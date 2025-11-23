Более 1050 дронов, почти 1000 КАБов и более 60 ракет применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

В течение недели российские войска продолжали атаковать территорию Украины с применением дронов, управляемых авиационных бомб и ракет различных типов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Удар по Тернополю

Он напомнил, что вчера вечером завершились поисково-спасательные работы в Тернополе, на месте попадания ракеты в жилой дом. Четыре суток непрерывно работали спасатели.

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"В результате этого российского преступления погибли 33 человека, среди них шесть детей. Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, шестеро до сих пор считаются без вести пропавшими. Я благодарю все службы, которые были привлечены к ликвидации последствий этого удара и работали ради спасения наших людей", - написал президент.

Атака на Днепр

Кроме того, продолжаются аварийные работы в Днепре, на месте попадания российского дрона возле многоэтажки.

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"14 человек пострадали от удара, среди них ребенок. Спасибо всем нашим службам, которые оперативно сработали над ликвидацией пожара и помогают на месте", - рассказал Зеленский.

Обстрел Никополя

В Никополе россияне нанесли удар FPV-дроном, в результате чего травмировали двух детей и женщину. Снова ночью были удары по жилой и гражданской инфраструктуре, по энергетике в разных регионах Украины.

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Чем били россияне?

Зеленский сообщил, что в течение всей недели российские атаки не стихали: более 1050 ударных дронов, почти 1000 управляемых авиационных бомб и более 60 ракет различных типов было применено.

Дипломатия и усиление защиты

Президент напомнил, что уже сегодня наши советники будут работать в Швейцарии с представителями Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции и Великобритании.

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"Но параллельно с дипломатическим треком мы должны делать все, чтобы усилить нашу защиту от таких подлых российских ударов. Очень важно ускорять реализацию всех наших договоренностей с партнерами по системам и ракетам для ПВО. Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь. Спасибо каждому, кто работает для мира", - добавил он.