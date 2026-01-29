Фантастика в Лиссабоне: гол украинского голкипера Трубина на 98-й минуте в ворота "Реала" вывел "Бенфику" в плей-офф ЛЧ
Украинский голкипер Анатолий Трубин вписал свое имя в историю мирового футбола, став главным героем драматического поединка 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Его лиссабонская "Бенфика" принимала мадридский "Реал" и одержала эпическую победу со счетом 4:2.
Самая большая сенсация произошла на 90+8-й минуте, когда Трубин пришел в штрафную площадь соперника и забил решающий мяч. Этот гол позволил "Бенфике" по разнице мячей опередить конкурентов в турнирной таблице и обеспечить себе место в плей-офф.
Исторические рекорды украинца:
Пятый вратарь-бомбардир: Трубин стал лишь пятым голкипером в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить гол (после Ганса-Йорга Бутта, Синана Болата, Винсента Эньеми и Ивана Проведеля).
Первый против "Королевского клуба": Анатолий стал первым вратарем, который смог поразить ворота мадридского "Реала" в рамках еврокубков.
Восьмой украинец: Трубин пополнил список украинских игроков, которые забивали "сливочным".
Дебютный мяч: Это первый гол в профессиональной карьере 24-летнего воспитанника "Шахтера".
Признание от УЕФА:
УЕФА уже включила результативный удар Трубина в список лучших голов тура Лиги чемпионов сезона 2025/26. В голосовании украинец конкурирует с такими звездами, как Федерико Димарко, Жоао Педро и Влад Драгомир.
Эта победа стала знаковой не только для "Бенфики", но и для всего украинского футбола, подчеркнув экстраординарный талант нашего голкипера.
