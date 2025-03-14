"Небо Украины под надежной защитой", - мать погибшего пилота Джуса поблагодарила США за программу F-16. ВИДЕО
Мать павшего украинского пилота Андрея Пильщикова (Джуса) Лилия Аверьянова поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку Украины и начало программы передачи истребителей F-16.
Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Таким образом мать погибшего пилота, который стал мощным промоутером предоставления Украине истребителей F-16 для эффективного отпора агрессии РФ в полномасштабной войне против Украины, присоединилась к флешмобу, который начали именно украинские летчики.
"Небо Украины под надежной защитой! Мы благодарим народ Соединенных Штатов за поддержку Украины в ее справедливой борьбе за жизнь, за суверенитет и независимость. Спасибо Государственному департаменту США, Конгрессу и Сенату за начало программы F-16, за предоставление систем противовоздушной и противоракетной обороны. Вы спасли тысячи и тысячи жизней мирных украинцев.
Наши солдаты мужественно защищают нашу страну от жестоких захватчиков. Украина стремится к миру. Но мир надо защищать. Большая благодарность нашим союзникам, нашим братьям по оружию! Будьте с Украиной, на правильной стороне истории!" - подчеркнула она.
Видеообращение, распространенное также Воздушными силами в соцсети X, записано на английском языке.
"От имени Воздушных сил Вооруженных сил Украины выражаем глубокую благодарность американскому народу за вашу непоколебимую поддержку. Мы присоединяемся к искренним словам матери нашего погибшего героя Андрея "Джуса" Пильщикова. Украина стремится к миру, но мы должны его защитить. Вместе мы победим", - говорится в сообщении.
Напомним, известный летчик Андрей Пильщиков (Джус) погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа 2023 года. В результате трагедии погибли также двое других пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
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Я нажаль не можу знайти досить свіжу статтю цензора, по пошуковик тут - відверте лайно. навіть повідомлення з попередньої сторінки знайти не може. тому надаю статтю з главкому. є ще такаж сама з укр.нет
https://glavcom.ua/world/world-politics/ssha-zamorozili-tekhnichnu-pidtrimku-f-16-dlja-ukrajini-forbes-1048619.html
США заморозили технічну підтримку F-16 для України - Forbes
"... Адміністрація президента https://glavcom.ua/tags/ssha.html США Дональда Трампа припинила критично важливу підтримку систем глушіння для українських військово-повітряних сил, що може значно послабити їхню здатність до повітряної протидії. Про це повідомляє https://glavcom.ua/ «Главком» з посиланням на https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/03/07/france-to-the-rescue-french-made-mirage-2000-jets-could-become-ukraines-most-important-aerial-radar-jammers/ Forbes.
це з оригіналу форбс.
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/03/07/france-to-the-rescue-french-made-mirage-2000-jets-could-become-ukraines-most-important-aerial-radar-jammers/
допомогли навчити пілотів, надали запасні частини та **********,
США заморозили технічну підтримку F-16
Яке з цих слів потребує окремого поясненяя? запасні частини? **********? технічна підтримка?
Якщо не володієш англійською, переклади в гугл. та побачиш які слова там є.
Спочатку прочитай а потім роби висновки. в перекладі є тільки частина про важливість програмуаання реб. в оригіналі набагато більше.
Іди відпочивай, а то точно до школи не встигнеш
Як людину просив: спочатку підтаердження, а потім лайка. але де тут людина?
Кроме того, на истребителях не было автоматических 20-мм пушек, технических надписей и тому подобное. В связи с этим, было сделано предположение, что по меньшей мере эти два F-16 американцы передали в качестве ложных целей.
Це з уніан
05.08.24
передали в качестве ложных целей.
Ці слова треба теж пояснити? бо ідіот не розуміє? чи імбецил? чи нажрався-непроспався?
Як сказав одного разу речник блогу самий сік: політіка сша - сідім, нє ескаліруєм
Тепер же адміністрація сша бігає та ескалірує: бьє горщики з європою, своїми сусідами, україною, союзниками та навіть з китаєм.
Реформатор хрінов.... (вибачаюся, вимушений не дякувати, а вилаятися на агента Краснова)
Військові розповіли, чи справді США забороняють українцям тренуватися на F-16
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-65630962
12/04/2024
Є дозвіл США. Що відомо про передачу Україні 65 винищувачів від Данії, Норвегії та Нідерландів
https://www.rfi.fr/uk/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/20240412-%D1%94-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-65-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2
То ви не хочете бути шановним? все намагаєтеся когось обізвати?
Перша стаття про "от-от скоро нададуть дозвіл"
Друга стаття про "надали дозвіл на передачу нідерландських літаків" (не з сша літаки)
Між 05.23 та 04.24 майже рік. що там ігнат не виконав?
Уряди Нідерландів та Данії за підтримки США перебувають у «процесі передачі» Україні американських винищувачів F-16 (це з радіо свобода). сша не передали літаки, а підтримали у цьому починанні нідерланди. а от інші подейкують, що по ознаках характерних перші отримані літаки, які свого часу презентував зеленський та вони були під маскувальними сітками, були макетами.
Звичайно, що в мене немає підтверджень ані ознак, ані прізвищ тих експертів. маю надію, що ви маєте підтвердження ваших висловів
Зокрема, повідомив речник командування ПС Юрій Ігнат, в 2012 році F-16 базувалися на аеродромі в Миргороді (Полтавська область) для забезпечення безпеки під час футбольного чемпіонату Євро-2012.
В 2018 році на авіабазу в Старокостянтинові (Хмельницька область) прилітали винищувачі F-15. В обох випадках українські пілоти мали змогу покерувати іноземними літаками.https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1m3vdpjldo
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1m3vdpjldo