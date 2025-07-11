Лавров про зустріч із Рубіо: "Я передал ему цитаты из Зеленского, Шмыгаля, Ермака с призывами уничтожать русню". ВIДЕО

Очільник російського МЗС Сергій Лавров розповів, що передав Держсекретарю США Марку Рубіо підбірку цитат українських високопоставлених чиновників, які містять заклики "уничтожать русню".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лавров заявив, що йдеться зокрема про висловлювання українського президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і голови ОП Андрія Єрмака.

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Нагадаємо, 10 липня 2025 року держсекретар США Марко Рубіо та Сергій Лавров провели зустріч у Малайзії.

Після зустрічі Рубіо сказав, що РФ запропонувала "новий і інший підхід" під час переговорів.

У Держдепі згодом повідомили, що Рубіо зустрівся Лавровим, бо США вважають, що потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".

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