"Час тих, хто освячує терор, закінчився", - Зеленський про УПЦ МП. ВIДЕО

Президент Зеленський заявив, що Україна продовжить діалог із церквою та релігійними громадами, але УПЦ МП більше не є частиною цього процесу, оскільки її вплив завершився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у Верховній Раді.

За словами Зеленського, в Україні зберігається світський характер державних інституцій. Тому є партнерство між державою, церквою та релігійними громадами. І це партнерство потрібно розвивати.

Він зазначив, що в Україні існує важлива платформа для співпраці між державою та релігійними організаціями — Рада церков та релігійних організацій, яка служить основою для налагодження діалогу між урядом і релігійними громадами країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набув чинності закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із РФ

Зеленський пояснив, що в рамках цього діалогу можна визначати, які моделі більшої співпраці можуть зміцнити Україну та її народ, сприяти духовній незалежності та соціальній роботі в державі.

"Звичайно, не йдеться про Московську церкву. Час тих, хто освячує терор, - закінчився", - сказав президент.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт"Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

За даними опитування КМІС, 80% українців підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ, - опитування КМІС