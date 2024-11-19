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"Время тех, кто освящает террор, закончилось", - Зеленский об УПЦ МП. ВИДЕО

Президент Зеленский заявил, что Украина продолжит диалог с церковью и религиозными общинами, но УПЦ МП больше не является частью этого процесса, поскольку ее влияние завершилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде.

По словам Зеленского, в Украине сохраняется светский характер государственных институтов. Поэтому есть партнерство между государством, церковью и религиозными общинами. И это партнерство нужно развивать.

Он отметил, что в Украине существует важная платформа для сотрудничества между государством и религиозными организациями - Совет церквей и религиозных организаций, который служит основой для налаживания диалога между правительством и религиозными общинами страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ

Зеленский пояснил, что в рамках этого диалога можно определять, какие модели большего сотрудничества могут укрепить Украину и ее народ, способствовать духовной независимости и социальной работе в государстве.

"Конечно, речь не идет о Московской церкви. Время тех, кто освящает террор, - закончилось", - сказал президент.

Напомним, 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

По данным опроса КМИС, 80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, - опрос КМИС

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) религия (899) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+31
Хрипатий фарисей, як же ти набрид....
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19.11.2024 14:30
+25
Потужне голослівля
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19.11.2024 14:30
+10
3,14...л, твій час теж скинчився, ще у травні 2024 року так шо ти не тільки неголений муд..к та ще і прострочнний.
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19.11.2024 14:40
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Потужне голослівля
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19.11.2024 14:30 Ответить
Хрипатий фарисей, як же ти набрид....
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19.11.2024 14:30 Ответить
Фанати КГБ МП?
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19.11.2024 15:37 Ответить
Да похвалите его хотя бы раз. Кто еще сделал бы это кроме "популиста" Зеленского.
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19.11.2024 14:33 Ответить
прикинься старшокласником
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19.11.2024 14:39 Ответить
Свинособаки підтянулись,падли..
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19.11.2024 14:52 Ответить
Заздрісно?! Тому ти і "дєвствєннік"?
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19.11.2024 14:55 Ответить
Ти, "дєвствєннік", на ваших болотах такі "дєвствєнніки", як ти - боря моісєєв здох, кіркоров, пєнкін вже постаріли і не в тренді. Так що, ти не сиди в українському інеті, а продавай подорожче свою "дєвствєнность".
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19.11.2024 15:01 Ответить
3,14...л, твій час теж скинчився, ще у травні 2024 року так шо ти не тільки неголений муд..к та ще і прострочнний.
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19.11.2024 14:40 Ответить
під час воєнного стану вибори не проводять
прийми вже це.
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19.11.2024 15:03 Ответить
Хто це вам таке сказав?
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19.11.2024 15:10 Ответить
Смірісь і успАГойся
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19.11.2024 15:29 Ответить
Чому? Тому шо ********* так хочется?
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19.11.2024 16:08 Ответить
Старий, ти ж знаєш моє відношення до зелених, але в даному випадку ьи не правий.
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19.11.2024 16:19 Ответить
Виходить не прав КСУ та Конституція України. А я тут не тулмачу Конституцію, шодо виборів, то зробив КСУ ще у 2014 році.
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19.11.2024 16:30 Ответить
А шо, у 2014-му був введений воєнний стан на всій території та було мільйони переміщених та біженців за кордоном?
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19.11.2024 16:45 Ответить
Грицько не злись, а просто почитай звернення депутатыв ВР 2014 года з цього приводу до КСУ, а потим тулмачення КСУ Конституцыъ шодо виборыв та цього звернення ы все зрозумыэш. Там все дуже просто написано.
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19.11.2024 17:05 Ответить
Я не злюсь. Ти краще скажи, як на твою думку, практично провести вибори?
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19.11.2024 17:31 Ответить
А шо, є проблема створити виборчи дільниці тошо? Друг папірців та бюлетней дешевше нам буде чем утримувати Вальодью простроченого та його ОПГ СН з 5-6 менеджерами.
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19.11.2024 17:36 Ответить
Та справа ж не в папірцях, як ти не зрозумієш... Як виконати всі норми передвиборчої агітації, мітинги, дебати, занурити суспільство в передвиборчі баталії та т.і. коли суспільство на грані психологічного зриву. Як мінімізувати махінації, де шукати переміщених які не стали на облік, хто взагалі знає кількість виборців взагалі, як провести голосування на фронті? Та, ще безліч ЯК.
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19.11.2024 17:49 Ответить
Як? Врахувати опит виблрів у 2014 рроку.
Хто має бажання шось зробити той шукає можливості.
Хто не має бажання цього робити шукає причини.
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19.11.2024 18:15 Ответить
Так я ж тобі вище написав чим відрізняється 2014-й від 2024-го.
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19.11.2024 19:09 Ответить
а нащо ти писав?
військовий стан продовжується незаконно
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19.11.2024 19:21 Ответить
Тобіш війни немає?
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19.11.2024 19:45 Ответить
подивись на газову трубу до Угорщини і Словакії з росії, яка йде через Україну

і яка дає путіну гроші на війну проти України

і заціни який ти тупий
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21.11.2024 21:17 Ответить
є мародерство і яйця по 17 гривень - то війна є чи нема?
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24.11.2024 09:29 Ответить
в тебе неправильний псевдонім, Вася

ти тупорилий, а не злий

труба є? є
вона качає нафту з росії? качає
росія отримує гроші за нафту і направляє їх на убивство громадян України? отримує і направляє
населення це влаштовує? та влаштовує
то війна є, тупорилий?
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24.11.2024 10:46 Ответить
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24.11.2024 11:00 Ответить
а потім у ті дільниці файно прилетить русская любоф. тобі Полтави мало?
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23.11.2024 12:42 Ответить
Вибачаюсь за руський текст, відповідав на ютубе та забув переключити.
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19.11.2024 17:06 Ответить
тю, в мене немає узької розкладки взагалі!
українські букви ь та і чудово імітують узьку ьі.
і плюс у вузькомозглих від цього шикарно підгорає. забувають тему розмови.
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23.11.2024 12:44 Ответить
Конституція каже, що з 21.05.2024 року Боневтік просрочений. Також Конституція каже, що з того часу вся влада переходить до Верховної Ради, яка призначає новий уряд, його тут називають - уряд порятунку. Ніякі закони не мають вищоїх сили за Конституцію.
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19.11.2024 17:10 Ответить
Закон України про Воєнний стан нам таке сказав, бо й ньому таке написано.
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19.11.2024 15:40 Ответить
Читайте ОСНОВНИЙ ЗАКОН України, КОНСТІТУЦІЮ. Там все чітко про вибори сказано. І прочтіть звернення депутатів ВР до КСУ з цього приводу ще у 2014 році, там ВСЕ КСУ розтулмачил.
Буде шось не ясно - звертайтесь.
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19.11.2024 16:07 Ответить
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
...
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
...

Стаття 103. ...
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 20. Виборчий процес
...
Рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв'язку з введенням воєнного або надзвичайного стану, ухвалюється відповідним суб'єктом їх призначення не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану, а у разі якщо для проведення виборів законом не вимагається окремого рішення про їх призначення, про початок відповідного виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану.
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19.11.2024 23:38 Ответить
Старый зольдат = очень просроченный
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19.11.2024 23:41 Ответить
А шо, іудини грошики у крові українців з жОПи до смаку?
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20.11.2024 06:11 Ответить
конституці України мені сказала.
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23.11.2024 12:40 Ответить
Сами прострочений чи хтось з його 5 - 6 менеджепрів? Чи може сам завгосп?
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19.11.2024 15:11 Ответить
Двуликість Зєлі це норма - говорити одне, а робити зовсім інше... .
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19.11.2024 14:43 Ответить
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19.11.2024 14:44 Ответить
Во бл, а де звіти ревізійних комісій???

Хоча б з Києво-Печерської Лаври?? Чи допомогли мокшам вивезти все??

А з іншими - то мобудь все розграбували..
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19.11.2024 14:45 Ответить
"Зеленим" знадобилось 5 років, щоб зрозуміти, що таке московсько-фсбшний патріархат ,та й то не всім.
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19.11.2024 14:49 Ответить
Гадаєте вони щось зрозуміли? Роблять вигляд
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19.11.2024 14:52 Ответить
З Ванею Бакановим, прихожанином цієї секти, діалог ведеш?
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19.11.2024 14:50 Ответить
УПЦ МП освятила новий храм на Харківщині.
https://risu.ua/gnana-cerkva-upc-mp-osvyatila-novij-hram-na-harkivshchini_n152255
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19.11.2024 14:50 Ответить
Як людина, Зеленський, можливо і є людиною. Але як політик, то він - злочинець. І це стосується будь-якої його справи. Починаючи з захоплення влади та невиконання своєї обіцянки. " Я уйду, если ничего не изменю!" Біда ще в тому, що Зеленський-політик ВБИВ Зеленского-людину. зєлєнскій зібрав в собі всі недоліки колишніх президентів України. І просто переплюнув всіх. Я весь час ловлю себе на думці. Якби я не виправдав довіру своїх друзів або брехав їм весь час, щоб мати авторитет серед них, то залишився б я серед них ? Відповідь - НІКОЛИ.
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19.11.2024 14:56 Ответить
Він був людиною?! Коли? Ще задовго до того, як його зробили "політиком" він гидив державу в которій родився і проживав (""Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку"),
гидив українців,
гидив віру (Томос = "термос"),
гидив українську мову,
смикався перед )(уйлом - нашим смертельним ворогом і т. п.
Це людина?!
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19.11.2024 15:13 Ответить
А я не стверджував, якщо уважно читали. Можливо - це сумління, а не ствердження.
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19.11.2024 15:15 Ответить
Якщо ви в своєму дописі мали на увазі слово "сумнів", то допис має якийсь зміст, бо слово "сумління" має дещо інший сенс:
СУМЛІННЯ, Сумлі́ння, або со́вість етична відповідальність за свою поведінку перед собою та оточенням.
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19.11.2024 17:30 Ответить
Вибачте за поспіх. Ви праві. Дякую за уточнення. Зробив висновки. Ще раз дякую.
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19.11.2024 17:56 Ответить
А ти його заборонив? Чого заявляєш що їхній вплив закінчився якщо говориш про діалог з кацапським сатанатом? Ти сам собі протирічиш!
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19.11.2024 15:08 Ответить
Що заради піару не проголосиш. Бо з президентського крісла зєля відразу потрапить на довічний термін
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19.11.2024 15:09 Ответить
пустопорожній триндьож для фанклуба пустопорожнього скомороха
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19.11.2024 15:14 Ответить
Як потужно прогундосив, аж страшно стало, прочитав і забув, а сатанат і далі розвалює Україну з середини
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19.11.2024 15:32 Ответить
Заява хороша. Чекаємо на дії. Чому нема жодних спроб викинути московських попів з Почаївської Лаври?
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19.11.2024 15:47 Ответить
Шо ви на ваву всi гуртом пiднаiхали? Не я папа Саша , я б вам показав... Вавi, ондого, ще один термiн треба, щоби ще пiднавчитись, та все ж увiйти в курс справ...
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19.11.2024 16:28 Ответить
Шоу наше усьо! Як закінчився, клоун? Вони вийшли з церков, спакували валізи, і під бупрхливі оплески і салюти, відбули на Кацапію, чи продовжують служби в церквах, прославляючи кацапського воїна, Пуйла, і агента КГБ Михайлова?
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19.11.2024 18:53 Ответить
Амінь.
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20.11.2024 03:14 Ответить
 
 