Момент затопления российского плавучего крана ПК-400 "Севастополь", который оккупанты строили восемь лет. ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент затопления российского плавучего крана ПК-400 "Севастополь". Судно, которое пытались достроить на Севастопольском морском заводе в течение восьми лет, ушло на дно еще до завершения работ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время спуска на воду конструкция не удержалась, перевернулась и затонула прямо у причала. На кадрах видно, как кран медленно заваливается набок и вместе с частью экипажа исчезает под водой.
"Двое денацифицированных на этих кадрах дельфинчиком эффектно десантируются на дно вместе с краном на поиски крейсера "Москва", - пишет в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+19 Pan Konotop #390804
показать весь комментарий29.10.2025 16:07 Ответить Ссылка
+14 Fjall_Raven
показать весь комментарий29.10.2025 16:07 Ответить Ссылка
+12 Alex Zverev #512929
показать весь комментарий29.10.2025 16:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- он утонул! ))"
хотя принцип работы кацапских аналоговнетов понятен..
короче, какой сцарь на Московии, обмылок-недоразумение - такие у него и девайсы..
- А што случілось с краном?
- Он утонул!