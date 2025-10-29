Момент затоплення російського плавучого крана ПК-400 "Севастополь", який окупанти будували вісім років. ВIДЕО
У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано момент затоплення російського плавучого крана ПК-400 "Севастополь". Судно, яке намагалися добудувати на Севастопольському морському заводі протягом восьми років, пішло на дно ще до завершення робіт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час спуску на воду конструкція не втрималася, перекинулася і затонула просто біля причалу. На кадрах видно, як кран повільно завалюється набік і разом із частиною екіпажу зникає під водою.
"Двоє денацифікованих на цих кадрах дельфінчиком ефектно десантуються на дно разом із краном на пошуки крейсера "Москва", - пише у коментарі автор публікації.
- он утонул! ))"
хотя принцип работы кацапских аналоговнетов понятен..
короче, какой сцарь на Московии, обмылок-недоразумение - такие у него и девайсы..
- А што случілось с краном?
- Он утонул!
помят всє мАрякі ..."