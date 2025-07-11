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Лавров о встрече с Рубио: "Я передал ему цитаты из Зеленского, Шмыгаля, Ермака с призывами уничтожать русню". ВИДЕО

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что передал Госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат украинских высокопоставленных чиновников, которые содержат призывы "уничтожать русню".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лавров заявил, что речь идет, в частности, о высказываниях украинского президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы ОП Андрея Ермака.

Читайте: В Госдепе объяснили встречу Рубио и Лаврова: Нужно разговаривать со всеми в любой момент

Напомним, 10 июля 2025 года госсекретарь США Марко Рубио и Сергей Лавров провели встречу в Малайзии.

После встречи Рубио сказал, что РФ предложила "новый и другой подход" во время переговоров.

В Госдепе впоследствии сообщили, что Рубио встретился с Лавровым, так как США считают, что нужно "разговаривать со всеми в любой момент".

Также читайте: Лавров о встрече с Рубио: Подтвердил позицию РФ в отношении Украины

Автор: 

Лавров Сергей (2339) Малайзия (86) Рубио Марко (242)


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Топ комментарии
+31
А що не так? Звісно, потрібно знищувати русню, котра приперлася на чужу землю вбивати людей.
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11.07.2025 11:46 Ответить
+26
Навіть якщо ці цитати є - що з ними не правильно? Ворога, який приперся на твою землю - треба знищувати.
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11.07.2025 11:47 Ответить
+14
Ворга треба знищувати! А що не так?
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11.07.2025 11:49 Ответить
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Бреше кобиляча голова...цитати потужного ще треба розшифрувати🤣🤣
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11.07.2025 11:46 Ответить
А чому кінь переживає? Він же армяшка.
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11.07.2025 11:57 Ответить
Там очень запутанная конская селекция🐴
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11.07.2025 12:16 Ответить
Тре звернутись за поясненнами з цього приводу до тбіліського кіньського заводу.
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11.07.2025 12:20 Ответить
А що не так? Звісно, потрібно знищувати русню, котра приперлася на чужу землю вбивати людей.
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11.07.2025 11:46 Ответить
https://t.me/kazansky2017/18061 Денис Казанський:

Лаврову не нравится, что лидеры Украины говорят, что надо «уничтожать русню».

Это просто возмутительно! Россия всего лишь мирно напала на Украину, убила десятки тысяч людей, полностью стерла с лица земли целые города, вроде Бахмута и Волчанска, бьет ракетами по детским площадкам, супермаркетам и жилым домам. Откуда же столько ненависти? Откуда вся эта русофобия? За что они так?
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11.07.2025 11:55 Ответить
Навіть якщо ці цитати є - що з ними не правильно? Ворога, який приперся на твою землю - треба знищувати.
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11.07.2025 11:47 Ответить
Так а чого лізли збройною силою? Тепер українцям лишається одне: нищити русню.

А русня, перепрошую, за що билася. на те й наразилася.
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11.07.2025 11:48 Ответить
якись сюр. 11 років йде війна. Що інше хотів почути лавров?
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11.07.2025 11:49 Ответить
Он просто ***********! …
Русню надо уничтожать !
Только такие же цитаты он услышит от всех адекватных украинцев !
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11.07.2025 12:17 Ответить
Ворга треба знищувати! А що не так?
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11.07.2025 11:49 Ответить
А він, армяноСруський цап, каже - мі же братья, как срусткій Каін українсткому Авелю.
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11.07.2025 12:02 Ответить
Шкода що високопоставлені особи особисто зустрічаються з військовими злочинцями та рашистами.
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11.07.2025 11:50 Ответить
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11.07.2025 11:50 Ответить
А чи передав він свої та пуйла висловлювання з призивами знищити всіх українських патріотів? А про "де-нацифікацію" України, тобто про знищення всієї української нації? Ні? А чому, кобилка? Може порошку мало дунув?
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11.07.2025 11:51 Ответить
А можна було ще цитати з їхнього ТБ передати, як соловї знижують адресою всіх американців і британців
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11.07.2025 11:54 Ответить
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11.07.2025 12:00 Ответить
Золотые таки слова, конечно рюских оккупантов надо уничтожат, а ты падло безмозглое как хотело...
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11.07.2025 11:51 Ответить
Надо-надо,як внешнего,так і внутреннего...
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11.07.2025 12:03 Ответить
Нормальні цитати, не знаю на що він жаліється.
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11.07.2025 11:52 Ответить
А чому він не передав підбірку цитат з наших коментів?
А чого не передавав коментів наших військових?

І я знаю, чому. Тому що він конь педальний довбойоб.
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11.07.2025 11:52 Ответить
Що ж,досить і моїх, якщо на то пішло...
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11.07.2025 12:22 Ответить
Гітлерівці глибоко обурені віршем Костянтина Симонова "Если дорог тебе той дом", де мають місце такі заклики убивати фашистів:

Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
...
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
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11.07.2025 11:53 Ответить
"За чьто???"
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11.07.2025 12:00 Ответить
За все...
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11.07.2025 12:03 Ответить
Їбанат! - а ви зараз шо в Україні робите? - знищуєте українську націю
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11.07.2025 11:53 Ответить
Туда бьі миледи Винтер, которая хорошо натренирована целиться в лошадь...
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11.07.2025 11:54 Ответить
Сьогодні кацапсячі виродки знищили приватну стайню в Одесі
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11.07.2025 12:02 Ответить
Дебіл ***... Приперлись вбивати людей - отримали пиз.и, а тепер жаліється .
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11.07.2025 11:55 Ответить
Рубіо не зашквар зустрічатися з отаким от?
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11.07.2025 11:56 Ответить
А чим рубіо краще від лаврова?
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11.07.2025 11:58 Ответить
Хоча б не шовініст.
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11.07.2025 12:09 Ответить
Та ладно.
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11.07.2025 12:17 Ответить
Мы, говорит, их душили и душили, бомбили и расстреливали. Имеют наглость всякую пакость в ответ делать! Пздц, шо творится...
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11.07.2025 11:56 Ответить
Вони, Zе та інша перерахована сволота гівно, но цітати та призиви про русню правільні. Чи цей армяноСруський Ріббентроп Парашного рейху лавров вважає шо рашисиів-окупантів не треба вбивати? Як шо так то він ******** якого треба відправити на живодерню.
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11.07.2025 11:57 Ответить
Нам потрібно навчатися у русні пропагади. Треба Трампу передати цитати, як Рашка перетворює Штати на попіл. Як вони став'яться до амеріканців, як потішаються над Трампом.
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11.07.2025 11:58 Ответить
Ябеда!
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11.07.2025 11:59 Ответить
шот не понятно..мы уже не один нарот????
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11.07.2025 12:00 Ответить
о це вже прогрес за 6 років від та сторона до нищити русню !
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11.07.2025 12:00 Ответить
Їм дозволено все говорити,на словах бути більшими націоналістами,як С.Бандера,а ось реальні рішення - це зовсім інша справа.Хіба мало прикладів з 2019?
В мініатюрі-це дописи зелебобів,щоб зрозуміти.
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11.07.2025 12:00 Ответить
не читав, але трампо найвечнішій піхдбол
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11.07.2025 12:01 Ответить
Ехал русский убивать

А его убили.

Плачет, ноет его мать:

- Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что,

По какой причине,

Ведь он ехал убивать,

А его убили.

Он же мира-то хотел

И по той причине

Просто ехал убивать,

Чтоб все мирно жили.

Чтоб разрушить города,

Школы и больницы,

Мирно жили там всегда

Братья украинцы!

Скажет батя:

- Твою мать? Не ищи причины!

Если б сын наш был живой

Не было б машины!
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11.07.2025 12:02 Ответить
классный стишок,спасибо.Буду на форумах запутинцам его в нос тыкать
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11.07.2025 12:10 Ответить
https://t.me/sergiytaran/1341 Сергій Таран:
Зустріч Лаврова і Рубіо - це як фол останньої надії Путіна перед тим, як у США будуть розглядатися санкції проти Росії. Досі Путіну вдавалося замилити очі Трампу і вдавати, що кремль готовий до миру. Однак Трамп, як він каже, розчарувався в Путіні, і тепер готовий підтримувати санкції проти РФ, - а законопроект про це вже обговорюється у Конгресі.
Саме зараз відбуваються прямі консультації між Білим домом і Конгресом щодо змісту цих санкцій, і Путін, вочевидь, хотів би справити на Трампа враження, що він все ще готовий до дипломатії, і, от, Лавров навіть передає йому щодо цього «конкретні пропозиції». Тому-то Лавров і зустрівся з Рубіо, аби повішати йому на вуха трохи кремлівської локшини про мир.
Не думаю, що зараз такі маніпуляції вдадуться ПУтіну на 100%. Але вважаю, що після пропозиції кремля Трамп ще з більшою наполегливістю буде вимагати від Конгресу, аби останнє слово у конкретних механізмах санкцій, закладених у законопроект залишалося таки за ним.
Адже якщо Путін якось реагує на його грізні слова про «розчарування», то можливо на якомусь етапі Трамп зможе знову повернутися до ролі головного миротворця у російсько-українській війні.
Однак, при цьому, політика Трампа щодо Росії буде вже не такою компліментарною, як навіть місяць тому. Путін не дає Трампу відчуття успіху і величі, а цього Трамп дуже не любить.
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11.07.2025 12:03 Ответить
- О, мудрый удав Каа! Ты знаешь, что Маугли называет тебя земляным червяком?
- Знаю!
- А еще он тебя называет одним матерным словом!
- Ну что поделаешь, если похож…
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11.07.2025 12:03 Ответить
якщо показувать говорящую лошадь за 10 центів, лавров стане міліардером
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11.07.2025 12:04 Ответить
Щось коняка якась невесела, господар мабуть пайку вівса зменшив...
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11.07.2025 12:04 Ответить
а точнее: запутинцев надо 100% уничтожать.
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11.07.2025 12:06 Ответить
**** русню! (с), BLVCK ANGLER - SKVERNA
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11.07.2025 12:06 Ответить
"А еще украинцы называют Путина ******"
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11.07.2025 12:08 Ответить
Це кращі друзі Московії так про русню, а чого тоді чекати від патріотів ?
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11.07.2025 12:09 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/32051 Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ:
Зустріч держсекретаря США і голови МЗС РФ в Куала-Лумпурі: Кремль не зміг ані переконати в чомусь Рубіо, ані зацікавити.
Причому до такої міри, що за підсумками знов прозвучало «Президент Трамп розчарований». «Трамп розчарований тим, що російська сторона не виявила більшої гнучкості щодо України... Адміністрація Трампа обговорює з Сенатом, як виглядатиме законопроект про санкції щодо Росії».
Кремль намагався в усіх зацікавлених створити враження, ніби після «буллшіт» від Путіна Лавров поїхав з якимись новими і дуже хорошими пропозиціями, щось цілковито інакше, ніж озвучувалось досі. Але сенсації не вийшло. Оцінка цих «нових ідей» від Рубіо була просто знущальною, настільки перевантаженою «мабуть», «можливо» і «я не став би», що більший сарказм уявити просто неможливо: «Так, мабуть, можна сказати, що це новий і, можливо, інший підхід. Знову ж таки, я не став би називати його гарантією миру, але це концепція, яку ми, безумовно, обговоримо з президентом - сьогодні ж, як тільки я завершу нашу бесіду».
По суті, Рубіо продемонстрував віртуозні навички, як розтягнути на три хитрозакручені фрази все те ж трампівське змістовне «буллшіт».
Рубіо також повідомив, що «Вашингтон розраховує домогтися їх [необхідних Києву систем ППО Patriot, наявних в низки партнерів США в Європі, - О.Г.] передачі Україні. США пропонують країнам, які очікують на постачання систем ППО Patriot, "відкласти їх" заради України». Це остаточно визначило характер і результативність зустрічі з Лавровим.
Звісно, не факт, що ті «петріоти» для нас дійсно організують, однак самою заявою і часом та місцем її проголошення Білий дім максимально дохідливо вказав Путіну на невдоволення його поведінкою в діалозі.
Лавров підсумував розмову заявою "є речі, які не коментуються". Все, що спромоглись позитивного вичавити щодо цього кремлівські пабліки, - це тиражувати впійманий на відео нервовий тик правого ока Рубіо, коли той дивився на Лаврова навпроти за столом. Це назвали дружнім підморгуванням і спробували за поганої гри хоч якось втримати оптимістичний писок.
Що це на практиці означає для нас? Нічого однозначного і остаточного насправді. Однак можливо це вказує на рішення Трампа все ж застосувати до Путіна і батіг, а не тільки купу пряників. Інші висловлювання як Рубіо, так і Трампа ще й позначили, схоже, їхню остаточну впевненість, що використати війну в Україні для здобуття тріумфу до виборів 2026-го року не вийде. Путін не погодиться.
Якщо так, то з категорії «перспективних для піару активів» ситуація з Росією і Україною перейшла для команди Трампа в категорію «неприємної проблеми на кілька років, що додатково ускладнить взаємини з багатьма сторонами». Що зменшить перспективи загравання з Путіним нашим коштом.
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11.07.2025 12:11 Ответить
Ну так хай Рубіо візьме їх в рамку і поставить собі на столі, щоб не забувати як слідує чинити.
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11.07.2025 12:12 Ответить
А яка Кобиляча Морда - русня? Він же вірменин за походженням. А сьогодні русня і Вірменія побили посуд із за Карабаху і російської зради.
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11.07.2025 12:14 Ответить
И я такую хочу.
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11.07.2025 12:17 Ответить
А чому не украiнскою як орiгiнали?
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11.07.2025 12:19 Ответить
дипломатия уровня детского сада.ябеда- корябеда!!
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11.07.2025 12:19 Ответить
Ця нациська паскуда справді таке дурне чи прикидаєтся ?ви варвари вас треба знищувати.
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11.07.2025 12:22 Ответить
 
 