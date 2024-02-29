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Завершено расследование нардепа "Батькивщины" Николаенко, сбившего насмерть 18-летнюю девушку, - ГБР. ВИДЕО

Расследование по факту смертельного ДТП, совершенного нардепом "Батькивщины" Андреем Николаенко, завершено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, около 10 утра 3 ноября 2023 года на трассе Киев-Чоп в селе Березовка Житомирского района автомобиль, за рулем которого находился народный депутат (Андрей Николаенко. – Ред.), наехал на пешехода.

"Установлено, что депутат, вопреки требованиям ПДД, двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости. В частности, камеры на трассе Киев – Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия, подтвердила это и фототехническая экспертиза.

В это время 18-летняя местная жительница перебегала проезжую часть в селе. Водитель, превышая разрешенную скорость, не принял достаточные меры для уменьшения скорости, вплоть до остановки транспортного средства, и допустил наезд на потерпевшую. Девушка от полученных повреждений умерла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Установлено, что соблюдение водителем требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 км/ч и своевременное торможение позволило бы пострадавшей покинуть пределы проезжей части.

"Также стало известно, что виновник ДТП систематически привлекался к админответственности патрульной полицией за превышение скорости: в частности, только в течение 2022-2023 годов в отношении него было вынесено 22 постановления", - добавили в ГБР.

Николаенко подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Следователи ГБР открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Читайте также: Нардепу от "Батькивщины" Николаенко, сбившему насмерть 18-летнюю девушку, изменили меру пресечения на личное обязательство

Смертельное ДТП с участием нардепа "Батькивщины" Николаенко

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на Житомирской трассе.

Парламентарий заявил, что ПДД не нарушал и был трезвым.

СМИ стало известно, что за 40 минут до смертельного ДТП Николаенко превысил скорость на 52 км/ч, ему выписали штраф.

Впоследствии ГБР сообщило нардепу о подозрении. Суд направил его под домашний арест.

Позже Николаенко изменили меру пресечения на личное обязательство.

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Автор: 

ДТП (7676) Николаенко (68) ГБР (2998)


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Топ комментарии
+10
22 перевищення швидкості за рік, да це уй*бок 80 рівня.
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29.02.2024 11:09
+8
Нардеп на авто насмерть збив дівчину. Що тут можна 4 місяці розслідувати? Адвокати настоювали що нема заяви від потерпілої?
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29.02.2024 10:56
+6
А скільки вже можна суддю Тандира "маринувати"? Вже здається 10-й місяць пішов. Ця мерзота все майно переписала на родичів і розвелася з дружиною. І досі отримує зарплату судді.
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29.02.2024 11:20
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Нардеп на авто насмерть збив дівчину. Що тут можна 4 місяці розслідувати? Адвокати настоювали що нема заяви від потерпілої?
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29.02.2024 10:56 Ответить
А скільки вже можна суддю Тандира "маринувати"? Вже здається 10-й місяць пішов. Ця мерзота все майно переписала на родичів і розвелася з дружиною. І досі отримує зарплату судді.
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29.02.2024 11:20 Ответить
Следующий раз в КНДІСЕ нужно экспертом с цензора отправить делать экспертизы. Они сразу и посчитают все правильно и осудят и посадят
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29.02.2024 12:48 Ответить
Найдовше обговорюється сума грошей
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29.02.2024 14:00 Ответить
Премія Дарвіна знайшла свого клієнта.Цікаво,а двометровий забор замість відбійника зупинив би її рух через проїзжу частину?
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29.02.2024 10:56 Ответить
А як по твоєму, треба збивати всіх пішоходів, які порушують ПДР? Якби їхав 50 км/год. то дівчинка залишилася б живою.
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29.02.2024 11:18 Ответить
110 км/год
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29.02.2024 11:24 Ответить
Кому як пощастить .Якби в цієї дівчини було щось в голові,теж би залишилася живою.В цьому двобої безсмертного пішохода машина перемогла .
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29.02.2024 11:25 Ответить
Хто їздить трасою Київ-Чоп той знає, що населений пункт Березівка розділений на дві частини і перейти можна або по пішохідному мосту, його доречі видно на відео, або по "зебрі" і знаходяться вони на значній відстані один від одного, тому місцеві мешканці змушені перебігати швидкісну трасу на свій страх та ризик. Але є одне "але": в ПДР вказано, що кожен учасник дорожнього руху розраховує на те, що інший учасник дотримується Правил. Дівчина неправильно, можливо помилково оцінила швидкість літуна депутата, знехтувала своєю безпекою і як наслідок була збита.
Чи є в цьому її вина?? Так, є.
Чи є вина депутата?? Так, є.
Якби останній рухався з дозволеною в 110 км/год швидкістю, то можливо трагедії не було. (По відео він летів під 160, напевно набридло "повзти" по недобудованій односторонній житомирській об"їздній, тому і притопив на виїзді з неї.)
На тій ділянці дороги в межах населеного пункту завжди був "білий фон", тобто дозволено 60 (зараз 50), під Євро 2012 змінили знаки на синій (100 км/год). З лютого місяця 2014 року там знову встановили "білий фон", але в 2020 чи десь біля того повернули "синій" і поставили обмеження 110 км/год.
І наостанок, дорогою до Львова, аналогічних населених пунктів розділених швидкісною трасою багато, є навіть ділянки, де зроблені місцевими "сходинки" для зручного подолання відбійника. І таких випадків нажаль багато, конкретно цей став відомим через учасника в дтп депутата.
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29.02.2024 11:45 Ответить
І що?
Невиновний?
Ай, маладец!
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29.02.2024 10:58 Ответить
"За даними слідства, близько 10 ранку 3 листопада 2024 року на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат (. - Ред.), наїхав на пішохода."
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29.02.2024 11:00 Ответить
"... близько 10 ранку 3 листопада 2024 року ..." - злочин з майбутнього?
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29.02.2024 11:03 Ответить
22 перевищення швидкості за рік, да це уй*бок 80 рівня.
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29.02.2024 11:09 Ответить
За 2 роки,а хто не первищує швидкість?Такі ще навіть бувають?
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29.02.2024 11:15 Ответить
На 50км/г??? Тільки уйобки
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29.02.2024 11:46 Ответить
Мама Дубинского покусала)
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29.02.2024 14:03 Ответить
Вседозволеність вбиває!🤬
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29.02.2024 11:16 Ответить
Недавно два солдата ЗСУ на зебре сбили 38 летнюю женщину,от полученных травм мать двоих детишек умерла в больнице, самое интересное что ее муж тоже воин ЗСУ...
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29.02.2024 12:46 Ответить
Вас удивляет? Сейчас ЗСУшники и ТРОшники самые агрессивные водители на дорогах.
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29.02.2024 14:04 Ответить
нікуя йому не буде!!!
адвокат докаже що винувата покійна...
перевищення, це просто перевищення і все..
а перехід швидкісної траси, це самогубство.
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29.02.2024 12:50 Ответить
ну где защитники этого урода?аж пена со рта летела .......
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29.02.2024 12:50 Ответить
--- НЕ дивуйтеся і НЕ сумнівайтеся -- це сруленя -100% відсотково вийде сухим-( воно із касти НЕ доторканних...) Оскільки на Кіровоградщини . свого часу. очолював Держадміністрацію і засвідчив себе збайдужілим дубовим тейблом у ставленні до людей... Перед крахом РИГІВ --був удостоєний високої довіри стрибунця по "ПЕНЬОЧКАХ :--прийняв скарбницю " общака "
Завуальовуючи свої капості --переметнувся ...до Юлії...( якій свого часу допоміг .за газифікацю м. Бобринця.--вийти на високу політичну арену ...) Нині . булькате. вибилося. до її особистого ад*ютанта : підставляє їй стільчики. під сіднички... відкриває теки на презентаціях... То хіба можна було навіть сподіватися : що таку" високо--значиму особу" довго будуть мурижити. за якесь там 18-річне дівчисько ?! ( процес завершиться...коли всі причетні. до справи--отримають належний гонорар ...) Ось і все-- була УКРАЇНОЧКА і і згинула під автівкою провладного держиморди !!! Забули: Кіровоградщина--це лежбище кремлівських емісарів...тут навіть НЕ ********...бояться влучити у своїх... Це депутата- прохіндея ЛЕСИКА від кіровоград. --чорне зерно--збіжжя ( так. наполегливо. ЗЕ-шкідники. пруть і пруть з України . що аж засипає залізничні колії Польщі... )
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29.02.2024 14:40 Ответить
 
 