої капості --переметнувся ...до Юлії...( якій свого часу допоміг .за газифікацю м. Бобринця.--вийти на високу політичну арену ...) Нині . булькате. вибилося. до її особистого ад*ютанта : підставляє їй стільчики. під сіднички... відкриває теки на презентаціях... То хіба можна було навіть сподіватися : що таку" високо--значиму особу" довго будуть мурижити. за якесь там 18-річне дівчисько ?! ( процес завершиться...коли всі причетні. до справи--отримають належний гонорар ...) Ось і все-- була УКРАЇНОЧКА і і згинула під автівкою провладного держиморди !!! Забули: Кіровоградщина--це лежбище кремлівських емісарів...тут навіть НЕ ********...бояться влучити у своїх... Це депутата- прохіндея ЛЕСИКА від кіровоград. --чорне зерно--збіжжя ( так. наполегливо. ЗЕ-шкідники. пруть і пруть з України . що аж засипає залізничні колії Польщі... )