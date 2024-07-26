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Следующей жертвой подозреваемого в убийстве Фарион мог стать "слуга народа" Бужанский, - МВД. ВИДЕО

Подозреваемый в убийстве экс-нардепа Ирины Фарион в интернете искал информацию о нардепе "Слуги народа" Максиме Бужанском.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, следующим в списке интересов подозреваемого был депутат "слуги народа" Максим Бужанский.

"Она была самая беззащитная среди всех. Мы вам показали его поисковую табличку, я могу одну фамилию вам открыть, следующий кого он смотрел это Макс Бужанский", - сказал Клименко.

Читайте: Подозреваемый в убийстве Фарион искал информацию о других политиках и, вероятно, готовил следующую возможную акцию, - МВД

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.

Читайте также: Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что его сын не имел мотивов для убийства языковеда и является патриотом

Автор: 

убийство (6484) Фарион Ирина (381) Бужанский Максим (103) Клименко Игорь (397)


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Топ комментарии
+66
Так а навіщо тоді ви його зупинили
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26.07.2024 12:07
+55
От якби вбивця за@башив Бужанського замість Фаріон, то я б повірив.
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26.07.2024 12:08
+42
Треба було з Бужанського починати.От долбо@б.
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26.07.2024 12:11
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Потужна кіздьож
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26.07.2024 13:25 Ответить
Чому? Цілком нормальна стратегія - спочатку ультранаціоналістку, потім - покидька з прокацапського табору і так спробувати посилити напругу і розбрат в Україні.
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26.07.2024 20:49 Ответить
Це розлідування мені нагадує копію ,
слідства по справі Шеремета, повний бред 😡
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26.07.2024 13:26 Ответить
Максим Аркадійович Бужанський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 24 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Дніпро , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР ) - український проросійськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] політик, державний діяч і блогер. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України IX скликання від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_25 25-го виборчого округу від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .
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26.07.2024 13:29 Ответить
одним словом-мерзота
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26.07.2024 17:54 Ответить
Ну це вже на голову не налазить...
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26.07.2024 13:31 Ответить
Бужанський на заслуговує смерті він повинен сидіти пожетєвий срок за державну зраду
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26.07.2024 13:34 Ответить
Вони цього мальца що хоч змусять говорити. Ми точно правди не дізнаємся. Одна надія, що хоч соратникам Фаріон дадуть ретельно ознайомитися з матеріалами справи. Я впевнений, якщо слідство буде виглядати "натягнуто" - свободівці не дадуть посадити невинну людину.
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26.07.2024 13:35 Ответить
Ну або принаймні виступлять з відповідною заявою. Бо щось "не дати" зеленим в цій країні - майже неможливо.
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26.07.2024 13:39 Ответить
Дайте нарешті замовнику, виконати задумане ним щодо бужанського!!!
Але чомусь, почали убивати з І.Фаріон! !!!
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26.07.2024 13:51 Ответить
Ви добре там подивіться в телефоні, може, він і Кенеді того, шукав...
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26.07.2024 14:00 Ответить
Що?
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26.07.2024 14:01 Ответить
Люта крінжатіна
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26.07.2024 14:07 Ответить
Ну і логіка в міністра МВС ? справжня ідеологія "какая разніца" порівняв убивство захисниці української мови ,громадську діячку ,націоналістку Ірину Фаріон ,з нікчемною прорашиською мерзотою ,українофобом бужанським ,ну як таку маячню нести то краще промовчати,невже фсб своїх агентів стріляти буде ?
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26.07.2024 14:13 Ответить
Дати цьому малому найвищу міру покарання за те, що не мочконув бужанськава.
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26.07.2024 14:14 Ответить
даже не смішно..... такі різні особистості....можу вгадати, хто 3-м на черзі був ...
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26.07.2024 14:16 Ответить
більше на підставу схоже, хлопця вміло вписали в цю картину вбивства, тим більше зробити серійним вбивцем
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26.07.2024 14:22 Ответить
******... І Коля каклета, і Безугла стопудово.

Давайте одразу всю цю срану СН у жертви запишемо.

Тільки одне питання:
Чому було не почати з покидьків СН, замість того, щоб пхатися у Львів?
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26.07.2024 14:25 Ответить
Одна жертва з одного табору, друга - з протилежного, а потім розкручувати взаємну ненависть.
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26.07.2024 20:50 Ответить
роль цього пацана була сидіти на лавочці і тільки. Яскраве вбрання щоб помітили і запам'ятали. Зброю досі не знайшли, чомусь. Три квартири? Соц мережі ні про що. Схиляюсь до думки що хлопця використали
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26.07.2024 14:30 Ответить
Раньше надо было головой думать, значит будет пыхтеть за всех.
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26.07.2024 15:23 Ответить
І хтось цьому кабаре вірить? Чекаю на ще одне зізнання, що він шпіон японської розвитки.

Де жа вю: один в один справа Шеремета.
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26.07.2024 14:59 Ответить
Що-що, а брехати в мусорці вміють.
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26.07.2024 15:51 Ответить
рабинович . бужанский .фельдман . иоффе . суркис . столар .куницкий . дубинский --- кто из этих персонажей внес хоть один ЗАКОН для блага УКРАИНЫ ?????
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26.07.2024 15:56 Ответить
я перепрошую, а вони українці?
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26.07.2024 16:59 Ответить
вони сосунки ***** та ****** гундяя . ждуни узького мира
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26.07.2024 17:08 Ответить
Или Барак Обама! Сейчас все начнут на себя примерять " роль мученика"!
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26.07.2024 16:29 Ответить
Совкодрочер і женоподібний підкаблучник Бужанський давно всіх задовбав. Шкода...
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26.07.2024 16:39 Ответить
А було б непогано.
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26.07.2024 16:40 Ответить
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26.07.2024 16:53 Ответить
от якби першим бужанського, то була би повна підтримка, а Фаріон неоднозначна постать, та і вбивця хто?
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26.07.2024 16:58 Ответить
не виключено,що вбивця Фаріон , шукав "щирого патріота України і соратника Фаріон" Бужанського , щоб той бува не забув розрахуватися сповна , за виконану роботу????
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26.07.2024 17:24 Ответить
Доорались про "агента кремля Фарион". Теперь все пытаются глупо отшучиваться.
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26.07.2024 17:37 Ответить
зелені мразі не зложать собі ціну
На цю мерзоту калі шкода-тіки розвішувати на каштанах
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26.07.2024 17:52 Ответить
Підозрюваний у вбивстві екснардепки Ірини Фаріон в інтернеті шукав інформацію про нардепа "Слуги народу" Максима Бужанського.!!!!!
То він отримував вказівки від зеленої мерзоти
як вбити Фаріон
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26.07.2024 17:57 Ответить
ну за этого Уе....ка еще нужно доплатить....
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26.07.2024 18:00 Ответить
Краще б, придурок, із Бужанського розпочав.
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26.07.2024 18:02 Ответить
Якщо цей придурок дійсно вбивця....він чомусь почав з самої нешкідливої і беззахисної...А серйозна наволоч,типу цього Бужанскава чомусь залишилася цілою і неушкодженою....Щось тут шите білими нитками....
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26.07.2024 18:30 Ответить
Хіба ця держава переживає за українців?(((бужанскава їм шкода,курва((дИбіли(((
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26.07.2024 19:25 Ответить
щось не зрозуміле політичне кредо у юнака. штормить чи що?
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26.07.2024 21:23 Ответить
Якщо бужанський заказчик .. це можна скоріше повірити … Тут і мотив е… , все як книжка пише…
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27.07.2024 20:06 Ответить
казочка для довбойобів - вбили не кацапа українофоба бужанського,а мовознавця українку Ірину Фаріон.на кого ця ******* розрахована ?
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28.07.2024 10:16 Ответить
сценаристи трохи перебрали - де московська консерва бужанська і де Фаріон? маячня повна
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28.07.2024 19:58 Ответить
бужанський відкритий ворог
А ворогам Смерть!
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29.07.2024 19:01 Ответить
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