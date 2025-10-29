Момент затопления российского плавучего крана ПК-400 "Севастополь", который оккупанты строили восемь лет. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент затопления российского плавучего крана ПК-400 "Севастополь". Судно, которое пытались достроить на Севастопольском морском заводе в течение восьми лет, ушло на дно еще до завершения работ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время спуска на воду конструкция не удержалась, перевернулась и затонула прямо у причала. На кадрах видно, как кран медленно заваливается набок и вместе с частью экипажа исчезает под водой.

"Двое денацифицированных на этих кадрах дельфинчиком эффектно десантируются на дно вместе с краном на поиски крейсера "Москва", - пишет в комментарии автор публикации.

