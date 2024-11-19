"Время тех, кто освящает террор, закончилось", - Зеленский об УПЦ МП. ВИДЕО
Президент Зеленский заявил, что Украина продолжит диалог с церковью и религиозными общинами, но УПЦ МП больше не является частью этого процесса, поскольку ее влияние завершилось.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде.
По словам Зеленского, в Украине сохраняется светский характер государственных институтов. Поэтому есть партнерство между государством, церковью и религиозными общинами. И это партнерство нужно развивать.
Он отметил, что в Украине существует важная платформа для сотрудничества между государством и религиозными организациями - Совет церквей и религиозных организаций, который служит основой для налаживания диалога между правительством и религиозными общинами страны.
Зеленский пояснил, что в рамках этого диалога можно определять, какие модели большего сотрудничества могут укрепить Украину и ее народ, способствовать духовной независимости и социальной работе в государстве.
"Конечно, речь не идет о Московской церкви. Время тех, кто освящает террор, - закончилось", - сказал президент.
Напомним, 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.
24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.
По данным опроса КМИС, 80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, - опрос КМИС
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прийми вже це.
Хто має бажання шось зробити той шукає можливості.
Хто не має бажання цього робити шукає причини.
військовий стан продовжується незаконно
і яка дає путіну гроші на війну проти України
і заціни який ти тупий
ти тупорилий, а не злий
труба є? є
вона качає нафту з росії? качає
росія отримує гроші за нафту і направляє їх на убивство громадян України? отримує і направляє
населення це влаштовує? та влаштовує
то війна є, тупорилий?
українські букви ь та і чудово імітують узьку ьі.
і плюс у вузькомозглих від цього шикарно підгорає. забувають тему розмови.
Буде шось не ясно - звертайтесь.
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
...
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
...
Стаття 103. ...
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 20. Виборчий процес
...
Рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв'язку з введенням воєнного або надзвичайного стану, ухвалюється відповідним суб'єктом їх призначення не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану, а у разі якщо для проведення виборів законом не вимагається окремого рішення про їх призначення, про початок відповідного виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану.
Хоча б з Києво-Печерської Лаври?? Чи допомогли мокшам вивезти все??
А з іншими - то мобудь все розграбували..
https://risu.ua/gnana-cerkva-upc-mp-osvyatila-novij-hram-na-harkivshchini_n152255
гидив українців,
гидив віру (Томос = "термос"),
гидив українську мову,
смикався перед )(уйлом - нашим смертельним ворогом і т. п.
Це людина?!
СУМЛІННЯ, Сумлі́ння, або со́вість етична відповідальність за свою поведінку перед собою та оточенням.