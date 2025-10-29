УКР
Момент затоплення російського плавучого крана ПК-400 "Севастополь", який окупанти будували вісім років. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано момент затоплення російського плавучого крана ПК-400 "Севастополь". Судно, яке намагалися добудувати на Севастопольському морському заводі протягом восьми років, пішло на дно ще до завершення робіт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час спуску на воду конструкція не втрималася, перекинулася і затонула просто біля причалу. На кадрах видно, як кран повільно завалюється набік і разом із частиною екіпажу зникає під водою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Севастополі перекинувся плавучий кран - двоє загиблих, близько 20 поранених

"Двоє денацифікованих на цих кадрах дельфінчиком ефектно десантуються на дно разом із краном на пошуки крейсера "Москва", - пише у коментарі автор публікації.

Також читайте: Балтійські компанії допомагають "тіньовому флоту" РФ попри санкції, – LRT

Також дивіться: Корабель ЧФ РФ уражено під Новоросійськом: його виведено на ремонт. ВIДЕО

корабель (1633) окупація (6914) росія (68721) Севастополь (563) технології (934) флот (404)
Топ коментарі
+29
Яка сумна новина

29.10.2025 16:07 Відповісти
+24
Дуже епiчно! Зразок кацапського iнженiрiнга!
29.10.2025 16:06 Відповісти
+22
"- что случиоось с подводним краном?
- он утонул! ))"
29.10.2025 16:07 Відповісти
красівоє )
29.10.2025 16:05 Відповісти
Дуже епiчно! Зразок кацапського iнженiрiнга!
29.10.2025 16:06 Відповісти
Символично!!
29.10.2025 16:38 Відповісти
хватило ж розуму спускати його стрілою вперед
29.10.2025 17:51 Відповісти
Яка сумна новина

29.10.2025 16:07 Відповісти
Да, она права... У причала уйти на дно - це срамовисько, свiт не бачив.
29.10.2025 16:39 Відповісти
"- что случиоось с подводним краном?
- он утонул! ))"
29.10.2025 16:07 Відповісти
Файно пливе)
29.10.2025 16:10 Відповісти
Технолоджі..
29.10.2025 16:10 Відповісти
ОНА УТАНУЛА!

29.10.2025 16:11 Відповісти
Аналоговнетний кран
29.10.2025 16:12 Відповісти
Найкраще слоумо, яке я бачив.
29.10.2025 16:12 Відповісти
якщо будувати та топити крани - ввп тільки зростає, шах і мат піндоси :^)
29.10.2025 16:12 Відповісти
Пішов курсом крейсера "москва".
29.10.2025 16:19 Відповісти
Ти візитівку Яроша бачиш? А вона є.
29.10.2025 16:24 Відповісти
"Падумаєш, плавучій кран утанул! Пастроім іщьо адін, витащім утоплєніка і будіт унас два крана!"
29.10.2025 16:29 Відповісти
8 років дельфінам під хвіст!))) Поки новий збудують, той зіржавіє)))
29.10.2025 17:01 Відповісти
Будівельникам цього крана треба видати свідоцтва "Руки з дупи".
29.10.2025 16:30 Відповісти
а може гагороди від Малюка?
29.10.2025 17:00 Відповісти
Там територія має назву Рукожопа окраіна Китаю,а вони все "расєя!расєя!".
29.10.2025 17:10 Відповісти
Далеко кройцер "мацква" самоутоп - не допливло це лайно....
29.10.2025 16:32 Відповісти
Опять кацапы бояры обожрались...
29.10.2025 16:35 Відповісти
так это был запуск "пасИйдона" или "буревесника"?..
хотя принцип работы кацапских аналоговнетов понятен..
короче, какой сцарь на Московии, обмылок-недоразумение - такие у него и девайсы..
29.10.2025 16:36 Відповісти
З прес конференції ху#ла:
- А што случілось с краном?
- Он утонул!
29.10.2025 16:36 Відповісти
Да і ***** з ним...з краном..
29.10.2025 16:38 Відповісти
А самое главное, этот плашкоут кацапы корпели-ваяли вiсiм рочкiв... А скока рокiв тада кацапи одну ракету клепають
29.10.2025 16:42 Відповісти
а что он поднимал ?
29.10.2025 17:00 Відповісти
ПосєйДно.
29.10.2025 17:01 Відповісти
"СєффастопАльскій фальс
помят всє мАрякі ..."
29.10.2025 17:20 Відповісти
Бандерівці зламали анті хілінг
29.10.2025 17:36 Відповісти
29.10.2025 18:02 Відповісти
ПоКа, ихтиандры!
29.10.2025 18:14 Відповісти
 
 