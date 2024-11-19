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"Час тих, хто освячує терор, закінчився", - Зеленський про УПЦ МП. ВIДЕО

Президент Зеленський заявив, що Україна продовжить діалог із церквою та релігійними громадами, але УПЦ МП більше не є частиною цього процесу, оскільки її вплив завершився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у Верховній Раді.

За словами Зеленського, в Україні зберігається світський характер державних інституцій. Тому є партнерство між державою, церквою та релігійними громадами. І це партнерство потрібно розвивати.

Він зазначив, що в Україні існує важлива платформа для співпраці між державою та релігійними організаціями — Рада церков та релігійних організацій, яка служить основою для налагодження діалогу між урядом і релігійними громадами країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набув чинності закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із РФ

Зеленський пояснив, що в рамках цього діалогу можна визначати, які моделі більшої співпраці можуть зміцнити Україну та її народ, сприяти духовній незалежності та соціальній роботі в державі.

"Звичайно, не йдеться про Московську церкву. Час тих, хто освячує терор, - закінчився", - сказав президент.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт"Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

За даними опитування КМІС, 80% українців підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ, - опитування КМІС

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) релігія (386) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+31
Хрипатий фарисей, як же ти набрид....
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19.11.2024 14:30
+25
Потужне голослівля
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19.11.2024 14:30
+10
3,14...л, твій час теж скинчився, ще у травні 2024 року так шо ти не тільки неголений муд..к та ще і прострочнний.
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19.11.2024 14:40
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19.11.2024 14:30 Відповісти
Хрипатий фарисей, як же ти набрид....
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19.11.2024 14:30 Відповісти
Фанати КГБ МП?
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19.11.2024 15:37 Відповісти
Да похвалите его хотя бы раз. Кто еще сделал бы это кроме "популиста" Зеленского.
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19.11.2024 14:33 Відповісти
прикинься старшокласником
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19.11.2024 14:39 Відповісти
Свинособаки підтянулись,падли..
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19.11.2024 14:52 Відповісти
Заздрісно?! Тому ти і "дєвствєннік"?
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19.11.2024 14:55 Відповісти
Ти, "дєвствєннік", на ваших болотах такі "дєвствєнніки", як ти - боря моісєєв здох, кіркоров, пєнкін вже постаріли і не в тренді. Так що, ти не сиди в українському інеті, а продавай подорожче свою "дєвствєнность".
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19.11.2024 15:01 Відповісти
3,14...л, твій час теж скинчився, ще у травні 2024 року так шо ти не тільки неголений муд..к та ще і прострочнний.
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19.11.2024 14:40 Відповісти
під час воєнного стану вибори не проводять
прийми вже це.
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19.11.2024 15:03 Відповісти
Хто це вам таке сказав?
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19.11.2024 15:10 Відповісти
Смірісь і успАГойся
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19.11.2024 15:29 Відповісти
Чому? Тому шо ********* так хочется?
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19.11.2024 16:08 Відповісти
Старий, ти ж знаєш моє відношення до зелених, але в даному випадку ьи не правий.
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19.11.2024 16:19 Відповісти
Виходить не прав КСУ та Конституція України. А я тут не тулмачу Конституцію, шодо виборів, то зробив КСУ ще у 2014 році.
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19.11.2024 16:30 Відповісти
А шо, у 2014-му був введений воєнний стан на всій території та було мільйони переміщених та біженців за кордоном?
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19.11.2024 16:45 Відповісти
Грицько не злись, а просто почитай звернення депутатыв ВР 2014 года з цього приводу до КСУ, а потим тулмачення КСУ Конституцыъ шодо виборыв та цього звернення ы все зрозумыэш. Там все дуже просто написано.
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19.11.2024 17:05 Відповісти
Я не злюсь. Ти краще скажи, як на твою думку, практично провести вибори?
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19.11.2024 17:31 Відповісти
А шо, є проблема створити виборчи дільниці тошо? Друг папірців та бюлетней дешевше нам буде чем утримувати Вальодью простроченого та його ОПГ СН з 5-6 менеджерами.
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19.11.2024 17:36 Відповісти
Та справа ж не в папірцях, як ти не зрозумієш... Як виконати всі норми передвиборчої агітації, мітинги, дебати, занурити суспільство в передвиборчі баталії та т.і. коли суспільство на грані психологічного зриву. Як мінімізувати махінації, де шукати переміщених які не стали на облік, хто взагалі знає кількість виборців взагалі, як провести голосування на фронті? Та, ще безліч ЯК.
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19.11.2024 17:49 Відповісти
Як? Врахувати опит виблрів у 2014 рроку.
Хто має бажання шось зробити той шукає можливості.
Хто не має бажання цього робити шукає причини.
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19.11.2024 18:15 Відповісти
Так я ж тобі вище написав чим відрізняється 2014-й від 2024-го.
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19.11.2024 19:09 Відповісти
а нащо ти писав?
військовий стан продовжується незаконно
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19.11.2024 19:21 Відповісти
Тобіш війни немає?
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19.11.2024 19:45 Відповісти
подивись на газову трубу до Угорщини і Словакії з росії, яка йде через Україну

і яка дає путіну гроші на війну проти України

і заціни який ти тупий
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21.11.2024 21:17 Відповісти
є мародерство і яйця по 17 гривень - то війна є чи нема?
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24.11.2024 09:29 Відповісти
в тебе неправильний псевдонім, Вася

ти тупорилий, а не злий

труба є? є
вона качає нафту з росії? качає
росія отримує гроші за нафту і направляє їх на убивство громадян України? отримує і направляє
населення це влаштовує? та влаштовує
то війна є, тупорилий?
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24.11.2024 10:46 Відповісти
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24.11.2024 11:00 Відповісти
а потім у ті дільниці файно прилетить русская любоф. тобі Полтави мало?
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23.11.2024 12:42 Відповісти
Вибачаюсь за руський текст, відповідав на ютубе та забув переключити.
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19.11.2024 17:06 Відповісти
тю, в мене немає узької розкладки взагалі!
українські букви ь та і чудово імітують узьку ьі.
і плюс у вузькомозглих від цього шикарно підгорає. забувають тему розмови.
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23.11.2024 12:44 Відповісти
Конституція каже, що з 21.05.2024 року Боневтік просрочений. Також Конституція каже, що з того часу вся влада переходить до Верховної Ради, яка призначає новий уряд, його тут називають - уряд порятунку. Ніякі закони не мають вищоїх сили за Конституцію.
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19.11.2024 17:10 Відповісти
Закон України про Воєнний стан нам таке сказав, бо й ньому таке написано.
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19.11.2024 15:40 Відповісти
Читайте ОСНОВНИЙ ЗАКОН України, КОНСТІТУЦІЮ. Там все чітко про вибори сказано. І прочтіть звернення депутатів ВР до КСУ з цього приводу ще у 2014 році, там ВСЕ КСУ розтулмачил.
Буде шось не ясно - звертайтесь.
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19.11.2024 16:07 Відповісти
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
...
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
...

Стаття 103. ...
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 20. Виборчий процес
...
Рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв'язку з введенням воєнного або надзвичайного стану, ухвалюється відповідним суб'єктом їх призначення не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану, а у разі якщо для проведення виборів законом не вимагається окремого рішення про їх призначення, про початок відповідного виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану.
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19.11.2024 23:38 Відповісти
Старый зольдат = очень просроченный
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19.11.2024 23:41 Відповісти
А шо, іудини грошики у крові українців з жОПи до смаку?
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20.11.2024 06:11 Відповісти
конституці України мені сказала.
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23.11.2024 12:40 Відповісти
Сами прострочений чи хтось з його 5 - 6 менеджепрів? Чи може сам завгосп?
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19.11.2024 15:11 Відповісти
Двуликість Зєлі це норма - говорити одне, а робити зовсім інше... .
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19.11.2024 14:43 Відповісти
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19.11.2024 14:44 Відповісти
Во бл, а де звіти ревізійних комісій???

Хоча б з Києво-Печерської Лаври?? Чи допомогли мокшам вивезти все??

А з іншими - то мобудь все розграбували..
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19.11.2024 14:45 Відповісти
"Зеленим" знадобилось 5 років, щоб зрозуміти, що таке московсько-фсбшний патріархат ,та й то не всім.
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19.11.2024 14:49 Відповісти
Гадаєте вони щось зрозуміли? Роблять вигляд
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19.11.2024 14:52 Відповісти
З Ванею Бакановим, прихожанином цієї секти, діалог ведеш?
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19.11.2024 14:50 Відповісти
УПЦ МП освятила новий храм на Харківщині.
https://risu.ua/gnana-cerkva-upc-mp-osvyatila-novij-hram-na-harkivshchini_n152255
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19.11.2024 14:50 Відповісти
Як людина, Зеленський, можливо і є людиною. Але як політик, то він - злочинець. І це стосується будь-якої його справи. Починаючи з захоплення влади та невиконання своєї обіцянки. " Я уйду, если ничего не изменю!" Біда ще в тому, що Зеленський-політик ВБИВ Зеленского-людину. зєлєнскій зібрав в собі всі недоліки колишніх президентів України. І просто переплюнув всіх. Я весь час ловлю себе на думці. Якби я не виправдав довіру своїх друзів або брехав їм весь час, щоб мати авторитет серед них, то залишився б я серед них ? Відповідь - НІКОЛИ.
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19.11.2024 14:56 Відповісти
Він був людиною?! Коли? Ще задовго до того, як його зробили "політиком" він гидив державу в которій родився і проживав (""Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку"),
гидив українців,
гидив віру (Томос = "термос"),
гидив українську мову,
смикався перед )(уйлом - нашим смертельним ворогом і т. п.
Це людина?!
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19.11.2024 15:13 Відповісти
А я не стверджував, якщо уважно читали. Можливо - це сумління, а не ствердження.
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19.11.2024 15:15 Відповісти
Якщо ви в своєму дописі мали на увазі слово "сумнів", то допис має якийсь зміст, бо слово "сумління" має дещо інший сенс:
СУМЛІННЯ, Сумлі́ння, або со́вість етична відповідальність за свою поведінку перед собою та оточенням.
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19.11.2024 17:30 Відповісти
Вибачте за поспіх. Ви праві. Дякую за уточнення. Зробив висновки. Ще раз дякую.
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19.11.2024 17:56 Відповісти
А ти його заборонив? Чого заявляєш що їхній вплив закінчився якщо говориш про діалог з кацапським сатанатом? Ти сам собі протирічиш!
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19.11.2024 15:08 Відповісти
Що заради піару не проголосиш. Бо з президентського крісла зєля відразу потрапить на довічний термін
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19.11.2024 15:09 Відповісти
пустопорожній триндьож для фанклуба пустопорожнього скомороха
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19.11.2024 15:14 Відповісти
Як потужно прогундосив, аж страшно стало, прочитав і забув, а сатанат і далі розвалює Україну з середини
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19.11.2024 15:32 Відповісти
Заява хороша. Чекаємо на дії. Чому нема жодних спроб викинути московських попів з Почаївської Лаври?
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19.11.2024 15:47 Відповісти
Шо ви на ваву всi гуртом пiднаiхали? Не я папа Саша , я б вам показав... Вавi, ондого, ще один термiн треба, щоби ще пiднавчитись, та все ж увiйти в курс справ...
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19.11.2024 16:28 Відповісти
Шоу наше усьо! Як закінчився, клоун? Вони вийшли з церков, спакували валізи, і під бупрхливі оплески і салюти, відбули на Кацапію, чи продовжують служби в церквах, прославляючи кацапського воїна, Пуйла, і агента КГБ Михайлова?
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19.11.2024 18:53 Відповісти
Амінь.
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20.11.2024 03:14 Відповісти
 
 