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Новини Відео Обстріли України
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Понад 1050 дронів, майже 1000 КАБів та більш як 60 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Протягом тижня російські війська продовжували атакувати територію України із застосуванням дронів, керованих авіаційних бомб та ракет різних типів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Удар по Тернополю

Він нагадав, що вчора ввечері завершилися пошуково-рятувальні роботи в Тернополі, на місці влучання ракети у житловий будинок. Чотири доби безперервно працювали рятувальники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошуково-рятувальні роботи в Тернополі після атаки РФ 19 листопада завершено: загинуло 33 людини, з них 6 дітей

"Внаслідок цього російського злочину загинуло 33 людини, серед них шість дітей. Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, шестеро досі вважаються безвісти зниклими. Я дякую всім службам, які були залучені до ліквідації наслідків цього удару та працювали заради порятунку наших людей", - написав президент.

Атака на Дніпро

Крім того, тривають аварійні роботи у Дніпрі, на місці влучання російського дрона біля багатоповерхівки.

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"14 людей постраждали від удару, серед них дитина. Дякую всім нашим службам, які оперативно спрацювали над ліквідацією пожежі й допомагають на місці", - розповів Зеленський.

Обстріл Нікополя

У Нікополі росіяни вдарили FPV-дроном, внаслідок чого травмували двох дітей та жінку. Знову вночі були удари по житловій та цивільній інфраструктурі, по енергетиці в різних регіонах України.

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Чим били росіяни?

Зеленський повідомив, що протягом усього тижня російські атаки не стихали: понад 1050 ударних дронів, майже 1000 керованих авіаційних бомб та більш ніж 60 ракет різних типів було застосовано.

Дипломатія та посилення захисту

Президент нагадав, що вже сьогодні наші радники працюватимуть у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії.

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"Але паралельно з дипломатичним треком маємо робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів. Дуже важливо прискорювати реалізацію всіх наших домовленостей з партнерами щодо систем та ракет до ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя. Дякую кожному, хто працює для миру", - додав він.

Автор: 

Дніпро (3562) Зеленський Володимир (27933) обстріл (34353) Тернопіль (471) Швейцарія (935) Нікополь (1556) Дніпропетровська область (5105) Тернопільська область (700) Дніпровський район (415) Нікопольський район (789) Тернопільський район (82)
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Топ коментарі
+11
А флаМіндічєй скільки виготовлено, а з державних компаній скільки ********* за тиждень?
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23.11.2025 11:21 Відповісти
+9
Кацапський статист і брехун і зрадник
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23.11.2025 11:22 Відповісти
+8
https://t.me/zelenicholovichky/12126 Звернення Зеленського https://t.me/zelenicholovichky/12126 напередодні (до українського народу) звучить так, ніби https://t.me/zelenicholovichky/12126 він готується прийняти ганебні умови капітуляції, т.зв. "плану Трампа з 28- пунктів".

Не йдеться в ньому про "перемогу", чи "каву в Ялті". Стійкості і потужності вже теж щось не чутно.
Він каже, що "буде переконувати" партнерів, мається на увазі Трампа, змінити "деякі пункти". Але його рівень комунікації і тим паче здатність доносити шось до американського президента тільки посилюють тривогу за майбутні переговори.
Схоже його ставлять перед ультиматумом. І тепер він вже не може грати "крутого хлопця", коли його найближче оточення КРАЛО на війні. Він втратив авторитет і моральне право щось вимагати від партнерів.
Єдиний не катастрофічний для України вихід зараз - негайне переформатування коаліції, новий уряд і залучення ПРОФЕСІЙНИХ переговорників до цього процесу.
На жаль, прислухатись до здорового глузду на Банковій не звикли. Але може хоч страх оцієї капітуляції змусить їх бодай раз подумати про Україну, а не власні сраки.
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23.11.2025 11:23 Відповісти
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А флаМіндічєй скільки виготовлено, а з державних компаній скільки ********* за тиждень?
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23.11.2025 11:21 Відповісти
ФАЛОміндічєй,та ще й обрізаних
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23.11.2025 13:22 Відповісти
Кацапський статист і брехун і зрадник
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23.11.2025 11:22 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/12126 Звернення Зеленського https://t.me/zelenicholovichky/12126 напередодні (до українського народу) звучить так, ніби https://t.me/zelenicholovichky/12126 він готується прийняти ганебні умови капітуляції, т.зв. "плану Трампа з 28- пунктів".

Не йдеться в ньому про "перемогу", чи "каву в Ялті". Стійкості і потужності вже теж щось не чутно.
Він каже, що "буде переконувати" партнерів, мається на увазі Трампа, змінити "деякі пункти". Але його рівень комунікації і тим паче здатність доносити шось до американського президента тільки посилюють тривогу за майбутні переговори.
Схоже його ставлять перед ультиматумом. І тепер він вже не може грати "крутого хлопця", коли його найближче оточення КРАЛО на війні. Він втратив авторитет і моральне право щось вимагати від партнерів.
Єдиний не катастрофічний для України вихід зараз - негайне переформатування коаліції, новий уряд і залучення ПРОФЕСІЙНИХ переговорників до цього процесу.
На жаль, прислухатись до здорового глузду на Банковій не звикли. Але може хоч страх оцієї капітуляції змусить їх бодай раз подумати про Україну, а не власні сраки.
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23.11.2025 11:23 Відповісти
Понад три десятки відосиків застосував у відповідь Потужний.
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23.11.2025 11:23 Відповісти
Ти краще власні каби, ракети, шахеди рахуй.
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23.11.2025 11:26 Відповісти
А ми скільки ракет і дронів запустили по расєї?
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23.11.2025 11:28 Відповісти
А скільки дронів, КАБів та ракет на кінець 4-го року війни застосував наш говнокомандувач?
А скільки дронів, КАБів та ракет на кінець 4-го року війни міг би застосувати, коли б не крали та не знищували "оборонку" різні "таран, рєзнік, міндич, татаров, ермак, зеленський та інші"?
Пів країни розікрали, знищили а тепер готуєте до капітуляції?
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23.11.2025 11:28 Відповісти
Якщо ви (Зеленський та шобла) підпишете капітуляцію, то хай Бог вас всіх покарає адекватно і в повній мірі. Хай ця кара впаде вам і вашим дітям на голови.
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23.11.2025 11:32 Відповісти
а скільки фламіндічей Оманська ZеГнида ? (риторичне звісно)
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23.11.2025 11:33 Відповісти
Уууу, это выяснят следователи ФБР, если получат накладные, что б посчитать себестоимость одного реактивного Фламинлича.
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23.11.2025 11:44 Відповісти
В следующем году сибига наколядует 20 миллионов дронов. Специалист обещал
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23.11.2025 11:43 Відповісти
Вилізла зелена просрочка новини з газет пересказувати
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23.11.2025 12:12 Відповісти
Чим відповів ze лений смердос???Нічим,вечірніми відосиками про ніщо.
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23.11.2025 12:31 Відповісти
 
 