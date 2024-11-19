"Время тех, кто освящает террор, закончилось", - Зеленский об УПЦ МП. ВИДЕО

Президент Зеленский заявил, что Украина продолжит диалог с церковью и религиозными общинами, но УПЦ МП больше не является частью этого процесса, поскольку ее влияние завершилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде.

По словам Зеленского, в Украине сохраняется светский характер государственных институтов. Поэтому есть партнерство между государством, церковью и религиозными общинами. И это партнерство нужно развивать.

Он отметил, что в Украине существует важная платформа для сотрудничества между государством и религиозными организациями - Совет церквей и религиозных организаций, который служит основой для налаживания диалога между правительством и религиозными общинами страны.

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Зеленский пояснил, что в рамках этого диалога можно определять, какие модели большего сотрудничества могут укрепить Украину и ее народ, способствовать духовной независимости и социальной работе в государстве.

"Конечно, речь не идет о Московской церкви. Время тех, кто освящает террор, - закончилось", - сказал президент.

Напомним, 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

По данным опроса КМИС, 80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, - опрос КМИС