Следующей жертвой подозреваемого в убийстве Фарион мог стать "слуга народа" Бужанский, - МВД. ВИДЕО

Подозреваемый в убийстве экс-нардепа Ирины Фарион в интернете искал информацию о нардепе "Слуги народа" Максиме Бужанском.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, следующим в списке интересов подозреваемого был депутат "слуги народа" Максим Бужанский.

"Она была самая беззащитная среди всех. Мы вам показали его поисковую табличку, я могу одну фамилию вам открыть, следующий кого он смотрел это Макс Бужанский", - сказал Клименко.

Читайте: Подозреваемый в убийстве Фарион искал информацию о других политиках и, вероятно, готовил следующую возможную акцию, - МВД

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.

Читайте также: Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что его сын не имел мотивов для убийства языковеда и является патриотом