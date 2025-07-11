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Лавров про зустріч із Рубіо: "Я передал ему цитаты из Зеленского, Шмыгаля, Ермака с призывами уничтожать русню". ВIДЕО

Очільник російського МЗС Сергій Лавров розповів, що передав Держсекретарю США Марку Рубіо підбірку цитат українських високопоставлених чиновників, які містять заклики "уничтожать русню".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лавров заявив, що йдеться зокрема про висловлювання українського президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і голови ОП Андрія Єрмака.

Читайте: В Держдепі пояснили зустріч Рубіо та Лаврова: Потрібно розмовляти з усіма в будь-який момент

Нагадаємо, 10 липня 2025 року держсекретар США Марко Рубіо та Сергій Лавров провели зустріч у Малайзії.

Після зустрічі Рубіо сказав, що РФ запропонувала "новий і інший підхід" під час переговорів.

У Держдепі згодом повідомили, що Рубіо зустрівся Лавровим, бо США вважають, що потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".

Також читайте: Лавров про зустріч з Рубіо: Підтвердив позицію РФ щодо України

Автор: 

Лавров Сергій (1625) Малайзія (64) Рубіо Марко (245)


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Топ коментарі
+34
А що не так? Звісно, потрібно знищувати русню, котра приперлася на чужу землю вбивати людей.
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11.07.2025 11:46 Відповісти
+30
Навіть якщо ці цитати є - що з ними не правильно? Ворога, який приперся на твою землю - треба знищувати.
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11.07.2025 11:47 Відповісти
+18
Ворга треба знищувати! А що не так?
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11.07.2025 11:49 Відповісти
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Бреше кобиляча голова...цитати потужного ще треба розшифрувати🤣🤣
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11.07.2025 11:46 Відповісти
А чому кінь переживає? Він же армяшка.
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11.07.2025 11:57 Відповісти
Там очень запутанная конская селекция🐴
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11.07.2025 12:16 Відповісти
Тре звернутись за поясненнами з цього приводу до тбіліського кіньського заводу.
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11.07.2025 12:20 Відповісти
От-туда ответят - порода "коняка-калантаряка" самовылупилась из-за плохо промытых пробирок в лаборатории.
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11.07.2025 12:26 Відповісти
А що не так? Звісно, потрібно знищувати русню, котра приперлася на чужу землю вбивати людей.
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11.07.2025 11:46 Відповісти
https://t.me/kazansky2017/18061 Денис Казанський:

Лаврову не нравится, что лидеры Украины говорят, что надо «уничтожать русню».

Это просто возмутительно! Россия всего лишь мирно напала на Украину, убила десятки тысяч людей, полностью стерла с лица земли целые города, вроде Бахмута и Волчанска, бьет ракетами по детским площадкам, супермаркетам и жилым домам. Откуда же столько ненависти? Откуда вся эта русофобия? За что они так?
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11.07.2025 11:55 Відповісти
Навіть якщо ці цитати є - що з ними не правильно? Ворога, який приперся на твою землю - треба знищувати.
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11.07.2025 11:47 Відповісти
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11.07.2025 12:41 Відповісти
Так а чого лізли збройною силою? Тепер українцям лишається одне: нищити русню.

А русня, перепрошую, за що билася. на те й наразилася.
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11.07.2025 11:48 Відповісти
якись сюр. 11 років йде війна. Що інше хотів почути лавров?
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11.07.2025 11:49 Відповісти
Он просто ***********! …
Русню надо уничтожать !
Только такие же цитаты он услышит от всех адекватных украинцев !
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11.07.2025 12:17 Відповісти
Ворга треба знищувати! А що не так?
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11.07.2025 11:49 Відповісти
А він, армяноСруський цап, каже - мі же братья, как срусткій Каін українсткому Авелю.
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11.07.2025 12:02 Відповісти
Шкода що високопоставлені особи особисто зустрічаються з військовими злочинцями та рашистами.
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11.07.2025 11:50 Відповісти
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11.07.2025 11:50 Відповісти
А чи передав він свої та пуйла висловлювання з призивами знищити всіх українських патріотів? А про "де-нацифікацію" України, тобто про знищення всієї української нації? Ні? А чому, кобилка? Може порошку мало дунув?
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11.07.2025 11:51 Відповісти
А можна було ще цитати з їхнього ТБ передати, як соловї знижують адресою всіх американців і британців
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11.07.2025 11:54 Відповісти
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11.07.2025 12:00 Відповісти
Золотые таки слова, конечно рюских оккупантов надо уничтожат, а ты падло безмозглое как хотело...
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11.07.2025 11:51 Відповісти
Надо-надо,як внешнего,так і внутреннего...
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11.07.2025 12:03 Відповісти
Нормальні цитати, не знаю на що він жаліється.
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11.07.2025 11:52 Відповісти
А чому він не передав підбірку цитат з наших коментів?
А чого не передавав коментів наших військових?

І я знаю, чому. Тому що він конь педальний довбойоб.
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11.07.2025 11:52 Відповісти
Що ж,досить і моїх, якщо на то пішло...
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11.07.2025 12:22 Відповісти
Гітлерівці глибоко обурені віршем Костянтина Симонова "Если дорог тебе той дом", де мають місце такі заклики убивати фашистів:

Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
...
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
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11.07.2025 11:53 Відповісти
"За чьто???"
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11.07.2025 12:00 Відповісти
За все...
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11.07.2025 12:03 Відповісти
Їбанат! - а ви зараз шо в Україні робите? - знищуєте українську націю
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11.07.2025 11:53 Відповісти
Туда бьі миледи Винтер, которая хорошо натренирована целиться в лошадь...
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11.07.2025 11:54 Відповісти
Сьогодні кацапсячі виродки знищили приватну стайню в Одесі
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11.07.2025 12:02 Відповісти
Дебіл ***... Приперлись вбивати людей - отримали пиз.и, а тепер жаліється .
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11.07.2025 11:55 Відповісти
Рубіо не зашквар зустрічатися з отаким от?
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11.07.2025 11:56 Відповісти
А чим рубіо краще від лаврова?
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11.07.2025 11:58 Відповісти
Хоча б не шовініст.
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11.07.2025 12:09 Відповісти
Та ладно.
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11.07.2025 12:17 Відповісти
А що,у вас є якісь питання в цьому контексті до етнічного кубинця-громадянина США?
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11.07.2025 12:34 Відповісти
Мы, говорит, их душили и душили, бомбили и расстреливали. Имеют наглость всякую пакость в ответ делать! Пздц, шо творится...
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11.07.2025 11:56 Відповісти
Вони, Zе та інша перерахована сволота гівно, но цітати та призиви про русню правільні. Чи цей армяноСруський Ріббентроп Парашного рейху лавров вважає шо рашисиів-окупантів не треба вбивати? Як шо так то він ******** якого треба відправити на живодерню.
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11.07.2025 11:57 Відповісти
Нам потрібно навчатися у русні пропагади. Треба Трампу передати цитати, як Рашка перетворює Штати на попіл. Як вони став'яться до амеріканців, як потішаються над Трампом.
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11.07.2025 11:58 Відповісти
Ябеда!
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11.07.2025 11:59 Відповісти
шот не понятно..мы уже не один нарот????
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11.07.2025 12:00 Відповісти
о це вже прогрес за 6 років від та сторона до нищити русню !
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11.07.2025 12:00 Відповісти
Їм дозволено все говорити,на словах бути більшими націоналістами,як С.Бандера,а ось реальні рішення - це зовсім інша справа.Хіба мало прикладів з 2019?
В мініатюрі-це дописи зелебобів,щоб зрозуміти.
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11.07.2025 12:00 Відповісти
не читав, але трампо найвечнішій піхдбол
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11.07.2025 12:01 Відповісти
Ехал русский убивать

А его убили.

Плачет, ноет его мать:

- Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что,

По какой причине,

Ведь он ехал убивать,

А его убили.

Он же мира-то хотел

И по той причине

Просто ехал убивать,

Чтоб все мирно жили.

Чтоб разрушить города,

Школы и больницы,

Мирно жили там всегда

Братья украинцы!

Скажет батя:

- Твою мать? Не ищи причины!

Если б сын наш был живой

Не было б машины!
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11.07.2025 12:02 Відповісти
классный стишок,спасибо.Буду на форумах запутинцам его в нос тыкать
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11.07.2025 12:10 Відповісти
https://t.me/sergiytaran/1341 Сергій Таран:
Зустріч Лаврова і Рубіо - це як фол останньої надії Путіна перед тим, як у США будуть розглядатися санкції проти Росії. Досі Путіну вдавалося замилити очі Трампу і вдавати, що кремль готовий до миру. Однак Трамп, як він каже, розчарувався в Путіні, і тепер готовий підтримувати санкції проти РФ, - а законопроект про це вже обговорюється у Конгресі.
Саме зараз відбуваються прямі консультації між Білим домом і Конгресом щодо змісту цих санкцій, і Путін, вочевидь, хотів би справити на Трампа враження, що він все ще готовий до дипломатії, і, от, Лавров навіть передає йому щодо цього «конкретні пропозиції». Тому-то Лавров і зустрівся з Рубіо, аби повішати йому на вуха трохи кремлівської локшини про мир.
Не думаю, що зараз такі маніпуляції вдадуться ПУтіну на 100%. Але вважаю, що після пропозиції кремля Трамп ще з більшою наполегливістю буде вимагати від Конгресу, аби останнє слово у конкретних механізмах санкцій, закладених у законопроект залишалося таки за ним.
Адже якщо Путін якось реагує на його грізні слова про «розчарування», то можливо на якомусь етапі Трамп зможе знову повернутися до ролі головного миротворця у російсько-українській війні.
Однак, при цьому, політика Трампа щодо Росії буде вже не такою компліментарною, як навіть місяць тому. Путін не дає Трампу відчуття успіху і величі, а цього Трамп дуже не любить.
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11.07.2025 12:03 Відповісти
- О, мудрый удав Каа! Ты знаешь, что Маугли называет тебя земляным червяком?
- Знаю!
- А еще он тебя называет одним матерным словом!
- Ну что поделаешь, если похож…
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11.07.2025 12:03 Відповісти
якщо показувать говорящую лошадь за 10 центів, лавров стане міліардером
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11.07.2025 12:04 Відповісти
Щось коняка якась невесела, господар мабуть пайку вівса зменшив...
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11.07.2025 12:04 Відповісти
а точнее: запутинцев надо 100% уничтожать.
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11.07.2025 12:06 Відповісти
**** русню! (с), BLVCK ANGLER - SKVERNA
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11.07.2025 12:06 Відповісти
"А еще украинцы называют Путина ******"
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11.07.2025 12:08 Відповісти
Це кращі друзі Московії так про русню, а чого тоді чекати від патріотів ?
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11.07.2025 12:09 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/32051 Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ:
Зустріч держсекретаря США і голови МЗС РФ в Куала-Лумпурі: Кремль не зміг ані переконати в чомусь Рубіо, ані зацікавити.
Причому до такої міри, що за підсумками знов прозвучало «Президент Трамп розчарований». «Трамп розчарований тим, що російська сторона не виявила більшої гнучкості щодо України... Адміністрація Трампа обговорює з Сенатом, як виглядатиме законопроект про санкції щодо Росії».
Кремль намагався в усіх зацікавлених створити враження, ніби після «буллшіт» від Путіна Лавров поїхав з якимись новими і дуже хорошими пропозиціями, щось цілковито інакше, ніж озвучувалось досі. Але сенсації не вийшло. Оцінка цих «нових ідей» від Рубіо була просто знущальною, настільки перевантаженою «мабуть», «можливо» і «я не став би», що більший сарказм уявити просто неможливо: «Так, мабуть, можна сказати, що це новий і, можливо, інший підхід. Знову ж таки, я не став би називати його гарантією миру, але це концепція, яку ми, безумовно, обговоримо з президентом - сьогодні ж, як тільки я завершу нашу бесіду».
По суті, Рубіо продемонстрував віртуозні навички, як розтягнути на три хитрозакручені фрази все те ж трампівське змістовне «буллшіт».
Рубіо також повідомив, що «Вашингтон розраховує домогтися їх [необхідних Києву систем ППО Patriot, наявних в низки партнерів США в Європі, - О.Г.] передачі Україні. США пропонують країнам, які очікують на постачання систем ППО Patriot, "відкласти їх" заради України». Це остаточно визначило характер і результативність зустрічі з Лавровим.
Звісно, не факт, що ті «петріоти» для нас дійсно організують, однак самою заявою і часом та місцем її проголошення Білий дім максимально дохідливо вказав Путіну на невдоволення його поведінкою в діалозі.
Лавров підсумував розмову заявою "є речі, які не коментуються". Все, що спромоглись позитивного вичавити щодо цього кремлівські пабліки, - це тиражувати впійманий на відео нервовий тик правого ока Рубіо, коли той дивився на Лаврова навпроти за столом. Це назвали дружнім підморгуванням і спробували за поганої гри хоч якось втримати оптимістичний писок.
Що це на практиці означає для нас? Нічого однозначного і остаточного насправді. Однак можливо це вказує на рішення Трампа все ж застосувати до Путіна і батіг, а не тільки купу пряників. Інші висловлювання як Рубіо, так і Трампа ще й позначили, схоже, їхню остаточну впевненість, що використати війну в Україні для здобуття тріумфу до виборів 2026-го року не вийде. Путін не погодиться.
Якщо так, то з категорії «перспективних для піару активів» ситуація з Росією і Україною перейшла для команди Трампа в категорію «неприємної проблеми на кілька років, що додатково ускладнить взаємини з багатьма сторонами». Що зменшить перспективи загравання з Путіним нашим коштом.
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11.07.2025 12:11 Відповісти
Ну так хай Рубіо візьме їх в рамку і поставить собі на столі, щоб не забувати як слідує чинити.
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11.07.2025 12:12 Відповісти
А яка Кобиляча Морда - русня? Він же вірменин за походженням. А сьогодні русня і Вірменія побили посуд із за Карабаху і російської зради.
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11.07.2025 12:14 Відповісти
И я такую хочу.
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11.07.2025 12:17 Відповісти
А чому не украiнскою як орiгiнали?
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11.07.2025 12:19 Відповісти
дипломатия уровня детского сада.ябеда- корябеда!!
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11.07.2025 12:19 Відповісти
Ця нациська паскуда справді таке дурне чи прикидаєтся ?ви варвари вас треба знищувати.
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11.07.2025 12:22 Відповісти
а лавров-калантарян передав слова красновкого, мєдєда, сімонян, що українських дітей вони планують топити в Тисі ? і особливо про ядєрний пєпєл України, Нато та США ???
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11.07.2025 12:24 Відповісти
Тоді Лавров спочатку мав би розказати Рубіо, що росія рішуче засуджує ось цей витвір Ільї Еренбурга:

«… Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятье. Отныне слово «немец» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! - это просит старуха-мать. Убей немца! - это молит тебя дитя. Убей немца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»
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11.07.2025 12:26 Відповісти
Для рівноваги старий "конь пєдальний "повинен був надати Рубіо вижимки з алкомеседжів мєдвєдєва, як Америка повинна покритись атомним попелом ,або істерику салавйова-шапіро як вони, русня, будуть знищувати Європу.
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11.07.2025 12:31 Відповісти
*********, в шо не так?!?!🤡🤪🥳
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11.07.2025 12:32 Відповісти
У Рубио уже есть выжимки из цитат медведева, соловьева, киселева, супругов симонян и остальной *********** перхоти z-патриотов!!!🤡🤪🥳😆🤣😂
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11.07.2025 12:35 Відповісти
а де питання ?... русня яка приперлась в Україну зі зброєю , вбиває ,грабує ,гвалтує , то знищювати русню, на своєї землі є Свята справа !!! ця азійська шобла, яка свою культуру ,мову , зрадила ,та натягла на себе шкруру вбитого руснявого ведмедя , є незапроханою в нашій хаті !!! Смерть руснявим ворогам !!!
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11.07.2025 12:36 Відповісти
"убєй немца" ще передай...

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11.07.2025 12:38 Відповісти
Русню треба вбивать! і це не ЗЕбіла цитата! Цитата Зебіла "пасматреть в глаза" замість готуватись до оборони!
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11.07.2025 12:38 Відповісти
Ну ми ще можемо робити рузгих хорошими
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11.07.2025 12:39 Відповісти
кінь забув додати -- к ******!
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11.07.2025 12:44 Відповісти
 
 