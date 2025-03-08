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Новости Видео Обращение Зеленского Обстрелы Доброполья
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Зеленский об атаках РФ: Россияне думают, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет вести эту войну. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал удар россиян по Доброполью в Донецкой области одним из самых жестоких, и подчеркнул, что Россия ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них ничего не изменилось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении президента вечером 8 марта.

Зеленский отметил, что сегодня в течение всего дня продолжались работы в городе Доброполье Донецкой области после российского удара.

"Это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Специально удар был просчитан, чтобы нанести максимальный ущерб. Ракеты, также "шахед" по центральной части города. Девять жилых домов были под ударом, также под ударом торговый центр, магазины.

Одиннадцать человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Среди погибших - работник ГСЧС Украины. Повторный удар произошел, когда начали работать спасатели. Ранены 50 человек. Всем оказана необходимая помощь. Среди раненых - семь детей, самая младшая - девочка, 10 лет", - рассказал президент.

Смотрите: Последствия удара РФ по Доброполью: 11 погибших и 47 раненых. ФОТОрепортаж

Также Зеленский рассказал и о сегодняшних обстрелах Донетчины, Харьковщины, южных регионов, Херсона.

"Россия буквально ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них там, в Москве, ничего не изменилось. Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет эту войну вести.

Конечно, мы делаем максимум для защиты жизни. И я благодарен всем лидерам, всем тем дипломатам стран-партнеров, всем общественным деятелям, которые поддерживают Украину, которые осудили эти российские удары и которые называют все вещи своими именами. И важно, чтобы мы и в дальнейшем координировали все наши усилия с нашими партнерами, чтобы оборона работала эффективно и чтобы все сделать для приближения мира", - добавил он.

Также читайте: Рашисты ударили по Доброполью двумя баллистическими ракетами: 11 погибших, среди раненых - 5 детей, - Зеленский

Напомним, по состоянию на 16:00 сообщалось об 11 погибших и 47 раненых в результате удара оккупантов по Доброполью в Донецкой области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.

По состоянию на 14.00 8 марта сообщалось, что количество раненых возросло до 40.

Автор: 

Зеленский Владимир (20196) Донецкая область (9482) Покровский район (495) Доброполье (12)


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Топ комментарии
+20
Вилізла, нечиста сила проти ночі..
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08.03.2025 20:36
+18
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08.03.2025 20:37
+11
міг піти геть
країна потребує уряду національного порятунку а не шапітолію на чолі з самозванцем єрмком
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08.03.2025 21:24
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Вилізла, нечиста сила проти ночі..
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08.03.2025 20:36 Ответить
То залізь назад !
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08.03.2025 21:43 Ответить
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08.03.2025 20:37 Ответить
Тепер це вже Трамп каже. А навіть до Блазня дійшло, що не все так просто.
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08.03.2025 20:41 Ответить
Сарказм кармы бывает иногда очень жесток. И принцип бумеранга никто не отменял.
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08.03.2025 20:59 Ответить
А що світ повинен робити? Він насолоджується вільним демократичним життям, подорожує, планує, ростить дітей, захищений 5 статтею...
Чи що повинен світ робити ?
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08.03.2025 20:39 Ответить
Маю сумніви щодо 5 статті. Подивіться скільки бюрократії в них щодо кожного серйозного кроку? Чи ви думаєте, що вони для себе будуть діяти швидше?
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08.03.2025 20:42 Ответить
У мене набагато більше сумнівів щодо майбутнього України ніж 5 статті .
Коли я помилюсь нагадайте мені зворотнє
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08.03.2025 20:45 Ответить
Чому Україна, ти першим зникнеш, дбл, блд
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09.03.2025 00:10 Ответить
Отака фігня, малята, дід Понос вам казочку на ніч розповість про жестокіх москалей, а то ви не знали.
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08.03.2025 20:40 Ответить
А зелені думають як побільше вкрасти поки війна.
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08.03.2025 20:43 Ответить
Пруть - Трамп вмив руки
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08.03.2025 20:44 Ответить
Ай-яй-яй...

Де обіцяні українські ракети? Там же де й мільярд дерев?
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08.03.2025 20:44 Ответить
Тікай вова, тікай, лом він буде більший ніж у кадафі..
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08.03.2025 20:44 Ответить
Не перекладай на "весь світ" негідник. Ти той хто найбільше зацікавлений щоб ця війна ніколи не закінчувалась, робиш і будеш робити для цього все.
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08.03.2025 20:55 Ответить
за крісло президента ,воно це чмо зелене тримається і руками і зубами ,а от зраду підписувати 🤡 засцяв...бо хоче бути презитентом довічно ...дай Боже , на нарах !!!
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08.03.2025 21:00 Ответить
На нари мудака обкуреного!
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08.03.2025 21:02 Ответить
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08.03.2025 21:06 Ответить
А что Зеленский может сделать? Что вы сделали бы лучше него в данной ситуации.
Я поощряю критику, но только когда она аргументирована.
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08.03.2025 21:15 Ответить
міг піти геть
країна потребує уряду національного порятунку а не шапітолію на чолі з самозванцем єрмком
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08.03.2025 21:24 Ответить
Любой адекватный понимает проблемы выборов во время войны. Уже даже СМИ писали во что и в какие проблемы это выльется. Но нет, какие-то умники из интернета считают себя умнее.
Кто в Крыму будет голосовать? На оккупированных территориях? За границей? Кто будет всё контролировать? Кто будет проверять коррупцию, кол-во бюллетеней на человека, честность выборов?
Выборы под обстрелами? Выборы во время воздушной тревоги?
Какие варианты? Кого "вы" видите в президентах? Порошенка? Ермака? Арестовича? Может медвечука?
Успокойте свой дебилизм. Такое ощущение, что вам лишь бы кипишь в стране поднять?
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08.03.2025 21:31 Ответить
100%
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08.03.2025 21:44 Ответить
У Конституції прізвища Зеленський немає. Після 5 років в/о Голова ВР, або Прем'єр.
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08.03.2025 21:48 Ответить
Як тільки якась дурня - то написана кацапською, та ще й образами опонента. ЗМІ в нас вирішують все? Конституція на паузі?
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08.03.2025 23:23 Ответить
Так как многие люди у нас, почему-то, идиоты, то приходится СМИ популярно и наглядно объяснить проблемы выборов во время войны, раз до тупых не доходит простая истина.
Я пояснил и перечислил проблемы. Считаешь себя умной, тогда по пунктам объясни как ты их решишь. Попросишь рашку на время выборов прекратить обстрелы? Попросишь их передать бюллетени в Крым и нашим солдатам, которые в плену? Попросишь их передать бюллетени на оккупированные территории?
Голова нужна, чтобы думать, а не только чтобы туда совать еду
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09.03.2025 02:37 Ответить
Кацапе, від тебе багато тексту. Ще раз, для альтернативно обдарованих - від твоєї кацапської випадають очі. Зелені, ви задовбали своїм наполеоном. Бідося повинен піти. Потрібен уряд порятунку - а не оця гоп компанія фсбшників.

І не пиши мені, реально задовбав ростекстами кілометровими. Йди у голову собі їжу запхай, хамлище, якщо ти нею думаєш.
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09.03.2025 08:04 Ответить
Если по теме сказать нечего, то лучше замолчи.
А что беспокоит твои глаза - мне побоку. Не нравится - не читай
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11.03.2025 01:22 Ответить
Без ZVO. Хужєнібудєт
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09.03.2025 00:12 Ответить
Після того "кіпіша", який ви зробили своїм дебільним вибором у 2019 році, вже країні ніщо більше не нашкодить.
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09.03.2025 07:17 Ответить
Та нашкодить - подальше правління Боневтіка Невмирущого..
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09.03.2025 08:06 Ответить
В каком смысле "вы"?
Я до сих пор не знаю как бюллетень выглядит. Не надо на меня бочку катить.
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11.03.2025 01:23 Ответить
І зебіл дозволив
Звільнив толкових командирів. Першим за Трампа перекрив ЗСУ допомогу фонду Порошенка , самі ніц не дав.
Що іще сказати хорошого...
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08.03.2025 21:23 Ответить
Повторні удари завдавалися ракетами і по Бєлграду тому там не починали гасити пожежі та розбирати руїни до відбою повітряної тривоги.
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08.03.2025 21:25 Ответить
Детский сад.
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08.03.2025 21:40 Ответить
Зеленський зізнався, що асфальтом і шашликами, убивць з московії не зупинити, скільки не заглядай, до їх біологічних отворів!!
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08.03.2025 21:59 Ответить
Мудаки,тыряли три года,а теперь всрались.
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09.03.2025 02:19 Ответить
 
 