Война может закончиться достойным миром в этом году, но нужны гарантии безопасности, - Зеленский. ВИДЕО

Война в Украине может закончиться в 2025 году, впрочем для этого нужны гарантии безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

"Я верю, что в этом году война может закончиться достойным миром, но (для этого) обязательно нужны гарантии безопасности для Украины. Иначе Путин придет снова с войной, это его сущность с самого его начала. В этом году уже 25 лет власти Путина. Фактически, каждый год он или где-то воевал, или разрушал жизнь других стран. Мы должны защитить наши народы от этого", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

Поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

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Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В общем на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.