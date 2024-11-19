"Час тих, хто освячує терор, закінчився", - Зеленський про УПЦ МП. ВIДЕО
Президент Зеленський заявив, що Україна продовжить діалог із церквою та релігійними громадами, але УПЦ МП більше не є частиною цього процесу, оскільки її вплив завершився.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у Верховній Раді.
За словами Зеленського, в Україні зберігається світський характер державних інституцій. Тому є партнерство між державою, церквою та релігійними громадами. І це партнерство потрібно розвивати.
Він зазначив, що в Україні існує важлива платформа для співпраці між державою та релігійними організаціями — Рада церков та релігійних організацій, яка служить основою для налагодження діалогу між урядом і релігійними громадами країни.
Зеленський пояснив, що в рамках цього діалогу можна визначати, які моделі більшої співпраці можуть зміцнити Україну та її народ, сприяти духовній незалежності та соціальній роботі в державі.
"Звичайно, не йдеться про Московську церкву. Час тих, хто освячує терор, - закінчився", - сказав президент.
Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт"Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.
24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.
За даними опитування КМІС, 80% українців підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ, - опитування КМІС
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прийми вже це.
Хто має бажання шось зробити той шукає можливості.
Хто не має бажання цього робити шукає причини.
військовий стан продовжується незаконно
і яка дає путіну гроші на війну проти України
і заціни який ти тупий
ти тупорилий, а не злий
труба є? є
вона качає нафту з росії? качає
росія отримує гроші за нафту і направляє їх на убивство громадян України? отримує і направляє
населення це влаштовує? та влаштовує
то війна є, тупорилий?
українські букви ь та і чудово імітують узьку ьі.
і плюс у вузькомозглих від цього шикарно підгорає. забувають тему розмови.
Буде шось не ясно - звертайтесь.
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
...
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
...
Стаття 103. ...
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 20. Виборчий процес
...
Рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв'язку з введенням воєнного або надзвичайного стану, ухвалюється відповідним суб'єктом їх призначення не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану, а у разі якщо для проведення виборів законом не вимагається окремого рішення про їх призначення, про початок відповідного виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану.
Хоча б з Києво-Печерської Лаври?? Чи допомогли мокшам вивезти все??
А з іншими - то мобудь все розграбували..
https://risu.ua/gnana-cerkva-upc-mp-osvyatila-novij-hram-na-harkivshchini_n152255
гидив українців,
гидив віру (Томос = "термос"),
гидив українську мову,
смикався перед )(уйлом - нашим смертельним ворогом і т. п.
Це людина?!
СУМЛІННЯ, Сумлі́ння, або со́вість етична відповідальність за свою поведінку перед собою та оточенням.