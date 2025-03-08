Зеленский об атаках РФ: Россияне думают, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет вести эту войну. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал удар россиян по Доброполью в Донецкой области одним из самых жестоких, и подчеркнул, что Россия ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них ничего не изменилось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении президента вечером 8 марта.

Зеленский отметил, что сегодня в течение всего дня продолжались работы в городе Доброполье Донецкой области после российского удара.

"Это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Специально удар был просчитан, чтобы нанести максимальный ущерб. Ракеты, также "шахед" по центральной части города. Девять жилых домов были под ударом, также под ударом торговый центр, магазины.



Одиннадцать человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Среди погибших - работник ГСЧС Украины. Повторный удар произошел, когда начали работать спасатели. Ранены 50 человек. Всем оказана необходимая помощь. Среди раненых - семь детей, самая младшая - девочка, 10 лет", - рассказал президент.

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Также Зеленский рассказал и о сегодняшних обстрелах Донетчины, Харьковщины, южных регионов, Херсона.

"Россия буквально ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них там, в Москве, ничего не изменилось. Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет эту войну вести.



Конечно, мы делаем максимум для защиты жизни. И я благодарен всем лидерам, всем тем дипломатам стран-партнеров, всем общественным деятелям, которые поддерживают Украину, которые осудили эти российские удары и которые называют все вещи своими именами. И важно, чтобы мы и в дальнейшем координировали все наши усилия с нашими партнерами, чтобы оборона работала эффективно и чтобы все сделать для приближения мира", - добавил он.

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Напомним, по состоянию на 16:00 сообщалось об 11 погибших и 47 раненых в результате удара оккупантов по Доброполью в Донецкой области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.

По состоянию на 14.00 8 марта сообщалось, что количество раненых возросло до 40.