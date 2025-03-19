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Новости Видео Гарантии безопасности для Украины
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Война может закончиться достойным миром в этом году, но нужны гарантии безопасности, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский назвал красные линии на переговорах с Россией

Война в Украине может закончиться в 2025 году, впрочем для этого нужны гарантии безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

"Я верю, что в этом году война может закончиться достойным миром, но (для этого) обязательно нужны гарантии безопасности для Украины. Иначе Путин придет снова с войной, это его сущность с самого его начала. В этом году уже 25 лет власти Путина. Фактически, каждый год он или где-то воевал, или разрушал жизнь других стран. Мы должны защитить наши народы от этого", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

Поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Читайте также: Украина не признает оккупированные территории российскими, это - "красная линия", - Зеленский

Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В общем на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) война в Украине (3679) гарантии безопасности (117)


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Топ комментарии
+15
Ти ж на підписував кучу гарантій. Що мало?🤡🤡🤡🤡
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19.03.2025 12:48
+8
"Достойный мир"- это разминированный, отведённый и просранный зеленью Юг Украины?
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19.03.2025 12:50
+8
зе!потвора, яка не вміє воювати, не обізнана в дипломатії, не є державником, не є обраним президентом, продовжує сцяти нам у вуха і вести україну до загибелі!
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19.03.2025 12:52
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досить брехати людям
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19.03.2025 12:46 Ответить
Вже були гарантії, щось не допомогло...
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19.03.2025 12:47 Ответить
Ти ж на підписував кучу гарантій. Що мало?🤡🤡🤡🤡
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19.03.2025 12:48 Ответить
...а може і не закінчитися...а може закінчитися,але не достойно...
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19.03.2025 12:48 Ответить
"Достойно и справедливо" это как минимум граница по лбс, о худшем даже писать не стоит.
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19.03.2025 12:49 Ответить
"Достойный мир"- это разминированный, отведённый и просранный зеленью Юг Украины?
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19.03.2025 12:50 Ответить
А оті ''гарантії '' що ти напідписував вже всьо? Папірці пішли за призначенням.. на самокрутки..
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19.03.2025 12:51 Ответить
Був справедливий , тепер вже достойний мир . Хотілось би почути що це ?
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19.03.2025 12:52 Ответить
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19.03.2025 12:55 Ответить
Балачки - ніхто не хоче за нас вписатись
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19.03.2025 12:52 Ответить
зе!потвора, яка не вміє воювати, не обізнана в дипломатії, не є державником, не є обраним президентом, продовжує сцяти нам у вуха і вести україну до загибелі!
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19.03.2025 12:52 Ответить
...Армія, мова, віра, ракетні програми ... "Только нє Порошенко !!!".
Цей - "продовжує сцяти нам у вуха"...
Хай вже кугути визначаться нарешті...
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19.03.2025 13:53 Ответить
Даєш Будапешт-2! Достойник ....
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19.03.2025 12:52 Ответить
Гаранії безпеки для кого?...
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19.03.2025 12:53 Ответить
Пропаганда пояснить простим українцям, що таке "достойний мір". Каву пити шкідливо, там багато кофеїну. На набережній Ялти дуже холодно і постійний вітер.
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19.03.2025 12:53 Ответить
Никто никаких гарантий Украине не даст а если и дадут то это будет Будапештский меморандум номер два , поэтому только ЯДЕРНОЕ оружие.
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19.03.2025 12:54 Ответить
30-ий саміт миру?
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19.03.2025 12:57 Ответить
скільки минулого року підписано "безпекових" угод??? порахувати то мабудь кілька десятків і що??? Безпека появилась? Звичайно ні
А щодо вчорашніх "перемовин" - ***** вчора заявив що не буде бити по цивільній інфраструктурі а вже вночі прилетіло більше сотні шахедів, балістика, враження лікарні і цивільних будівель. Це все що треба знати що угоди з кацапами - вони НІКОЛИ не будуть виконуватись, НІКОЛИ!
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19.03.2025 12:57 Ответить
Гарантий не может быть в принципе. О чем это вообще, о какой то ограниченной военной помощи, и толку с нее.
Что , есть желающие за здорово живёшь начать тотальную войну с Рахой? Так пусть сейчас начинают, чего ждать то.
Что касается какого то перемирия, то единственное обязательное условие должно быть открытие Москвой второго фронта и начать серьезную мясорубку где нибудь подальше. Пусть себе завоёвывают все что плохо лежит в Европе или ещё где. Сколько можно Украине одной воевать, пусть и другие поучатся военному делу
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19.03.2025 13:02 Ответить
организовуй саммит мира и покажи нам формулу мира, ты же с ней 6 лет носишься, прожирая и раскидывая деньги ЗСУ
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19.03.2025 13:07 Ответить
їх формула миру була до 2022-го - "пєрєстать стрєлять", дороги замість ракет і ппо, шаттли в Крим і розмінування кордонів - "там же наше люді"
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19.03.2025 14:32 Ответить
Не буде ніякого закінчення війни до відновлення усіх території України станом на 1991 рік і припини спекулювати на цьому!
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19.03.2025 13:17 Ответить
Як на диво, можливе закінчення війни не залежить від президента України, а виключно від президента США.
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19.03.2025 13:24 Ответить
Наверное, мама с папой никогда не говорили Зеленскому, что молчание - это золото, вот он и не закрывает рот, а жаль.

Ну нельзя же столько говорить глупостей!!!
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19.03.2025 13:30 Ответить
А як же твій "ПЛАН ПЕРЕМОГИ"??? Ти ж вже переміг всіх і вся, коли план демонстрував!
А які ЩЕ гарантії безпеки потрібні, якщо ти в очі тут лохторату сцяв своїми трьома десятками підписаних договорів Нечуваної та Небаченої Безпекової гарантії???
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19.03.2025 13:46 Ответить
Вже достойним миром... Ще трохи повикаблучуєшся перд Трампом і буте просто миром
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19.03.2025 13:59 Ответить
І буде просто ганебний мир КАПІТУЛЯЦІЯ - УКРАЇНИ!
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19.03.2025 16:13 Ответить
небеZEпека хоче безпеки
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19.03.2025 14:34 Ответить
Ще один віруючий нострадамус, вангаліст
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19.03.2025 16:45 Ответить
Розкажи українцям, що таке в твоєму розумінні достойний мир
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19.03.2025 16:47 Ответить
 
 