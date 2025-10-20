Российский танкист взлетает на несколько десятков метров вверх и падает на крышу дома после попадания ракеты ПТРК "Javelin" в танк Т-72Б3. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российского танка Т-72Б3 ракетой ПТРК "Javelin".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как тело российского танкиста взлетает вверх выше столба дыма и огня и падает на крышу частного дома. Место и время уничтожения вражеской бронемашины автор публикации не указывает.

"Результат попадания Javelin в танк Т-72Б3 орков", - пишет он в комментарии к записи.

