Дрон кружит над оккупантом, обреченно идущим по заросшему полю. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе из 65-й ОМБр "Великий луг" ликвидировал оккупанта, который обреченно шел по заросшему полю и разговаривал по рации, не обращая внимания на маневры беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что БПЛА долго кружил почти вплотную к россиянину, а затем атаковал его, попав в затылок.
"Оккупант шел рядом с дроном и даже не обратил на него внимания. Но равнодушие не спасает - особенно на нашей земле", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+9 Вячеслав Crane
показать весь комментарий05.12.2025 15:09 Ответить Ссылка
+7 Деніс Войцеховський
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+3 Urs
показать весь комментарий05.12.2025 16:14 Ответить Ссылка
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Як не дивно, це дає перевагу у вигляді нечутливості до втрат.
Це дозволяє росії кожного дня рухати фронт ногами от таких "доходяг".
Такі "доходяги" зараз і в Констаху забігають. Потім почнуть вже організованіше відправляти, групами. А потім вже і підрозділами.
Тактика "дощу". Відмінно працює при значній асиметрії в дронах і людях.