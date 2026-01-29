РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9268 посетителей онлайн
Новости Видео
12 931 35

Фантастика в Лиссабоне: гол украинского голкипера Трубина на 98-й минуте в ворота "Реала" вывел "Бенфику" в плей-офф ЛЧ

Украинский голкипер Анатолий Трубин вписал свое имя в историю мирового футбола, став главным героем драматического поединка 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Его лиссабонская "Бенфика" принимала мадридский "Реал" и одержала эпическую победу со счетом 4:2.

Самая большая сенсация произошла на 90+8-й минуте, когда Трубин пришел в штрафную площадь соперника и забил решающий мяч. Этот гол позволил "Бенфике" по разнице мячей опередить конкурентов в турнирной таблице и обеспечить себе место в плей-офф.

Читайте также: FIFA сделала TikTok приоритетной платформой для освещения Чемпионата мира по футболу 2026 года

Исторические рекорды украинца:

  • Пятый вратарь-бомбардир: Трубин стал лишь пятым голкипером в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить гол (после Ганса-Йорга Бутта, Синана Болата, Винсента Эньеми и Ивана Проведеля).

  • Первый против "Королевского клуба": Анатолий стал первым вратарем, который смог поразить ворота мадридского "Реала" в рамках еврокубков.

  • Восьмой украинец: Трубин пополнил список украинских игроков, которые забивали "сливочным".

  • Дебютный мяч: Это первый гол в профессиональной карьере 24-летнего воспитанника "Шахтера".

Читайте также: Экс-главу УАФ Андрея Павелко внесли в базу розыска МВД

Признание от УЕФА:

УЕФА уже включила результативный удар Трубина в список лучших голов тура Лиги чемпионов сезона 2025/26. В голосовании украинец конкурирует с такими звездами, как Федерико Димарко, Жоао Педро и Влад Драгомир.

Эта победа стала знаковой не только для "Бенфики", но и для всего украинского футбола, подчеркнув экстраординарный талант нашего голкипера.

Читайте также: ФИФА назвала тренера и игрока года - оба из ПСЖ

Автор: 

Лига чемпионов (282) УЕФА (331) футбол (3523)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Це перший гол у професійній кар'єрі , українського голкіпера.
показать весь комментарий
29.01.2026 10:24 Ответить
+19
Україна переможе!
показать весь комментарий
29.01.2026 10:31 Ответить
+19
Передивляюся 10-й раз.... Респект!
показать весь комментарий
29.01.2026 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це перший гол у професійній кар'єрі , українського голкіпера.
показать весь комментарий
29.01.2026 10:24 Ответить
у кацапов подгорает
показать весь комментарий
29.01.2026 21:41 Ответить
🫡🇺🇦
показать весь комментарий
29.01.2026 10:29 Ответить
Україна переможе!
показать весь комментарий
29.01.2026 10:31 Ответить
Як ковток свіжого повітря. Набридли одні відоси по кацапів.
показать весь комментарий
29.01.2026 10:34 Ответить
А мені краще бачити кацапів, що розривають наші дрони, арта та штурмовики! Футбол буде після Перемоги!
показать весь комментарий
29.01.2026 11:26 Ответить
Не "що", а "яких"
"яких розривають наші дрони".
Бо якось неясно хто кого розриває.
показать весь комментарий
29.01.2026 18:33 Ответить
Згоден, трохи перемудрив
показать весь комментарий
29.01.2026 21:22 Ответить
Через цього, "укронациста", Іспанія зменьшить допомогу Україні...
показать весь комментарий
29.01.2026 10:35 Ответить
Реалу доведеться грати стикові. Але це не критично.
показать весь комментарий
29.01.2026 10:38 Ответить
Ага, вже врятувала підсанаційний танкер з російською наітою
показать весь комментарий
29.01.2026 10:45 Ответить
А вони й так підсанкційний зламаний нафтотрейлер помогли кацапам відтягти до Мароко, замість арештувати як французи.
показать весь комментарий
29.01.2026 11:07 Ответить
чому? в чому твоя логіка? якщо вона є взагалі...
показать весь комментарий
29.01.2026 14:30 Ответить
Одразу видно, що Україну перестали бомбити і ми не втрачаємо територію, от, що значить гол українського голкіпера, який грає за лісабонську бенфіку. Переможемо
показать весь комментарий
29.01.2026 10:41 Ответить
Ну з таким настроєм, то тільки як у класичному творі - йти в клуню та вішатися)))
показать весь комментарий
29.01.2026 10:52 Ответить
А чому радіти, є привід, але з клунею я не буду спішити, а ти за бажанням
показать весь комментарий
29.01.2026 14:38 Ответить
А мені то чого? Це ж не мене панічка вхопила!
показать весь комментарий
29.01.2026 17:43 Ответить
4 роки ********,а декого
скоро 12.Можна скиглить,чи лізти до поминальної ями.Це сильно допоможе?
показать весь комментарий
29.01.2026 11:07 Ответить
Всі там будемо
показать весь комментарий
29.01.2026 14:36 Ответить
Амінь!
показать весь комментарий
29.01.2026 17:45 Ответить
Передивляюся 10-й раз.... Респект!
показать весь комментарий
29.01.2026 10:48 Ответить
Я тільки 6.Шикарний гол,особливо для голкіпера.Трубіна і раніше хвалили,а після гола у важливій грі якби не роздерли на сувеніри.
показать весь комментарий
29.01.2026 11:12 Ответить
передивився на швидкості відтворення 0,25 - взагалі СУПЕР....
показать весь комментарий
29.01.2026 11:19 Ответить
пр рахунку 3-2 на користь бенфіки 4й гол став вирішальним? що ви несете?
показать весь комментарий
29.01.2026 10:59 Ответить
різниця забитих і пропущених нє?
показать весь комментарий
29.01.2026 11:05 Ответить
Хейтери статті не читають. Тільки заголовки.
показать весь комментарий
29.01.2026 11:10 Ответить
Виталя не подумал.
показать весь комментарий
29.01.2026 11:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JMxqKkGE4CA
показать весь комментарий
29.01.2026 11:24 Ответить
Федя Дімарко - те ж наш! 👌
показать весь комментарий
29.01.2026 11:18 Ответить
Здоровий хлопець і не на війні, хто його випустив за кордон, чому йому руки не заламує ТЦК, Василя та Миколу комбайнерів державі не шкода, а футболіст - це потрібна професія під час війни.
показать весь комментарий
29.01.2026 12:00 Ответить
А ти сам де, на дивані?
показать весь комментарий
29.01.2026 12:14 Ответить
Так йому ж 24
показать весь комментарий
29.01.2026 12:39 Ответить
тут такие новости е популярны бо юкройна єто нація нитиків. тут абы поволаты за лиху долю,хробачки
показать весь комментарий
29.01.2026 13:53 Ответить
так, дійсно, фантастика! Весь інтернет, все футбольне суспільство гуде! І все ж таки приходять невігласи під цю новину і хизуються своїм ************...
показать весь комментарий
29.01.2026 14:32 Ответить
 
 