Російський танкіст злітає на кілька десятків метрів угору і падає на дах будинку після влучання ракети ПТРК "Javelin" у танк Т-72Б3. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення російського танка Т-72Б3 ракетою ПТРК "Javelin".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як тіло російського танкіста злітає угору вище стовпа диму та вогню і падає на дах приватного будинку. Місце і час знищення ворожої бронемашини автор публікації не зазначає.
"Результат попадання Javelin у танк Т-72Б3 орків", - пише він у коментарі до запису.
