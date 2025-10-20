Российский танкист взлетает на несколько десятков метров вверх и падает на крышу дома после попадания ракеты ПТРК "Javelin" в танк Т-72Б3. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российского танка Т-72Б3 ракетой ПТРК "Javelin".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как тело российского танкиста взлетает вверх выше столба дыма и огня и падает на крышу частного дома. Место и время уничтожения вражеской бронемашины автор публикации не указывает.
"Результат попадания Javelin в танк Т-72Б3 орков", - пишет он в комментарии к записи.
Топ комментарии
+10 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий20.10.2025 11:13 Ответить Ссылка
+5 Urs
показать весь комментарий20.10.2025 11:22 Ответить Ссылка
+4 Павло Йовенко
показать весь комментарий20.10.2025 11:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чемпион планеты !
Прыгнул, как-то с танка -
Третий месяц нету...
Найшвидший спосіб навчання, катапультуватися вже вміє )