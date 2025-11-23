Понад 1050 дронів, майже 1000 КАБів та більш як 60 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО
Протягом тижня російські війська продовжували атакувати територію України із застосуванням дронів, керованих авіаційних бомб та ракет різних типів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Удар по Тернополю
Він нагадав, що вчора ввечері завершилися пошуково-рятувальні роботи в Тернополі, на місці влучання ракети у житловий будинок. Чотири доби безперервно працювали рятувальники.
"Внаслідок цього російського злочину загинуло 33 людини, серед них шість дітей. Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, шестеро досі вважаються безвісти зниклими. Я дякую всім службам, які були залучені до ліквідації наслідків цього удару та працювали заради порятунку наших людей", - написав президент.
Атака на Дніпро
Крім того, тривають аварійні роботи у Дніпрі, на місці влучання російського дрона біля багатоповерхівки.
"14 людей постраждали від удару, серед них дитина. Дякую всім нашим службам, які оперативно спрацювали над ліквідацією пожежі й допомагають на місці", - розповів Зеленський.
Обстріл Нікополя
У Нікополі росіяни вдарили FPV-дроном, внаслідок чого травмували двох дітей та жінку. Знову вночі були удари по житловій та цивільній інфраструктурі, по енергетиці в різних регіонах України.
Чим били росіяни?
Зеленський повідомив, що протягом усього тижня російські атаки не стихали: понад 1050 ударних дронів, майже 1000 керованих авіаційних бомб та більш ніж 60 ракет різних типів було застосовано.
Дипломатія та посилення захисту
Президент нагадав, що вже сьогодні наші радники працюватимуть у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії.
"Але паралельно з дипломатичним треком маємо робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів. Дуже важливо прискорювати реалізацію всіх наших домовленостей з партнерами щодо систем та ракет до ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя. Дякую кожному, хто працює для миру", - додав він.
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Не йдеться в ньому про "перемогу", чи "каву в Ялті". Стійкості і потужності вже теж щось не чутно.
Він каже, що "буде переконувати" партнерів, мається на увазі Трампа, змінити "деякі пункти". Але його рівень комунікації і тим паче здатність доносити шось до американського президента тільки посилюють тривогу за майбутні переговори.
Схоже його ставлять перед ультиматумом. І тепер він вже не може грати "крутого хлопця", коли його найближче оточення КРАЛО на війні. Він втратив авторитет і моральне право щось вимагати від партнерів.
Єдиний не катастрофічний для України вихід зараз - негайне переформатування коаліції, новий уряд і залучення ПРОФЕСІЙНИХ переговорників до цього процесу.
На жаль, прислухатись до здорового глузду на Банковій не звикли. Але може хоч страх оцієї капітуляції змусить їх бодай раз подумати про Україну, а не власні сраки.
А скільки дронів, КАБів та ракет на кінець 4-го року війни міг би застосувати, коли б не крали та не знищували "оборонку" різні "таран, рєзнік, міндич, татаров, ермак, зеленський та інші"?
Пів країни розікрали, знищили а тепер готуєте до капітуляції?