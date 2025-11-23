Понад 1050 дронів, майже 1000 КАБів та більш як 60 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Протягом тижня російські війська продовжували атакувати територію України із застосуванням дронів, керованих авіаційних бомб та ракет різних типів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Удар по Тернополю

Він нагадав, що вчора ввечері завершилися пошуково-рятувальні роботи в Тернополі, на місці влучання ракети у житловий будинок. Чотири доби безперервно працювали рятувальники.

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"Внаслідок цього російського злочину загинуло 33 людини, серед них шість дітей. Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, шестеро досі вважаються безвісти зниклими. Я дякую всім службам, які були залучені до ліквідації наслідків цього удару та працювали заради порятунку наших людей", - написав президент.

Атака на Дніпро

Крім того, тривають аварійні роботи у Дніпрі, на місці влучання російського дрона біля багатоповерхівки.

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"14 людей постраждали від удару, серед них дитина. Дякую всім нашим службам, які оперативно спрацювали над ліквідацією пожежі й допомагають на місці", - розповів Зеленський.

Обстріл Нікополя

У Нікополі росіяни вдарили FPV-дроном, внаслідок чого травмували двох дітей та жінку. Знову вночі були удари по житловій та цивільній інфраструктурі, по енергетиці в різних регіонах України.

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Чим били росіяни?

Зеленський повідомив, що протягом усього тижня російські атаки не стихали: понад 1050 ударних дронів, майже 1000 керованих авіаційних бомб та більш ніж 60 ракет різних типів було застосовано.

Дипломатія та посилення захисту

Президент нагадав, що вже сьогодні наші радники працюватимуть у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії.

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"Але паралельно з дипломатичним треком маємо робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів. Дуже важливо прискорювати реалізацію всіх наших домовленостей з партнерами щодо систем та ракет до ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя. Дякую кожному, хто працює для миру", - додав він.