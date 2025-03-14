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"Небо Украины под надежной защитой", - мать погибшего пилота Джуса поблагодарила США за программу F-16. ВИДЕО

Мать павшего украинского пилота Андрея Пильщикова (Джуса) Лилия Аверьянова поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку Украины и начало программы передачи истребителей F-16.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом мать погибшего пилота, который стал мощным промоутером предоставления Украине истребителей F-16 для эффективного отпора агрессии РФ в полномасштабной войне против Украины, присоединилась к флешмобу, который начали именно украинские летчики.

"Небо Украины под надежной защитой! Мы благодарим народ Соединенных Штатов за поддержку Украины в ее справедливой борьбе за жизнь, за суверенитет и независимость. Спасибо Государственному департаменту США, Конгрессу и Сенату за начало программы F-16, за предоставление систем противовоздушной и противоракетной обороны. Вы спасли тысячи и тысячи жизней мирных украинцев.

Наши солдаты мужественно защищают нашу страну от жестоких захватчиков. Украина стремится к миру. Но мир надо защищать. Большая благодарность нашим союзникам, нашим братьям по оружию! Будьте с Украиной, на правильной стороне истории!" - подчеркнула она.

Смотрите также: "Я поднимусь на F-16 вместо него, хорошо?" - мать погибшего пилота Джуса села за штурвал истребителя. ВИДЕО

Видеообращение, распространенное также Воздушными силами в соцсети X, записано на английском языке.

"От имени Воздушных сил Вооруженных сил Украины выражаем глубокую благодарность американскому народу за вашу непоколебимую поддержку. Мы присоединяемся к искренним словам матери нашего погибшего героя Андрея "Джуса" Пильщикова. Украина стремится к миру, но мы должны его защитить. Вместе мы победим", - говорится в сообщении.

Напомним, известный летчик Андрей Пильщиков (Джус) погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа 2023 года. В результате трагедии погибли также двое других пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Читайте также: Украина уже получила почти 70 истребителей F-16: их передали Дания, Нидерланды и Греция, - Le Monde

Автор: 

США (26439) Воздушные силы (2259) F-16 (548) пилот (81)


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Топ комментарии
+9
Вона подякувала народу США і парламенту. Про рудого пі'дора не згадала...
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14.03.2025 22:46
+5
Нинішнє утворення по назві США призупинила обслуговування Ф-16 в Україні і вони скоріше за все вже не будуть літати незважаючи що там трапм нібито відновив допомогу чи ні довіри на майбутнє немає . Такі надійні партнери союзники х*йла. Жалко пілота та його матір
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14.03.2025 22:38
+3
Это вранье. Никто не прекратил обслуживание. Было остановлено обновление ПО. Это никак не мешает и не мешало летать. Снижало со временем их возможности РЭБ и РЭР, но не мешало летать.
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14.03.2025 23:44
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Правила форума Совет форумчан
Нинішнє утворення по назві США призупинила обслуговування Ф-16 в Україні і вони скоріше за все вже не будуть літати незважаючи що там трапм нібито відновив допомогу чи ні довіри на майбутнє немає . Такі надійні партнери союзники х*йла. Жалко пілота та його матір
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14.03.2025 22:38 Ответить
Вона подякувала народу США і парламенту. Про рудого пі'дора не згадала...
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14.03.2025 22:46 Ответить
Зміни прапорець, кацапська наволочь
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14.03.2025 22:59 Ответить
Это вранье. Никто не прекратил обслуживание. Было остановлено обновление ПО. Это никак не мешает и не мешало летать. Снижало со временем их возможности РЭБ и РЭР, но не мешало летать.
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14.03.2025 23:44 Ответить
Шановний, давайте ви спочатку знайдете підтвердження своїх слів, а потім будете обзивати оточуючих брехунами.
Я нажаль не можу знайти досить свіжу статтю цензора, по пошуковик тут - відверте лайно. навіть повідомлення з попередньої сторінки знайти не може. тому надаю статтю з главкому. є ще такаж сама з укр.нет

https://glavcom.ua/world/world-politics/ssha-zamorozili-tekhnichnu-pidtrimku-f-16-dlja-ukrajini-forbes-1048619.html

США заморозили технічну підтримку F-16 для України - Forbes
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15.03.2025 12:38 Ответить
Вы бы сначала сами прочитали по ссылке, а потом уже писали свой бред. Или прочитать статью и понять смысл написанного мешает что-то врожденное?

"... Адміністрація президента https://glavcom.ua/tags/ssha.html США Дональда Трампа припинила критично важливу підтримку систем глушіння для українських військово-повітряних сил, що може значно послабити їхню здатність до повітряної протидії. Про це повідомляє https://glavcom.ua/ «Главком» з посиланням на https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/03/07/france-to-the-rescue-french-made-mirage-2000-jets-could-become-ukraines-most-important-aerial-radar-jammers/ Forbes.
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15.03.2025 13:46 Ответить
Сполучені Штати не можуть просто вимкнути розроблені США винищувачі Lockheed Martin F-16, які переозброюють українські ВПС. Але адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила допомогу США Україні, включаючи життєво важливу підтримку засобів радіолокаційних перешкод F-16. Спритні надзвукові винищувачі користувалися сильною підтримкою США під час адміністрації колишнього президента США Джо Байдена. Американці допомогли навчити пілотів, надали запасні частини та **********, а також призначили команду ВПС США для програмування блоків електронної протидії F-16 AN/ALQ-131.

це з оригіналу форбс.

https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/03/07/france-to-the-rescue-french-made-mirage-2000-jets-could-become-ukraines-most-important-aerial-radar-jammers/
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15.03.2025 17:46 Ответить
Ну и? Так чего было влазить если я именно про программную поддержку РЭБ и РЭР и сказал? Чтобы еще раз подтвердить мои слова?
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15.03.2025 17:52 Ответить
призупинила допомогу США Україні, включаючи
допомогли навчити пілотів, надали запасні частини та **********,
США заморозили технічну підтримку F-16

Яке з цих слів потребує окремого поясненяя? запасні частини? **********? технічна підтримка?
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15.03.2025 18:11 Ответить
Там этого нет. Проспись.
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15.03.2025 18:15 Ответить
У кого що болить? я тобі надав посилання на статтю форбс. оригінал.
Якщо не володієш англійською, переклади в гугл. та побачиш які слова там є.
Спочатку прочитай а потім роби висновки. в перекладі є тільки частина про важливість програмуаання реб. в оригіналі набагато більше.
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15.03.2025 18:26 Ответить
Що таке "надали запасні частини та **********" та "призупинила допомогу США Україні, включаючи реб" пояснювати не треба?
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15.03.2025 17:47 Ответить
Бред сивой кобылы. В статьях говорится только про модули РЕБ\РЭР и ни слова больше
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15.03.2025 17:58 Ответить
Так, дикий собачомоволюб. про кобили - це тобі до лаврова. вчись писати нормально. а поки - йди погуляй. в понеділок вже тобі в школу, а ти стомлений
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15.03.2025 18:04 Ответить
Пошел на@ер, имбецил. Нажрался - иди проспись. Так доходчиво или еще повторить?
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15.03.2025 18:07 Ответить
Ну, казав же що свинособаколюб. а от що імбецил - не побачив. дякую, слова пояснювати для імбецилів - це дурна робота. імбецили вони навіть українську для українських форумів вивчити нездьобні. що казати вже про "розумні слова", "людське спілкування" або почитати оригінал англійською? це точно для імбецила занадто. обзиватися та лаятися - це скрєпно. вгадав?

Іди відпочивай, а то точно до школи не встигнеш

Як людину просив: спочатку підтаердження, а потім лайка. але де тут людина?
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15.03.2025 18:18 Ответить
Ще самі пошукайте. мене бо нервує тутешній пошуковик. вчора бутусов писав, що трамп відновив постачання керованих бомб. навіщо відновлювати якщо ніхто нічого не припиняв?
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15.03.2025 18:02 Ответить
Причем здесь поставка GLSDB к обслуживанию F-16? Хватить лепить здесь бред.
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15.03.2025 18:05 Ответить
А ще пригадайте такий цікавий факт. сша не передали україні жодного f16. ті, що поки літають та на яких проходили навчання наші пілоти, це літаки з Нідерландів
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15.03.2025 12:40 Ответить
Нет, минимум 4 Ф-16 есть именно из США. Они засветились на презентации и их опознали за характерными признаками. Были статьи в спец.изданиях на эту тему.
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15.03.2025 13:43 Ответить
https://www.unian.net/war/ssha-peredali-ukraine-osobye-f-16-v-defense-express-raskryli-chem-oni-otlichayutsya-12718218.html

Кроме того, на истребителях не было автоматических 20-мм пушек, технических надписей и тому подобное. В связи с этим, было сделано предположение, что по меньшей мере эти два F-16 американцы передали в качестве ложных целей.

Це з уніан

05.08.24
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15.03.2025 17:18 Ответить
Ну и? Дальше что? Может перед тем, как писать отсебятину, нужно хоть что-то почитать по теме?
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15.03.2025 17:54 Ответить
Знову что-что та лайка?

передали в качестве ложных целей.

Ці слова треба теж пояснити? бо ідіот не розуміє? чи імбецил? чи нажрався-непроспався?
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15.03.2025 18:29 Ответить
Третє не меньш цікаве. Адміністрація Байдена більше півроку вирішувала, чи вона проти, чи ні, щоб нідерланди передали нам свої списані та модернізовані f16. що сша змогли вирішити відносно бистро, так це дозволити навчати наших пілотів на f16

Як сказав одного разу речник блогу самий сік: політіка сша - сідім, нє ескаліруєм

Тепер же адміністрація сша бігає та ескалірує: бьє горщики з європою, своїми сусідами, україною, союзниками та навіть з китаєм.

Реформатор хрінов.... (вибачаюся, вимушений не дякувати, а вилаятися на агента Краснова)
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15.03.2025 12:50 Ответить
Это тоже вранье. Сам представитель ВС Украины Игнат был признал, что все было готово к передаче еще на новый 2024 год и практически полгода ждали пока наша власть выполнит свою часть подготовительных работ для приема бортов.
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15.03.2025 14:07 Ответить
18 травня 2023
Військові розповіли, чи справді США забороняють українцям тренуватися на F-16
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-65630962

12/04/2024
Є дозвіл США. Що відомо про передачу Україні 65 винищувачів від Данії, Норвегії та Нідерландів
https://www.rfi.fr/uk/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/20240412-%D1%94-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-65-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2

То ви не хочете бути шановним? все намагаєтеся когось обізвати?
Перша стаття про "от-от скоро нададуть дозвіл"
Друга стаття про "надали дозвіл на передачу нідерландських літаків" (не з сша літаки)

Між 05.23 та 04.24 майже рік. що там ігнат не виконав?

Уряди Нідерландів та Данії за підтримки США перебувають у «процесі передачі» Україні американських винищувачів F-16 (це з радіо свобода). сша не передали літаки, а підтримали у цьому починанні нідерланди. а от інші подейкують, що по ознаках характерних перші отримані літаки, які свого часу презентував зеленський та вони були під маскувальними сітками, були макетами.

Звичайно, що в мене немає підтверджень ані ознак, ані прізвищ тих експертів. маю надію, що ви маєте підтвердження ваших висловів
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15.03.2025 17:11 Ответить
21 серпня 2023 ВВС

Зокрема, повідомив речник командування ПС Юрій Ігнат, в 2012 році F-16 базувалися на аеродромі в Миргороді (Полтавська область) для забезпечення безпеки під час футбольного чемпіонату Євро-2012.

В 2018 році на авіабазу в Старокостянтинові (Хмельницька область) прилітали винищувачі F-15. В обох випадках українські пілоти мали змогу покерувати іноземними літаками.https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1m3vdpjldo

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1m3vdpjldo
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15.03.2025 17:27 Ответить
Дальше что? Не надело писать что попало?
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15.03.2025 17:55 Ответить
Что-что. чукча не читатєль? літаки ВЖЕ базувалися в україні. це сказав ігнат. ферштейн?
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15.03.2025 18:06 Ответить
Идиот.
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15.03.2025 18:08 Ответить
Так ти не тільки імбецил але ще й ідіот? прогрессуєш. але не в ту сторону
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15.03.2025 18:20 Ответить
А чот в Днепре..Кривом Роге ..в последнее время не видно.."Захиста"..Видать ..потерялся..или мало може подякували..
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14.03.2025 23:59 Ответить
Держава не цінує пілотів.
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15.03.2025 00:02 Ответить
Надійний захист,ага.
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15.03.2025 07:03 Ответить
 
 