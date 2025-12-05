Дрон кружит над оккупантом, обреченно идущим по заросшему полю. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 65-й ОМБр "Великий луг" ликвидировал оккупанта, который обреченно шел по заросшему полю и разговаривал по рации, не обращая внимания на маневры беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что БПЛА долго кружил почти вплотную к россиянину, а затем атаковал его, попав в затылок.

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"Оккупант шел рядом с дроном и даже не обратил на него внимания. Но равнодушие не спасает - особенно на нашей земле", - говорится в комментарии к видео.

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