Завершено расследование нардепа "Батькивщины" Николаенко, сбившего насмерть 18-летнюю девушку, - ГБР. ВИДЕО

Расследование по факту смертельного ДТП, совершенного нардепом "Батькивщины" Андреем Николаенко, завершено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, около 10 утра 3 ноября 2023 года на трассе Киев-Чоп в селе Березовка Житомирского района автомобиль, за рулем которого находился народный депутат (Андрей Николаенко. – Ред.), наехал на пешехода.

"Установлено, что депутат, вопреки требованиям ПДД, двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости. В частности, камеры на трассе Киев – Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия, подтвердила это и фототехническая экспертиза.

В это время 18-летняя местная жительница перебегала проезжую часть в селе. Водитель, превышая разрешенную скорость, не принял достаточные меры для уменьшения скорости, вплоть до остановки транспортного средства, и допустил наезд на потерпевшую. Девушка от полученных повреждений умерла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Установлено, что соблюдение водителем требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 км/ч и своевременное торможение позволило бы пострадавшей покинуть пределы проезжей части.

"Также стало известно, что виновник ДТП систематически привлекался к админответственности патрульной полицией за превышение скорости: в частности, только в течение 2022-2023 годов в отношении него было вынесено 22 постановления", - добавили в ГБР.

Николаенко подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Следователи ГБР открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

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Смертельное ДТП с участием нардепа "Батькивщины" Николаенко

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на Житомирской трассе.

Парламентарий заявил, что ПДД не нарушал и был трезвым.

СМИ стало известно, что за 40 минут до смертельного ДТП Николаенко превысил скорость на 52 км/ч, ему выписали штраф.

Впоследствии ГБР сообщило нардепу о подозрении. Суд направил его под домашний арест.

Позже Николаенко изменили меру пресечения на личное обязательство.

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