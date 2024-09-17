Подняли белый флаг: 13 россиян сдались в плен ВСУ на Курщине. ВИДЕО

В Курской области РФ 13 российских оккупантов после 5 дней ожесточенных боев подняли "белый флаг" и пополнили обменный фонд Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд. Курская операция. После 5 дней ожесточенных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие - поднятие белого флага", - говорится в сообщении.

Всего в плен к отдельной механизированной Степной бригаде Сухопутных войск попали 13 российских военных, 4 из них имели серьезные ранения.

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Напомним, 14 сентября Владимир Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали". По данным омбудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения. Также сообщалось, что сегодняшний обмен пленными помогли организовать ОАЭ.

13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев."

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