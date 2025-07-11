Лавров о встрече с Рубио: "Я передал ему цитаты из Зеленского, Шмыгаля, Ермака с призывами уничтожать русню". ВИДЕО

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что передал Госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат украинских высокопоставленных чиновников, которые содержат призывы "уничтожать русню".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лавров заявил, что речь идет, в частности, о высказываниях украинского президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы ОП Андрея Ермака.

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Напомним, 10 июля 2025 года госсекретарь США Марко Рубио и Сергей Лавров провели встречу в Малайзии.

После встречи Рубио сказал, что РФ предложила "новый и другой подход" во время переговоров.

В Госдепе впоследствии сообщили, что Рубио встретился с Лавровым, так как США считают, что нужно "разговаривать со всеми в любой момент".

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