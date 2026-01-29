Фантастика в Лісабоні: гол українського голкіпера Трубіна на 98-й хвилині у ворота "Реала" вивів "Бенфіку" до плей-оф ЛЧ
Український голкіпер Анатолій Трубін вписав своє ім'я в історію світового футболу, ставши головним героєм драматичного поєдинку 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Його лісабонська "Бенфіка" приймала мадридський "Реал" і здобула епічну перемогу з рахунком 4:2.
Найбільша сенсація сталася на 90+8-й хвилині, коли Трубін прийшов у штрафний майданчик суперника і забив вирішальний м’яч. Цей гол дозволив "Бенфіці" за різницею м’ячів випередити конкурентів у турнірній таблиці та забезпечити собі місце у плей-оф.
Історичні рекорди українця:
-
П'ятий воротар-бомбардир: Трубін став лише п’ятим голкіпером в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити гол (після Ганса-Йорга Бутта, Сінана Болата, Вінсента Еньєми та Івана Проведеля).
-
Перший проти "Королівського клубу": Анатолій став першим воротарем, який зміг вразити ворота мадридського "Реала" в рамках єврокубків.
-
Восьмий українець: Трубін поповнив список українських гравців, які забивали "вершковим".
-
Дебютний м’яч: Це перший гол у професійній кар'єрі 24-річного вихованця "Шахтаря".
Визнання від УЄФА:
УЄФА вже включила результативний удар Трубіна до переліку найкращих голів туру Ліги чемпіонів сезону 2025/26. У голосуванні українець конкурує з такими зірками, як Федеріко Дімарко, Жоао Педро та Влад Драгомір.
Ця перемога стала знаковою не лише для "Бенфіки", а й для всього українського футболу, підкресливши екстраординарний талант нашого голкіпера.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"яких розривають наші дрони".
Бо якось неясно хто кого розриває.
скоро 12.Можна скиглить,чи лізти до поминальної ями.Це сильно допоможе?