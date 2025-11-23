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Новости Видео Обстрелы Украины
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Более 1050 дронов, почти 1000 КАБов и более 60 ракет применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

В течение недели российские войска продолжали атаковать территорию Украины с применением дронов, управляемых авиационных бомб и ракет различных типов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Удар по Тернополю

Он напомнил, что вчера вечером завершились поисково-спасательные работы в Тернополе, на месте попадания ракеты в жилой дом. Четыре суток непрерывно работали спасатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поисково-спасательные работы в Тернополе после атаки РФ 19 ноября завершены: погибло 33 человека, из них 6 детей

"В результате этого российского преступления погибли 33 человека, среди них шесть детей. Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, шестеро до сих пор считаются без вести пропавшими. Я благодарю все службы, которые были привлечены к ликвидации последствий этого удара и работали ради спасения наших людей", - написал президент.

Атака на Днепр

Кроме того, продолжаются аварийные работы в Днепре, на месте попадания российского дрона возле многоэтажки.

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"14 человек пострадали от удара, среди них ребенок. Спасибо всем нашим службам, которые оперативно сработали над ликвидацией пожара и помогают на месте", - рассказал Зеленский.

Обстрел Никополя

В Никополе россияне нанесли удар FPV-дроном, в результате чего травмировали двух детей и женщину. Снова ночью были удары по жилой и гражданской инфраструктуре, по энергетике в разных регионах Украины.

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Чем били россияне?

Зеленский сообщил, что в течение всей недели российские атаки не стихали: более 1050 ударных дронов, почти 1000 управляемых авиационных бомб и более 60 ракет различных типов было применено.

Дипломатия и усиление защиты

Президент напомнил, что уже сегодня наши советники будут работать в Швейцарии с представителями Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции и Великобритании.

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"Но параллельно с дипломатическим треком мы должны делать все, чтобы усилить нашу защиту от таких подлых российских ударов. Очень важно ускорять реализацию всех наших договоренностей с партнерами по системам и ракетам для ПВО. Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь. Спасибо каждому, кто работает для мира", - добавил он.

Автор: 

Днепр (4635) Зеленский Владимир (24411) обстрел (33004) Тернополь (824) Швейцария (652) Никополь (1393) Днепропетровская область (5285) Тернопольская область (827) Днепровский район (405) Никопольский район (786) Тернопольский район (81)
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Топ комментарии
+11
А флаМіндічєй скільки виготовлено, а з державних компаній скільки ********* за тиждень?
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23.11.2025 11:21 Ответить
+9
Кацапський статист і брехун і зрадник
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23.11.2025 11:22 Ответить
+8
https://t.me/zelenicholovichky/12126 Звернення Зеленського https://t.me/zelenicholovichky/12126 напередодні (до українського народу) звучить так, ніби https://t.me/zelenicholovichky/12126 він готується прийняти ганебні умови капітуляції, т.зв. "плану Трампа з 28- пунктів".

Не йдеться в ньому про "перемогу", чи "каву в Ялті". Стійкості і потужності вже теж щось не чутно.
Він каже, що "буде переконувати" партнерів, мається на увазі Трампа, змінити "деякі пункти". Але його рівень комунікації і тим паче здатність доносити шось до американського президента тільки посилюють тривогу за майбутні переговори.
Схоже його ставлять перед ультиматумом. І тепер він вже не може грати "крутого хлопця", коли його найближче оточення КРАЛО на війні. Він втратив авторитет і моральне право щось вимагати від партнерів.
Єдиний не катастрофічний для України вихід зараз - негайне переформатування коаліції, новий уряд і залучення ПРОФЕСІЙНИХ переговорників до цього процесу.
На жаль, прислухатись до здорового глузду на Банковій не звикли. Але може хоч страх оцієї капітуляції змусить їх бодай раз подумати про Україну, а не власні сраки.
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23.11.2025 11:23 Ответить
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А флаМіндічєй скільки виготовлено, а з державних компаній скільки ********* за тиждень?
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23.11.2025 11:21 Ответить
ФАЛОміндічєй,та ще й обрізаних
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23.11.2025 13:22 Ответить
Кацапський статист і брехун і зрадник
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23.11.2025 11:22 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/12126 Звернення Зеленського https://t.me/zelenicholovichky/12126 напередодні (до українського народу) звучить так, ніби https://t.me/zelenicholovichky/12126 він готується прийняти ганебні умови капітуляції, т.зв. "плану Трампа з 28- пунктів".

Не йдеться в ньому про "перемогу", чи "каву в Ялті". Стійкості і потужності вже теж щось не чутно.
Він каже, що "буде переконувати" партнерів, мається на увазі Трампа, змінити "деякі пункти". Але його рівень комунікації і тим паче здатність доносити шось до американського президента тільки посилюють тривогу за майбутні переговори.
Схоже його ставлять перед ультиматумом. І тепер він вже не може грати "крутого хлопця", коли його найближче оточення КРАЛО на війні. Він втратив авторитет і моральне право щось вимагати від партнерів.
Єдиний не катастрофічний для України вихід зараз - негайне переформатування коаліції, новий уряд і залучення ПРОФЕСІЙНИХ переговорників до цього процесу.
На жаль, прислухатись до здорового глузду на Банковій не звикли. Але може хоч страх оцієї капітуляції змусить їх бодай раз подумати про Україну, а не власні сраки.
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23.11.2025 11:23 Ответить
Понад три десятки відосиків застосував у відповідь Потужний.
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23.11.2025 11:23 Ответить
Ти краще власні каби, ракети, шахеди рахуй.
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23.11.2025 11:26 Ответить
А ми скільки ракет і дронів запустили по расєї?
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23.11.2025 11:28 Ответить
А скільки дронів, КАБів та ракет на кінець 4-го року війни застосував наш говнокомандувач?
А скільки дронів, КАБів та ракет на кінець 4-го року війни міг би застосувати, коли б не крали та не знищували "оборонку" різні "таран, рєзнік, міндич, татаров, ермак, зеленський та інші"?
Пів країни розікрали, знищили а тепер готуєте до капітуляції?
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23.11.2025 11:28 Ответить
Якщо ви (Зеленський та шобла) підпишете капітуляцію, то хай Бог вас всіх покарає адекватно і в повній мірі. Хай ця кара впаде вам і вашим дітям на голови.
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23.11.2025 11:32 Ответить
а скільки фламіндічей Оманська ZеГнида ? (риторичне звісно)
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23.11.2025 11:33 Ответить
Уууу, это выяснят следователи ФБР, если получат накладные, что б посчитать себестоимость одного реактивного Фламинлича.
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23.11.2025 11:44 Ответить
В следующем году сибига наколядует 20 миллионов дронов. Специалист обещал
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23.11.2025 11:43 Ответить
Вилізла зелена просрочка новини з газет пересказувати
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23.11.2025 12:12 Ответить
Чим відповів ze лений смердос???Нічим,вечірніми відосиками про ніщо.
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23.11.2025 12:31 Ответить
 
 