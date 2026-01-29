Фантастика в Лісабоні: гол українського голкіпера Трубіна на 98-й хвилині у ворота "Реала" вивів "Бенфіку" до плей-оф ЛЧ

Український голкіпер Анатолій Трубін вписав своє ім'я в історію світового футболу, ставши головним героєм драматичного поєдинку 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Його лісабонська "Бенфіка" приймала мадридський "Реал" і здобула епічну перемогу з рахунком 4:2.

Найбільша сенсація сталася на 90+8-й хвилині, коли Трубін прийшов у штрафний майданчик суперника і забив вирішальний м’яч. Цей гол дозволив "Бенфіці" за різницею м’ячів випередити конкурентів у турнірній таблиці та забезпечити собі місце у плей-оф.

Історичні рекорди українця:

  • П'ятий воротар-бомбардир: Трубін став лише п’ятим голкіпером в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити гол (після Ганса-Йорга Бутта, Сінана Болата, Вінсента Еньєми та Івана Проведеля).

  • Перший проти "Королівського клубу": Анатолій став першим воротарем, який зміг вразити ворота мадридського "Реала" в рамках єврокубків.

  • Восьмий українець: Трубін поповнив список українських гравців, які забивали "вершковим".

  • Дебютний м’яч: Це перший гол у професійній кар'єрі 24-річного вихованця "Шахтаря".

Визнання від УЄФА:

УЄФА вже включила результативний удар Трубіна до переліку найкращих голів туру Ліги чемпіонів сезону 2025/26. У голосуванні українець конкурує з такими зірками, як Федеріко Дімарко, Жоао Педро та Влад Драгомір.

Ця перемога стала знаковою не лише для "Бенфіки", а й для всього українського футболу, підкресливши екстраординарний талант нашого голкіпера.

29.01.2026 10:24 Відповісти
29.01.2026 10:31 Відповісти
29.01.2026 10:48 Відповісти
Це перший гол у професійній кар'єрі , українського голкіпера.
у кацапов подгорает
🫡🇺🇦
Україна переможе!
Як ковток свіжого повітря. Набридли одні відоси по кацапів.
А мені краще бачити кацапів, що розривають наші дрони, арта та штурмовики! Футбол буде після Перемоги!
Не "що", а "яких"
"яких розривають наші дрони".
Бо якось неясно хто кого розриває.
Згоден, трохи перемудрив
Через цього, "укронациста", Іспанія зменьшить допомогу Україні...
Реалу доведеться грати стикові. Але це не критично.
Ага, вже врятувала підсанаційний танкер з російською наітою
А вони й так підсанкційний зламаний нафтотрейлер помогли кацапам відтягти до Мароко, замість арештувати як французи.
чому? в чому твоя логіка? якщо вона є взагалі...
Одразу видно, що Україну перестали бомбити і ми не втрачаємо територію, от, що значить гол українського голкіпера, який грає за лісабонську бенфіку. Переможемо
Ну з таким настроєм, то тільки як у класичному творі - йти в клуню та вішатися)))
А чому радіти, є привід, але з клунею я не буду спішити, а ти за бажанням
А мені то чого? Це ж не мене панічка вхопила!
4 роки ********,а декого
скоро 12.Можна скиглить,чи лізти до поминальної ями.Це сильно допоможе?
Всі там будемо
Амінь!
Передивляюся 10-й раз.... Респект!
Я тільки 6.Шикарний гол,особливо для голкіпера.Трубіна і раніше хвалили,а після гола у важливій грі якби не роздерли на сувеніри.
передивився на швидкості відтворення 0,25 - взагалі СУПЕР....
пр рахунку 3-2 на користь бенфіки 4й гол став вирішальним? що ви несете?
різниця забитих і пропущених нє?
Хейтери статті не читають. Тільки заголовки.
Виталя не подумал.
https://www.youtube.com/watch?v=JMxqKkGE4CA
Федя Дімарко - те ж наш! 👌
Здоровий хлопець і не на війні, хто його випустив за кордон, чому йому руки не заламує ТЦК, Василя та Миколу комбайнерів державі не шкода, а футболіст - це потрібна професія під час війни.
А ти сам де, на дивані?
Так йому ж 24
тут такие новости е популярны бо юкройна єто нація нитиків. тут абы поволаты за лиху долю,хробачки
так, дійсно, фантастика! Весь інтернет, все футбольне суспільство гуде! І все ж таки приходять невігласи під цю новину і хизуються своїм ************...
