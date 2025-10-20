УКР
Російський танкіст злітає на кілька десятків метрів угору і падає на дах будинку після влучання ракети ПТРК "Javelin" у танк Т-72Б3. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення російського танка Т-72Б3 ракетою ПТРК "Javelin".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як тіло російського танкіста злітає угору вище стовпа диму та вогню і падає на дах приватного будинку. Місце і час знищення ворожої бронемашини автор публікації не зазначає.

"Результат попадання Javelin у танк Т-72Б3 орків", - пише він у коментарі до запису.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

20.10.2025 11:13 Відповісти
20.10.2025 11:29 Відповісти
Кацопропаганда, тепер може повідомити, що Т-72, оснащений катапультою, найбезпечніший для екіпажу танк.
20.10.2025 11:14 Відповісти
не вмієш літати не муч сраку. хоча не факт що вона в нього ще є
20.10.2025 11:12 Відповісти
це не танкіст ,це льотчик
20.10.2025 12:29 Відповісти
20.10.2025 11:13 Відповісти
Кацопропаганда, тепер може повідомити, що Т-72, оснащений катапультою, найбезпечніший для екіпажу танк.
20.10.2025 11:14 Відповісти
...катапультою без парашута.
20.10.2025 13:02 Відповісти
Трохи швидкості не вистачило, щоб вийти на навколоземну орбіту - але на концерт кабздона попаде точно...
20.10.2025 11:14 Відповісти
Танкіст-кацальотчік високо летить, мабуть тепло буде.
20.10.2025 11:16 Відповісти
... дощу не буде!
20.10.2025 12:09 Відповісти
20.10.2025 13:24 Відповісти
Шедеврально! Тільки я думав, що Джавеліни зверху літають, а тут з боку...
20.10.2025 11:17 Відповісти
залежно від характеру цілі там є перемикач - "атака зверху" і "пряма атака".
20.10.2025 11:22 Відповісти
Це за який рік відео ?
20.10.2025 11:17 Відповісти
Це відео 22 року.
20.10.2025 11:29 Відповісти
1922😁
20.10.2025 12:10 Відповісти
Перекваліфікувався; був танкістом, став льотчиком...
20.10.2025 11:18 Відповісти
але танкіст не встиг перейти на харчування "по реактивній нормі"....
20.10.2025 12:10 Відповісти
Став льотчиком-эквiлiбрiстом.
20.10.2025 13:19 Відповісти
от повезло кацапу - виграв квиток на дорогий атракціон. Від fpv так високо не літають.
20.10.2025 11:18 Відповісти
Ото б ще взнати хвамилію орка. Щоб рідня гордилась - найвищий політ з танку найперше в світі.
20.10.2025 11:30 Відповісти
20.10.2025 11:27 Відповісти
Ванька по прыжкам -
Чемпион планеты !
Прыгнул, как-то с танка -
Третий месяц нету...
20.10.2025 11:27 Відповісти
то тушка врізалася в дах? Ну й що, що відзняли літом, головне, що естетично і смертоносно, знищено танк орків з екіпажем
20.10.2025 11:28 Відповісти
20.10.2025 11:29 Відповісти
Це той шо сидів з переду повинен був слідкувати за мінами - так званими міними шлагбауманами. Невгледів.
20.10.2025 12:00 Відповісти
+ +
20.10.2025 12:11 Відповісти
зачьотный кацап.
20.10.2025 13:00 Відповісти
Ще й праву клешню лядою прищемило.
20.10.2025 13:21 Відповісти
арльонак....епта..
20.10.2025 11:29 Відповісти
Старе відео з Т-90.
20.10.2025 11:30 Відповісти
Старе, але це не т90
20.10.2025 11:40 Відповісти
Башта схожа на Т-90, якість відео не дозволяє казати з впеніністю.
20.10.2025 11:47 Відповісти
Таки Т-90 - https://www.youtube.com/watch?v=4_68BFAq6OA тиц. 10 вересня 2022 року.
20.10.2025 11:59 Відповісти
Т72, 8 вересня
20.10.2025 12:26 Відповісти
Как тєбє такоє, Ілон Маск? Руське впєрдє!
20.10.2025 11:38 Відповісти
Це точно кацапський танк?
20.10.2025 11:38 Відповісти
Точно
20.10.2025 11:39 Відповісти
Хороший шифер, крепкий... беру.
20.10.2025 11:42 Відповісти
єврочерепиця краща.... Продам оптом!
20.10.2025 12:12 Відповісти
Тепер зрозумів чому ублюдки пруться в Україну. На кацапії таких атракціонів немає.
20.10.2025 11:43 Відповісти
Пару місяців тому, це відео було тут же, але під назвою «танковий бій». Тепер правильно, ракета з ПТУРа, серпень 2022, с. Правдіно.
20.10.2025 11:47 Відповісти
Лесь Подеревянський писав: "Труп создан для щастя, як срака для польоту" Оце десь так
20.10.2025 11:59 Відповісти
Так ось ти який барон Мюнхаузен. Епічно виглядає - як у книзі.
20.10.2025 12:01 Відповісти
Повезло хлопцу. Не сгорел.
20.10.2025 12:05 Відповісти
Знову вся вогнева міць пішла в повітря. ПТУР не повинен так працювати. Це якесь диво що танки знешкоджуються. Вони з фанери?
20.10.2025 12:06 Відповісти
так це ж було вже! десь роки 3 тому
20.10.2025 12:07 Відповісти
А Чорнобаiвка десятки разiв була... Ну шо ти ляжеш - будеш робити.Всi вiйськовi цапобада - тупi , як битий валянок.
20.10.2025 12:58 Відповісти
20.10.2025 12:12 Відповісти
З танкістів у льотчики. )
Найшвидший спосіб навчання, катапультуватися вже вміє )
20.10.2025 12:16 Відповісти
Вы ему льстите. Вiн же з танкiстiв у небiжчика ввiбрався.
20.10.2025 13:12 Відповісти
Виглядає так, ніби бумерангом стрельнув )))
20.10.2025 12:21 Відповісти
Гагарiн черговий, Та як i хутiн...
20.10.2025 12:54 Відповісти
Падло кацапське, людям черепицю пошкодило. Одне що заспокоюе ... Цим вибухом йому все в серединi повiдривало.
20.10.2025 13:07 Відповісти
А кацапа хоч на циркон сади , та запускай у небо... Вiн ще й портянки сушити розвiсить А горобцям, ваапше, буде ще й дулi давати.
20.10.2025 13:16 Відповісти
танково-космические войска
20.10.2025 13:32 Відповісти
This is Ground Control to Major Tom
You've really made the grade
And the papers want to know whose shirts you wear
Now it's time to leave the capsule if you dare
This is Major Tom to Ground Control
I'm stepping through the door
And I'm floating in a most peculiar way
And the stars look very different today
20.10.2025 13:32 Відповісти
Таке тільки "ва втарой арміі міра" і танкіст і льотчік-пальотчік.
20.10.2025 14:17 Відповісти
 
 