Дрон-камікадзе добиває окупанта, який вижив після двох прямих влучань. ВIДЕО
Оператори українських дронів із 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ліквідували окупанти, який йшов дорогою
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення загарбника. На записі видно, що росіянин трапився українським воїнам дуже живучий - після двох ударів дронами-камікадзе він намагався зіп'ятися на ноги і йти далі. І лише третя атака добила росіянина.
"Російський солдат зумів вижити після прильоту дрона-камікадзе і вже думав, що спіймав Бога за бороду. Але найцікавіше чекало на нього попереду... Робота пілотів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади", - зазначається у коментарі до відео.
