Лавров про зустріч із Рубіо: "Я передал ему цитаты из Зеленского, Шмыгаля, Ермака с призывами уничтожать русню". ВIДЕО
Очільник російського МЗС Сергій Лавров розповів, що передав Держсекретарю США Марку Рубіо підбірку цитат українських високопоставлених чиновників, які містять заклики "уничтожать русню".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лавров заявив, що йдеться зокрема про висловлювання українського президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і голови ОП Андрія Єрмака.
Читайте: В Держдепі пояснили зустріч Рубіо та Лаврова: Потрібно розмовляти з усіма в будь-який момент
Нагадаємо, 10 липня 2025 року держсекретар США Марко Рубіо та Сергій Лавров провели зустріч у Малайзії.
Після зустрічі Рубіо сказав, що РФ запропонувала "новий і інший підхід" під час переговорів.
У Держдепі згодом повідомили, що Рубіо зустрівся Лавровим, бо США вважають, що потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лаврову не нравится, что лидеры Украины говорят, что надо «уничтожать русню».
Это просто возмутительно! Россия всего лишь мирно напала на Украину, убила десятки тысяч людей, полностью стерла с лица земли целые города, вроде Бахмута и Волчанска, бьет ракетами по детским площадкам, супермаркетам и жилым домам. Откуда же столько ненависти? Откуда вся эта русофобия? За что они так?
А русня, перепрошую, за що билася. на те й наразилася.
Русню надо уничтожать !
Только такие же цитаты он услышит от всех адекватных украинцев !
А чого не передавав коментів наших військових?
І я знаю, чому. Тому що він конь педальний довбойоб.
Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
...
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
В мініатюрі-це дописи зелебобів,щоб зрозуміти.
А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб разрушить города,
Школы и больницы,
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
Зустріч Лаврова і Рубіо - це як фол останньої надії Путіна перед тим, як у США будуть розглядатися санкції проти Росії. Досі Путіну вдавалося замилити очі Трампу і вдавати, що кремль готовий до миру. Однак Трамп, як він каже, розчарувався в Путіні, і тепер готовий підтримувати санкції проти РФ, - а законопроект про це вже обговорюється у Конгресі.
Саме зараз відбуваються прямі консультації між Білим домом і Конгресом щодо змісту цих санкцій, і Путін, вочевидь, хотів би справити на Трампа враження, що він все ще готовий до дипломатії, і, от, Лавров навіть передає йому щодо цього «конкретні пропозиції». Тому-то Лавров і зустрівся з Рубіо, аби повішати йому на вуха трохи кремлівської локшини про мир.
Не думаю, що зараз такі маніпуляції вдадуться ПУтіну на 100%. Але вважаю, що після пропозиції кремля Трамп ще з більшою наполегливістю буде вимагати від Конгресу, аби останнє слово у конкретних механізмах санкцій, закладених у законопроект залишалося таки за ним.
Адже якщо Путін якось реагує на його грізні слова про «розчарування», то можливо на якомусь етапі Трамп зможе знову повернутися до ролі головного миротворця у російсько-українській війні.
Однак, при цьому, політика Трампа щодо Росії буде вже не такою компліментарною, як навіть місяць тому. Путін не дає Трампу відчуття успіху і величі, а цього Трамп дуже не любить.
- Знаю!
- А еще он тебя называет одним матерным словом!
- Ну что поделаешь, если похож…
Зустріч держсекретаря США і голови МЗС РФ в Куала-Лумпурі: Кремль не зміг ані переконати в чомусь Рубіо, ані зацікавити.
Причому до такої міри, що за підсумками знов прозвучало «Президент Трамп розчарований». «Трамп розчарований тим, що російська сторона не виявила більшої гнучкості щодо України... Адміністрація Трампа обговорює з Сенатом, як виглядатиме законопроект про санкції щодо Росії».
Кремль намагався в усіх зацікавлених створити враження, ніби після «буллшіт» від Путіна Лавров поїхав з якимись новими і дуже хорошими пропозиціями, щось цілковито інакше, ніж озвучувалось досі. Але сенсації не вийшло. Оцінка цих «нових ідей» від Рубіо була просто знущальною, настільки перевантаженою «мабуть», «можливо» і «я не став би», що більший сарказм уявити просто неможливо: «Так, мабуть, можна сказати, що це новий і, можливо, інший підхід. Знову ж таки, я не став би називати його гарантією миру, але це концепція, яку ми, безумовно, обговоримо з президентом - сьогодні ж, як тільки я завершу нашу бесіду».
По суті, Рубіо продемонстрував віртуозні навички, як розтягнути на три хитрозакручені фрази все те ж трампівське змістовне «буллшіт».
Рубіо також повідомив, що «Вашингтон розраховує домогтися їх [необхідних Києву систем ППО Patriot, наявних в низки партнерів США в Європі, - О.Г.] передачі Україні. США пропонують країнам, які очікують на постачання систем ППО Patriot, "відкласти їх" заради України». Це остаточно визначило характер і результативність зустрічі з Лавровим.
Звісно, не факт, що ті «петріоти» для нас дійсно організують, однак самою заявою і часом та місцем її проголошення Білий дім максимально дохідливо вказав Путіну на невдоволення його поведінкою в діалозі.
Лавров підсумував розмову заявою "є речі, які не коментуються". Все, що спромоглись позитивного вичавити щодо цього кремлівські пабліки, - це тиражувати впійманий на відео нервовий тик правого ока Рубіо, коли той дивився на Лаврова навпроти за столом. Це назвали дружнім підморгуванням і спробували за поганої гри хоч якось втримати оптимістичний писок.
Що це на практиці означає для нас? Нічого однозначного і остаточного насправді. Однак можливо це вказує на рішення Трампа все ж застосувати до Путіна і батіг, а не тільки купу пряників. Інші висловлювання як Рубіо, так і Трампа ще й позначили, схоже, їхню остаточну впевненість, що використати війну в Україні для здобуття тріумфу до виборів 2026-го року не вийде. Путін не погодиться.
Якщо так, то з категорії «перспективних для піару активів» ситуація з Росією і Україною перейшла для команди Трампа в категорію «неприємної проблеми на кілька років, що додатково ускладнить взаємини з багатьма сторонами». Що зменшить перспективи загравання з Путіним нашим коштом.
«… Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятье. Отныне слово «немец» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! - это просит старуха-мать. Убей немца! - это молит тебя дитя. Убей немца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»