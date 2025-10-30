Дрон-камикадзе добивает оккупанта, который выжил после двух прямых попаданий. ВИДЕО

Операторы украинских дронов из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ликвидировали оккупанта, который шел по дороге

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент уничтожения захватчика. На записи видно, что россиянин оказался украинским воинам очень живучим - после двух ударов дронами-камикадзе он пытался вскарабкаться на ноги и идти дальше. И только третья атака добила россиянина.

Смотрите: Оккупанта разорвало на две части, а туловище взлетело в воздух. ВИДЕО

"Российский солдат сумел выжить после прилета дрона-камикадзе и уже думал, что поймал Бога за бороду. Но самое интересное ждало его впереди... Работа пилотов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также: Дронари 46-й бригады уничтожили 7 единиц техники и 6 оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили 3 машины с РЭБ на Юге. ВИДЕО