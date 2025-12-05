УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16193 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
6 059 15

Дрон кружляє над окупантом, який приречено йде забур’яненим полем. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе із 65-ї ОМБр "Великий луг" ліквідував окупанта, який приречено йшов забур'яненим полем та розмовляв через рацію, не зважаючи на маневри безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що БПЛА довго кружляв майже упритул до росіянина, а тоді атакував його, влучивши у потилицю.

Дивіться: Окупант - мародер залишився без голови після зустрічі із українським дроном. ВIДЕО

"Окупант ішов поруч із дроном і навіть не звернув на нього уваги. Та байдужість не рятує - особливо на нашій землі", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також: Бійці ЗСУ знищили сім одиниць бронетехніки та понад 30 окупантів під час російського штурму на Запоріжжі. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Верблюд"-окупант вибухнув та загорівся після влучання українського FPV-дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21305) знищення (10375) дрони (8469) 65 ОМБр (43)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
немає іншого виходу, ніж їх вбивати, за тими, що забрели і закріпилися, виникає за ними гестапо Х-уйла і ліквідує Україну, тому немає іншого виходу, ніж їх вбивати, там де їх немає, там Україна
показати весь коментар
05.12.2025 15:09 Відповісти
+7
Байдуже відношення до життя. Свого, чужого.
Як не дивно, це дає перевагу у вигляді нечутливості до втрат.
Це дозволяє росії кожного дня рухати фронт ногами от таких "доходяг".
показати весь коментар
05.12.2025 15:03 Відповісти
+3
зараз фронту в його класичному розумінні нема. Декілька укриттів/бліндажиків на один кілометр, в яких ховаються від росіських дронів десяток наших бійців не захищає від постійного цілодобового просочування кацапів по одному чи по двоє. А коли на двох бійців ЗСУ у них за спиною накопичилась дюжина кацапів, то "фронт" у вигляді двох бійців ЗСУ вимушений "виходити з оточення". Таким чином зараз влаштований "фронт". І цей кацап на відео не рухає "фронт", він просто "верблюд", який несе воду, б\к і хавчик для тих росіян, які накопичиись у цій сірій зоні, яку помилково продовжують називати фронтом.
показати весь коментар
05.12.2025 16:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байдуже відношення до життя. Свого, чужого.
Як не дивно, це дає перевагу у вигляді нечутливості до втрат.
Це дозволяє росії кожного дня рухати фронт ногами от таких "доходяг".
показати весь коментар
05.12.2025 15:03 Відповісти
зараз фронту в його класичному розумінні нема. Декілька укриттів/бліндажиків на один кілометр, в яких ховаються від росіських дронів десяток наших бійців не захищає від постійного цілодобового просочування кацапів по одному чи по двоє. А коли на двох бійців ЗСУ у них за спиною накопичилась дюжина кацапів, то "фронт" у вигляді двох бійців ЗСУ вимушений "виходити з оточення". Таким чином зараз влаштований "фронт". І цей кацап на відео не рухає "фронт", він просто "верблюд", який несе воду, б\к і хавчик для тих росіян, які накопичиись у цій сірій зоні, яку помилково продовжують називати фронтом.
показати весь коментар
05.12.2025 16:14 Відповісти
зараз фронту в його класичному розумінні нема. Декілька укриттів/бліндажиків на один кілометр, в яких ховаються від росіських дронів десяток наших бійців не захищає від постійного цілодобового просочування кацапів по одному чи по двоє. А коли на двох бійців ЗСУ у них за спиною накопичилась дюжина кацапів, то "фронт" у вигляді двох бійців ЗСУ вимушений "виходити з оточення". Таким чином зараз влаштований "фронт". І цей кацап на відео не рухає "фронт", він просто "верблюд", який несе воду, б\к і хавчик для тих росіян, які накопичиись у цій сірій зоні, яку помилково продовжують називати фронтом.
показати весь коментар
05.12.2025 16:14 Відповісти
Знаю. Але забагато слів, щоб це описати. Тому і використовую коротке "фронт".
Такі "доходяги" зараз і в Констаху забігають. Потім почнуть вже організованіше відправляти, групами. А потім вже і підрозділами.
Тактика "дощу". Відмінно працює при значній асиметрії в дронах і людях.
показати весь коментар
05.12.2025 16:17 Відповісти
немає іншого виходу, ніж їх вбивати, за тими, що забрели і закріпилися, виникає за ними гестапо Х-уйла і ліквідує Україну, тому немає іншого виходу, ніж їх вбивати, там де їх немає, там Україна
показати весь коментар
05.12.2025 15:09 Відповісти
Захисники України, дали ********* час, щоб він передав вітання ******!
показати весь коментар
05.12.2025 15:09 Відповісти
Так звана россія закінчуєтся там, де россійским нацистам натягують мордуна дупу.
показати весь коментар
05.12.2025 15:14 Відповісти
Мабуть зрозумів, що він є п*даром і вирішив не чинити спротив
показати весь коментар
05.12.2025 15:20 Відповісти
але ж казене майно і не кинув
показати весь коментар
05.12.2025 15:25 Відповісти
"Цель віжу, цель віжу, іду на унічьтаженіє дрона»
показати весь коментар
05.12.2025 15:37 Відповісти
Воно нажерлося гальмовної рідини
показати весь коментар
05.12.2025 16:02 Відповісти
та то він "пользуясь случаєм пєрєдавав прівєти і поздравленія к бєлой ладє"
показати весь коментар
05.12.2025 18:31 Відповісти
На московії всі дебіли , що заважало викинути зброю, підняти руки до гори , і здатися в полон , був би живий . Хоча , може цей добре , бо може саме воно, розстрілювало наших військових полонених . Подяка хлопцям 65-ї ОМБр за ліквідованого орка !
показати весь коментар
05.12.2025 19:20 Відповісти
Баран зрозумів, що він потрапив на "забій", і його вже ніщо не врятує...
показати весь коментар
05.12.2025 19:29 Відповісти
хоч знищили падлу? Чи наплічник амортизував вибух?
показати весь коментар
05.12.2025 20:57 Відповісти
 
 