Дрон-камикадзе добивает оккупанта, который выжил после двух прямых попаданий. ВИДЕО
Операторы украинских дронов из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ликвидировали оккупанта, который шел по дороге
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент уничтожения захватчика. На записи видно, что россиянин оказался украинским воинам очень живучим - после двух ударов дронами-камикадзе он пытался вскарабкаться на ноги и идти дальше. И только третья атака добила россиянина.
"Российский солдат сумел выжить после прилета дрона-камикадзе и уже думал, что поймал Бога за бороду. Но самое интересное ждало его впереди... Работа пилотов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - отмечается в комментарии к видео.
кожний кацап повинен важко страждати перед смертю.
але, звісно три дрони, то забагато.
їх там он мілліард лежить,
все як пупсель і обіцяв.