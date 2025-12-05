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Новости Видео Дроны против оккупантов
6 059 15

Дрон кружит над оккупантом, обреченно идущим по заросшему полю. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 65-й ОМБр "Великий луг" ликвидировал оккупанта, который обреченно шел по заросшему полю и разговаривал по рации, не обращая внимания на маневры беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что БПЛА долго кружил почти вплотную к россиянину, а затем атаковал его, попав в затылок.

Смотрите: Оккупант-мародер остался без головы после встречи с украинским дроном. ВИДЕО

"Оккупант шел рядом с дроном и даже не обратил на него внимания. Но равнодушие не спасает - особенно на нашей земле", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Бойцы ВСУ уничтожили семь единиц бронетехники и более 30 оккупантов во время российского штурма в Запорожье. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Верблюд"-оккупант взорвался и загорелся после попадания украинского FPV-дрона. ВИДЕО

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армия РФ (23087) уничтожение (10057) дроны (7395) 65 ОМБр (43)
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Топ комментарии
+9
немає іншого виходу, ніж їх вбивати, за тими, що забрели і закріпилися, виникає за ними гестапо Х-уйла і ліквідує Україну, тому немає іншого виходу, ніж їх вбивати, там де їх немає, там Україна
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05.12.2025 15:09 Ответить
+7
Байдуже відношення до життя. Свого, чужого.
Як не дивно, це дає перевагу у вигляді нечутливості до втрат.
Це дозволяє росії кожного дня рухати фронт ногами от таких "доходяг".
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05.12.2025 15:03 Ответить
+3
зараз фронту в його класичному розумінні нема. Декілька укриттів/бліндажиків на один кілометр, в яких ховаються від росіських дронів десяток наших бійців не захищає від постійного цілодобового просочування кацапів по одному чи по двоє. А коли на двох бійців ЗСУ у них за спиною накопичилась дюжина кацапів, то "фронт" у вигляді двох бійців ЗСУ вимушений "виходити з оточення". Таким чином зараз влаштований "фронт". І цей кацап на відео не рухає "фронт", він просто "верблюд", який несе воду, б\к і хавчик для тих росіян, які накопичиись у цій сірій зоні, яку помилково продовжують називати фронтом.
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05.12.2025 16:14 Ответить
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Байдуже відношення до життя. Свого, чужого.
Як не дивно, це дає перевагу у вигляді нечутливості до втрат.
Це дозволяє росії кожного дня рухати фронт ногами от таких "доходяг".
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05.12.2025 15:03 Ответить
зараз фронту в його класичному розумінні нема. Декілька укриттів/бліндажиків на один кілометр, в яких ховаються від росіських дронів десяток наших бійців не захищає від постійного цілодобового просочування кацапів по одному чи по двоє. А коли на двох бійців ЗСУ у них за спиною накопичилась дюжина кацапів, то "фронт" у вигляді двох бійців ЗСУ вимушений "виходити з оточення". Таким чином зараз влаштований "фронт". І цей кацап на відео не рухає "фронт", він просто "верблюд", який несе воду, б\к і хавчик для тих росіян, які накопичиись у цій сірій зоні, яку помилково продовжують називати фронтом.
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05.12.2025 16:14 Ответить
зараз фронту в його класичному розумінні нема. Декілька укриттів/бліндажиків на один кілометр, в яких ховаються від росіських дронів десяток наших бійців не захищає від постійного цілодобового просочування кацапів по одному чи по двоє. А коли на двох бійців ЗСУ у них за спиною накопичилась дюжина кацапів, то "фронт" у вигляді двох бійців ЗСУ вимушений "виходити з оточення". Таким чином зараз влаштований "фронт". І цей кацап на відео не рухає "фронт", він просто "верблюд", який несе воду, б\к і хавчик для тих росіян, які накопичиись у цій сірій зоні, яку помилково продовжують називати фронтом.
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05.12.2025 16:14 Ответить
Знаю. Але забагато слів, щоб це описати. Тому і використовую коротке "фронт".
Такі "доходяги" зараз і в Констаху забігають. Потім почнуть вже організованіше відправляти, групами. А потім вже і підрозділами.
Тактика "дощу". Відмінно працює при значній асиметрії в дронах і людях.
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05.12.2025 16:17 Ответить
немає іншого виходу, ніж їх вбивати, за тими, що забрели і закріпилися, виникає за ними гестапо Х-уйла і ліквідує Україну, тому немає іншого виходу, ніж їх вбивати, там де їх немає, там Україна
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05.12.2025 15:09 Ответить
Захисники України, дали ********* час, щоб він передав вітання ******!
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05.12.2025 15:09 Ответить
Так звана россія закінчуєтся там, де россійским нацистам натягують мордуна дупу.
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05.12.2025 15:14 Ответить
Мабуть зрозумів, що він є п*даром і вирішив не чинити спротив
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05.12.2025 15:20 Ответить
але ж казене майно і не кинув
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05.12.2025 15:25 Ответить
"Цель віжу, цель віжу, іду на унічьтаженіє дрона»
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05.12.2025 15:37 Ответить
Воно нажерлося гальмовної рідини
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05.12.2025 16:02 Ответить
та то він "пользуясь случаєм пєрєдавав прівєти і поздравленія к бєлой ладє"
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05.12.2025 18:31 Ответить
На московії всі дебіли , що заважало викинути зброю, підняти руки до гори , і здатися в полон , був би живий . Хоча , може цей добре , бо може саме воно, розстрілювало наших військових полонених . Подяка хлопцям 65-ї ОМБр за ліквідованого орка !
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05.12.2025 19:20 Ответить
Баран зрозумів, що він потрапив на "забій", і його вже ніщо не врятує...
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05.12.2025 19:29 Ответить
хоч знищили падлу? Чи наплічник амортизував вибух?
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05.12.2025 20:57 Ответить
 
 