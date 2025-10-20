Російський танкіст злітає на кілька десятків метрів угору і падає на дах будинку після влучання ракети ПТРК "Javelin" у танк Т-72Б3. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення російського танка Т-72Б3 ракетою ПТРК "Javelin".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як тіло російського танкіста злітає угору вище стовпа диму та вогню і падає на дах приватного будинку. Місце і час знищення ворожої бронемашини автор публікації не зазначає.

"Результат попадання Javelin у танк Т-72Б3 орків", - пише він у коментарі до запису.

