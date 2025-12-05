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Дрон кружляє над окупантом, який приречено йде забур’яненим полем. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе із 65-ї ОМБр "Великий луг" ліквідував окупанта, який приречено йшов забур'яненим полем та розмовляв через рацію, не зважаючи на маневри безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що БПЛА довго кружляв майже упритул до росіянина, а тоді атакував його, влучивши у потилицю.
"Окупант ішов поруч із дроном і навіть не звернув на нього уваги. Та байдужість не рятує - особливо на нашій землі", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+9 Вячеслав Crane
показати весь коментар05.12.2025 15:09 Відповісти Посилання
+7 Деніс Войцеховський
показати весь коментар05.12.2025 15:03 Відповісти Посилання
+3 Urs
показати весь коментар05.12.2025 16:14 Відповісти Посилання
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Як не дивно, це дає перевагу у вигляді нечутливості до втрат.
Це дозволяє росії кожного дня рухати фронт ногами от таких "доходяг".
Такі "доходяги" зараз і в Констаху забігають. Потім почнуть вже організованіше відправляти, групами. А потім вже і підрозділами.
Тактика "дощу". Відмінно працює при значній асиметрії в дронах і людях.