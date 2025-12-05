Дрон кружляє над окупантом, який приречено йде забур’яненим полем. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе із 65-ї ОМБр "Великий луг" ліквідував окупанта, який приречено йшов забур'яненим полем та розмовляв через рацію, не зважаючи на маневри безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що БПЛА довго кружляв майже упритул до росіянина, а тоді атакував його, влучивши у потилицю.

Дивіться: Окупант - мародер залишився без голови після зустрічі із українським дроном. ВIДЕО

"Окупант ішов поруч із дроном і навіть не звернув на нього уваги. Та байдужість не рятує - особливо на нашій землі", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також: Бійці ЗСУ знищили сім одиниць бронетехніки та понад 30 окупантів під час російського штурму на Запоріжжі. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Верблюд"-окупант вибухнув та загорівся після влучання українського FPV-дрона. ВIДЕО