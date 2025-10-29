РУС
Момент затопления российского плавучего крана ПК-400 "Севастополь", который оккупанты строили восемь лет. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент затопления российского плавучего крана ПК-400 "Севастополь". Судно, которое пытались достроить на Севастопольском морском заводе в течение восьми лет, ушло на дно еще до завершения работ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время спуска на воду конструкция не удержалась, перевернулась и затонула прямо у причала. На кадрах видно, как кран медленно заваливается набок и вместе с частью экипажа исчезает под водой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Севастополе перевернулся плавучий кран - двое погибших, около 20 раненых

"Двое денацифицированных на этих кадрах дельфинчиком эффектно десантируются на дно вместе с краном на поиски крейсера "Москва", - пишет в комментарии автор публикации.

Читайте также: Балтийские компании помогают "теневому флоту" РФ несмотря на санкции, – LRT

Смотрите также: Корабль ЧФ РФ поражен под Новороссийском: он выведен на ремонт. ВИДЕО

корабль (2062) оккупация (10349) россия (97864) город Севастополь (1767) технологии (697) флот (847)
+19
Яка сумна новина

показать весь комментарий
29.10.2025 16:07 Ответить
+14
"- что случиоось с подводним краном?
- он утонул! ))"
показать весь комментарий
29.10.2025 16:07 Ответить
+12
Дуже епiчно! Зразок кацапського iнженiрiнга!
показать весь комментарий
29.10.2025 16:06 Ответить
красівоє )
показать весь комментарий
29.10.2025 16:05 Ответить
Дуже епiчно! Зразок кацапського iнженiрiнга!
показать весь комментарий
29.10.2025 16:06 Ответить
Символично!!
показать весь комментарий
29.10.2025 16:38 Ответить
Яка сумна новина

показать весь комментарий
29.10.2025 16:07 Ответить
Да, она права... У причала уйти на дно - це срамовисько, свiт не бачив.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:39 Ответить
"- что случиоось с подводним краном?
- он утонул! ))"
показать весь комментарий
29.10.2025 16:07 Ответить
Файно пливе)
показать весь комментарий
29.10.2025 16:10 Ответить
Технолоджі..
показать весь комментарий
29.10.2025 16:10 Ответить
ОНА УТАНУЛА!

показать весь комментарий
29.10.2025 16:11 Ответить
Аналоговнетний кран
показать весь комментарий
29.10.2025 16:12 Ответить
Найкраще слоумо, яке я бачив.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:12 Ответить
якщо будувати та топити крани - ввп тільки зростає, шах і мат піндоси :^)
показать весь комментарий
29.10.2025 16:12 Ответить
Пішов курсом крейсера "москва".
показать весь комментарий
29.10.2025 16:19 Ответить
Ти візитівку Яроша бачиш? А вона є.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:24 Ответить
"Падумаєш, плавучій кран утанул! Пастроім іщьо адін, витащім утоплєніка і будіт унас два крана!"
показать весь комментарий
29.10.2025 16:29 Ответить
8 років дельфінам під хвіст!))) Поки новий збудують, той зіржавіє)))
показать весь комментарий
29.10.2025 17:01 Ответить
Будівельникам цього крана треба видати свідоцтва "Руки з дупи".
показать весь комментарий
29.10.2025 16:30 Ответить
а може гагороди від Малюка?
показать весь комментарий
29.10.2025 17:00 Ответить
Далеко кройцер "мацква" самоутоп - не допливло це лайно....
показать весь комментарий
29.10.2025 16:32 Ответить
Опять кацапы бояры обожрались...
показать весь комментарий
29.10.2025 16:35 Ответить
так это был запуск "пасИйдона" или "буревесника"?..
хотя принцип работы кацапских аналоговнетов понятен..
короче, какой сцарь на Московии, обмылок-недоразумение - такие у него и девайсы..
показать весь комментарий
29.10.2025 16:36 Ответить
З прес конференції ху#ла:
- А што случілось с краном?
- Он утонул!
показать весь комментарий
29.10.2025 16:36 Ответить
Да і ***** з ним...з краном..
показать весь комментарий
29.10.2025 16:38 Ответить
А самое главное, этот плашкоут кацапы корпели-ваяли вiсiм рочкiв... А скока рокiв тада кацапи одну ракету клепають
показать весь комментарий
29.10.2025 16:42 Ответить
а что он поднимал ?
показать весь комментарий
29.10.2025 17:00 Ответить
ПосєйДно.
показать весь комментарий
29.10.2025 17:01 Ответить
 
 