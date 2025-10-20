РУС
4 667 44

Российский танкист взлетает на несколько десятков метров вверх и падает на крышу дома после попадания ракеты ПТРК "Javelin" в танк Т-72Б3. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российского танка Т-72Б3 ракетой ПТРК "Javelin".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как тело российского танкиста взлетает вверх выше столба дыма и огня и падает на крышу частного дома. Место и время уничтожения вражеской бронемашины автор публикации не указывает.

"Результат попадания Javelin в танк Т-72Б3 орков", - пишет он в комментарии к записи.

Топ комментарии
+10
20.10.2025 11:13 Ответить
+5
залежно від характеру цілі там є перемикач - "атака зверху" і "пряма атака".
20.10.2025 11:22 Ответить
+4
Кацопропаганда, тепер може повідомити, що Т-72, оснащений катапультою, найбезпечніший для екіпажу танк.
20.10.2025 11:14 Ответить
не вмієш літати не муч сраку. хоча не факт що вона в нього ще є
20.10.2025 11:12 Ответить
це не танкіст ,це льотчик
20.10.2025 12:29 Ответить
20.10.2025 11:13 Ответить
Кацопропаганда, тепер може повідомити, що Т-72, оснащений катапультою, найбезпечніший для екіпажу танк.
20.10.2025 11:14 Ответить
Трохи швидкості не вистачило, щоб вийти на навколоземну орбіту - але на концерт кабздона попаде точно...
20.10.2025 11:14 Ответить
Танкіст-кацальотчік високо летить, мабуть тепло буде.
20.10.2025 11:16 Ответить
... дощу не буде!
20.10.2025 12:09 Ответить
Шедеврально! Тільки я думав, що Джавеліни зверху літають, а тут з боку...
20.10.2025 11:17 Ответить
залежно від характеру цілі там є перемикач - "атака зверху" і "пряма атака".
20.10.2025 11:22 Ответить
Це за який рік відео ?
20.10.2025 11:17 Ответить
Це відео 22 року.
20.10.2025 11:29 Ответить
1922😁
20.10.2025 12:10 Ответить
Перекваліфікувався; був танкістом, став льотчиком...
20.10.2025 11:18 Ответить
але танкіст не встиг перейти на харчування "по реактивній нормі"....
20.10.2025 12:10 Ответить
от повезло кацапу - виграв квиток на дорогий атракціон. Від fpv так високо не літають.
20.10.2025 11:18 Ответить
Ото б ще взнати хвамилію орка. Щоб рідня гордилась - найвищий політ з танку найперше в світі.
20.10.2025 11:30 Ответить
20.10.2025 11:27 Ответить
Ванька по прыжкам -
Чемпион планеты !
Прыгнул, как-то с танка -
Третий месяц нету...
20.10.2025 11:27 Ответить
то тушка врізалася в дах? Ну й що, що відзняли літом, головне, що естетично і смертоносно, знищено танк орків з екіпажем
20.10.2025 11:28 Ответить
20.10.2025 11:29 Ответить
Це той шо сидів з переду повинен був слідкувати за мінами - так званими міними шлагбауманами. Невгледів.
20.10.2025 12:00 Ответить
+ +
20.10.2025 12:11 Ответить
арльонак....епта..
20.10.2025 11:29 Ответить
Старе відео з Т-90.
20.10.2025 11:30 Ответить
Старе, але це не т90
20.10.2025 11:40 Ответить
Башта схожа на Т-90, якість відео не дозволяє казати з впеніністю.
20.10.2025 11:47 Ответить
Таки Т-90 - https://www.youtube.com/watch?v=4_68BFAq6OA тиц. 10 вересня 2022 року.
20.10.2025 11:59 Ответить
Т72, 8 вересня
20.10.2025 12:26 Ответить
Как тєбє такоє, Ілон Маск? Руське впєрдє!
20.10.2025 11:38 Ответить
Це точно кацапський танк?
20.10.2025 11:38 Ответить
Точно
20.10.2025 11:39 Ответить
Хороший шифер, крепкий... беру.
20.10.2025 11:42 Ответить
єврочерепиця краща.... Продам оптом!
20.10.2025 12:12 Ответить
Тепер зрозумів чому ублюдки пруться в Україну. На кацапії таких атракціонів немає.
20.10.2025 11:43 Ответить
Пару місяців тому, це відео було тут же, але під назвою «танковий бій». Тепер правильно, ракета з ПТУРа, серпень 2022, с. Правдіно.
20.10.2025 11:47 Ответить
Лесь Подеревянський писав: "Труп создан для щастя, як срака для польоту" Оце десь так
20.10.2025 11:59 Ответить
Так ось ти який барон Мюнхаузен. Епічно виглядає - як у книзі.
20.10.2025 12:01 Ответить
Повезло хлопцу. Не сгорел.
20.10.2025 12:05 Ответить
Знову вся вогнева міць пішла в повітря. ПТУР не повинен так працювати. Це якесь диво що танки знешкоджуються. Вони з фанери?
20.10.2025 12:06 Ответить
так це ж було вже! десь роки 3 тому
20.10.2025 12:07 Ответить
20.10.2025 12:12 Ответить
З танкістів у льотчики. )
Найшвидший спосіб навчання, катапультуватися вже вміє )
20.10.2025 12:16 Ответить
Виглядає так, ніби бумерангом стрельнув )))
20.10.2025 12:21 Ответить
 
 