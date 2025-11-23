Более 1050 дронов, почти 1000 КАБов и более 60 ракет применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО
В течение недели российские войска продолжали атаковать территорию Украины с применением дронов, управляемых авиационных бомб и ракет различных типов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Удар по Тернополю
Он напомнил, что вчера вечером завершились поисково-спасательные работы в Тернополе, на месте попадания ракеты в жилой дом. Четыре суток непрерывно работали спасатели.
"В результате этого российского преступления погибли 33 человека, среди них шесть детей. Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, шестеро до сих пор считаются без вести пропавшими. Я благодарю все службы, которые были привлечены к ликвидации последствий этого удара и работали ради спасения наших людей", - написал президент.
Атака на Днепр
Кроме того, продолжаются аварийные работы в Днепре, на месте попадания российского дрона возле многоэтажки.
"14 человек пострадали от удара, среди них ребенок. Спасибо всем нашим службам, которые оперативно сработали над ликвидацией пожара и помогают на месте", - рассказал Зеленский.
Обстрел Никополя
В Никополе россияне нанесли удар FPV-дроном, в результате чего травмировали двух детей и женщину. Снова ночью были удары по жилой и гражданской инфраструктуре, по энергетике в разных регионах Украины.
Чем били россияне?
Зеленский сообщил, что в течение всей недели российские атаки не стихали: более 1050 ударных дронов, почти 1000 управляемых авиационных бомб и более 60 ракет различных типов было применено.
Дипломатия и усиление защиты
Президент напомнил, что уже сегодня наши советники будут работать в Швейцарии с представителями Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции и Великобритании.
"Но параллельно с дипломатическим треком мы должны делать все, чтобы усилить нашу защиту от таких подлых российских ударов. Очень важно ускорять реализацию всех наших договоренностей с партнерами по системам и ракетам для ПВО. Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь. Спасибо каждому, кто работает для мира", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не йдеться в ньому про "перемогу", чи "каву в Ялті". Стійкості і потужності вже теж щось не чутно.
Він каже, що "буде переконувати" партнерів, мається на увазі Трампа, змінити "деякі пункти". Але його рівень комунікації і тим паче здатність доносити шось до американського президента тільки посилюють тривогу за майбутні переговори.
Схоже його ставлять перед ультиматумом. І тепер він вже не може грати "крутого хлопця", коли його найближче оточення КРАЛО на війні. Він втратив авторитет і моральне право щось вимагати від партнерів.
Єдиний не катастрофічний для України вихід зараз - негайне переформатування коаліції, новий уряд і залучення ПРОФЕСІЙНИХ переговорників до цього процесу.
На жаль, прислухатись до здорового глузду на Банковій не звикли. Але може хоч страх оцієї капітуляції змусить їх бодай раз подумати про Україну, а не власні сраки.
А скільки дронів, КАБів та ракет на кінець 4-го року війни міг би застосувати, коли б не крали та не знищували "оборонку" різні "таран, рєзнік, міндич, татаров, ермак, зеленський та інші"?
Пів країни розікрали, знищили а тепер готуєте до капітуляції?