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Подняли белый флаг: 13 россиян сдались в плен ВСУ на Курщине. ВИДЕО

В Курской области РФ 13 российских оккупантов после 5 дней ожесточенных боев подняли "белый флаг" и пополнили обменный фонд Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд. Курская операция. После 5 дней ожесточенных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие - поднятие белого флага", - говорится в сообщении.

Всего в плен к отдельной механизированной Степной бригаде Сухопутных войск попали 13 российских военных, 4 из них имели серьезные ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжаем наполнять обменный фонд, - Сырский

Напомним, 14 сентября Владимир Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали". По данным омбудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения. Также сообщалось, что сегодняшний обмен пленными помогли организовать ОАЭ.

13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев."

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шестерых оккупантов взяли в плен украинские воины на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) пленные (2142) Павлюк Александр (191) Курск (1098)


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Топ комментарии
+28
Як у нашіх хлопців, після всіх звірств кацапів, хватає витримки не повбивати/розчленувати отих покидьків ?
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17.09.2024 13:44
+27
Із 100 залишилось 13 - добре іх прорідили
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17.09.2024 13:40
+24
Сама таким питанням задаюсь...

Скоріш за все - витримка, бо пам'ятають - тих п@дарів обміняти на наших можна.
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17.09.2024 14:02
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Із 100 залишилось 13 - добре іх прорідили
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17.09.2024 13:40 Ответить
Схоже Крем'яне зачистили - там петушня давно сиділа...
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17.09.2024 16:32 Ответить
Як у нашіх хлопців, після всіх звірств кацапів, хватає витримки не повбивати/розчленувати отих покидьків ?
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17.09.2024 13:44 Ответить
Сама таким питанням задаюсь...

Скоріш за все - витримка, бо пам'ятають - тих п@дарів обміняти на наших можна.
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17.09.2024 14:02 Ответить
Бо справжні люди дуже довго залишаються людьми - це про українців. Пагані, хороші - але все ж люди. А кацапи - від початку нелюди. Від початку історії кацапії, маю на увазі.
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17.09.2024 18:25 Ответить
тому що українці завжди залишаються людьми, то кацапи - нелюди.
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17.09.2024 18:31 Ответить
Тринадцать самураев лапотных.
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17.09.2024 13:45 Ответить
Видати мечі нашим воякам
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17.09.2024 13:47 Ответить
Можим пафтаріть!

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17.09.2024 13:48 Ответить
Ета патамуша вас - 13, чьортова дюжіна, потому і нєпруха вишла, в плєн папалі. Било б вас 12 ілі 14 - могло би і повєзті: фсє би полєглі!
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17.09.2024 13:53 Ответить
Видно, що американці і поляки беруть кацапів в полон. Їм так якось не так соромно, що взяли не українці, а ціле НАТО.
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17.09.2024 14:38 Ответить
Гарна новина.
Обмінний фонд збільшився, азовців треба визволяти.
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17.09.2024 15:05 Ответить
Маю надію, що хоч одного зафарширували на вертел за нашого Воїна..
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17.09.2024 15:16 Ответить
Мабуть відео з мечем їм не показували зате вони добре бачили відео де руссакі відпочивають у пансіонатах в Україні, трьох разове харчування, уроки філософії від верещучкі і ко, просмотр мультиків том і джері і дзовок другу це все стандарти НаТо яке х*й ложило на Україну і її майбутнє. А наших? наших можна показово стратити на відоси. Записати якусь х*йнь і ні ОоН ні МкЧХ ні які Дерьждепи чиБайдени навіть і не вспомнять...
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17.09.2024 15:27 Ответить
Не вірю! "Узкіє не сдаються..."
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17.09.2024 16:15 Ответить
Ага вони тільки замість "узкіє" згадують що вони удмуртські, татарські, марійські, евенкські, чувашські та інші Ісконні))
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17.09.2024 17:25 Ответить
Узкие не сдаются, они передислоцируются на более выгодные позиции
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17.09.2024 17:37 Ответить
Файно.
І без меча в дупі, все цивілізовано, по людські
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17.09.2024 17:24 Ответить
Ти шо бл кончене ,таке писати?
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17.09.2024 22:40 Ответить
На шампур нелюдів. А ще вони до всеру бояться наших хлопців з ножами.
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18.09.2024 07:04 Ответить
Кацапи закололи Українського полоненого і цим хизуються, а наші Воїни беруть кацапів у полон і будуть дотримуватись правил ведення війни - годувати як свинней, чистенькі ліжка, одягати щоб не постудились.... якось не пропорційно виглядає...
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18.09.2024 08:31 Ответить
 
 