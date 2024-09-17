Подняли белый флаг: 13 россиян сдались в плен ВСУ на Курщине. ВИДЕО
В Курской области РФ 13 российских оккупантов после 5 дней ожесточенных боев подняли "белый флаг" и пополнили обменный фонд Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд. Курская операция. После 5 дней ожесточенных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие - поднятие белого флага", - говорится в сообщении.
Всего в плен к отдельной механизированной Степной бригаде Сухопутных войск попали 13 российских военных, 4 из них имели серьезные ранения.
Напомним, 14 сентября Владимир Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали". По данным омбудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения. Также сообщалось, что сегодняшний обмен пленными помогли организовать ОАЭ.
13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев."
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Скоріш за все - витримка, бо пам'ятають - тих п@дарів обміняти на наших можна.
Обмінний фонд збільшився, азовців треба визволяти.
І без меча в дупі, все цивілізовано, по людські