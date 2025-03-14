"Небо Украины под надежной защитой", - мать погибшего пилота Джуса поблагодарила США за программу F-16. ВИДЕО

Мать павшего украинского пилота Андрея Пильщикова (Джуса) Лилия Аверьянова поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку Украины и начало программы передачи истребителей F-16.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом мать погибшего пилота, который стал мощным промоутером предоставления Украине истребителей F-16 для эффективного отпора агрессии РФ в полномасштабной войне против Украины, присоединилась к флешмобу, который начали именно украинские летчики.

"Небо Украины под надежной защитой! Мы благодарим народ Соединенных Штатов за поддержку Украины в ее справедливой борьбе за жизнь, за суверенитет и независимость. Спасибо Государственному департаменту США, Конгрессу и Сенату за начало программы F-16, за предоставление систем противовоздушной и противоракетной обороны. Вы спасли тысячи и тысячи жизней мирных украинцев.

Наши солдаты мужественно защищают нашу страну от жестоких захватчиков. Украина стремится к миру. Но мир надо защищать. Большая благодарность нашим союзникам, нашим братьям по оружию! Будьте с Украиной, на правильной стороне истории!" - подчеркнула она.

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Видеообращение, распространенное также Воздушными силами в соцсети X, записано на английском языке.

"От имени Воздушных сил Вооруженных сил Украины выражаем глубокую благодарность американскому народу за вашу непоколебимую поддержку. Мы присоединяемся к искренним словам матери нашего погибшего героя Андрея "Джуса" Пильщикова. Украина стремится к миру, но мы должны его защитить. Вместе мы победим", - говорится в сообщении.

Напомним, известный летчик Андрей Пильщиков (Джус) погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа 2023 года. В результате трагедии погибли также двое других пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

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