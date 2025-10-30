Дрон-камікадзе добиває окупанта, який вижив після двох прямих влучань. ВIДЕО

Оператори українських дронів із 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ліквідували окупанти, який йшов дорогою

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення загарбника. На записі видно, що росіянин трапився українським воїнам дуже живучий - після двох ударів дронами-камікадзе він намагався зіп'ятися на ноги і йти далі. І лише третя атака добила росіянина.

Дивіться: Окупанта розірвало на дві частини, а тулуб підлетів у повітря. ВIДЕО

"Російський солдат зумів вижити після прильоту дрона-камікадзе і вже думав, що спіймав Бога за бороду. Але найцікавіше чекало на нього попереду... Робота пілотів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: Дронарі 46-ї бригади знищили 7 одиниць техніки та 6 окупантів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили 3 автівки з РЕБ на Півдні. ВIДЕО