2 104 11

Дрон-камікадзе добиває окупанта, який вижив після двох прямих влучань. ВIДЕО

Оператори українських дронів із 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ліквідували окупанти, який йшов дорогою

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення загарбника. На записі видно, що росіянин трапився українським воїнам дуже живучий - після двох ударів дронами-камікадзе він намагався зіп'ятися на ноги і йти далі. І лише третя атака добила росіянина.

Дивіться: Окупанта розірвало на дві частини, а тулуб підлетів у повітря. ВIДЕО

"Російський солдат зумів вижити після прильоту дрона-камікадзе і вже думав, що спіймав Бога за бороду. Але найцікавіше чекало на нього попереду... Робота пілотів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: Дронарі 46-ї бригади знищили 7 одиниць техніки та 6 окупантів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили 3 автівки з РЕБ на Півдні. ВIДЕО

+6
Каліка створює владі більше проблем ніж могила "героя" .
показати весь коментар
30.10.2025 09:57
+3
оце тєма!
кожний кацап повинен важко страждати перед смертю.
але, звісно три дрони, то забагато.
показати весь коментар
30.10.2025 09:58
+2
хто там з парашників заказував "тєрзают мальчіка в трусіках" )))
показати весь коментар
30.10.2025 09:47
показати весь коментар
30.10.2025 09:42
показателье ************, виконавцям пошана!
показати весь коментар
30.10.2025 09:55
ну вже як вийшло, а війшло то шо нада!
показати весь коментар
30.10.2025 09:59
мона було б і четвертим добити,
їх там он мілліард лежить,
все як пупсель і обіцяв.
показати весь коментар
30.10.2025 10:02
Плюсую. Але три дрони на одного ворога - не забагато?
показати весь коментар
30.10.2025 10:24
Цей "заробітчанин" виявився нам "дорогим, як лєонід ілліч".
показати весь коментар
30.10.2025 11:24
Після другого можна було й не добивати, з економити дрон.Навряд би він вижив. А якщо б його почали б евакуювати(що швдше за все не відбулось би), тоді б третім вліпити.
показати весь коментар
30.10.2025 11:42
думаю не все дроны можно вернуть или использовать на другие цели
заряд акума ограничивает ваши пожелания
показати весь коментар
30.10.2025 12:09
 
 