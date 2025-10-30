РУС
Дрон-камикадзе добивает оккупанта, который выжил после двух прямых попаданий. ВИДЕО

Операторы украинских дронов из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ликвидировали оккупанта, который шел по дороге

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент уничтожения захватчика. На записи видно, что россиянин оказался украинским воинам очень живучим - после двух ударов дронами-камикадзе он пытался вскарабкаться на ноги и идти дальше. И только третья атака добила россиянина.

"Российский солдат сумел выжить после прилета дрона-камикадзе и уже думал, что поймал Бога за бороду. Но самое интересное ждало его впереди... Работа пилотов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - отмечается в комментарии к видео.

показать весь комментарий
30.10.2025 09:42 Ответить
хто там з парашників заказував "тєрзают мальчіка в трусіках" )))
показать весь комментарий
30.10.2025 09:47 Ответить
показателье ************, виконавцям пошана!
показать весь комментарий
30.10.2025 09:55 Ответить
Каліка створює владі більше проблем ніж могила "героя" .
показать весь комментарий
30.10.2025 09:57 Ответить
ну вже як вийшло, а вийшло то шо нада!
показать весь комментарий
30.10.2025 09:59 Ответить
оце тєма!
кожний кацап повинен важко страждати перед смертю.
але, звісно три дрони, то забагато.
показать весь комментарий
30.10.2025 09:58 Ответить
мона було б і четвертим добити,
їх там он мілліард лежить,
все як пупсель і обіцяв.
показать весь комментарий
30.10.2025 10:02 Ответить
 
 