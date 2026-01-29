Фантастика в Лісабоні: гол українського голкіпера Трубіна на 98-й хвилині у ворота "Реала" вивів "Бенфіку" до плей-оф ЛЧ

Український голкіпер Анатолій Трубін вписав своє ім'я в історію світового футболу, ставши головним героєм драматичного поєдинку 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Його лісабонська "Бенфіка" приймала мадридський "Реал" і здобула епічну перемогу з рахунком 4:2.

Найбільша сенсація сталася на 90+8-й хвилині, коли Трубін прийшов у штрафний майданчик суперника і забив вирішальний м’яч. Цей гол дозволив "Бенфіці" за різницею м’ячів випередити конкурентів у турнірній таблиці та забезпечити собі місце у плей-оф.

Історичні рекорди українця:

П'ятий воротар-бомбардир: Трубін став лише п’ятим голкіпером в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити гол (після Ганса-Йорга Бутта, Сінана Болата, Вінсента Еньєми та Івана Проведеля).

Перший проти "Королівського клубу": Анатолій став першим воротарем, який зміг вразити ворота мадридського "Реала" в рамках єврокубків.

Восьмий українець: Трубін поповнив список українських гравців, які забивали "вершковим".

Дебютний м’яч: Це перший гол у професійній кар'єрі 24-річного вихованця "Шахтаря".

Визнання від УЄФА:

УЄФА вже включила результативний удар Трубіна до переліку найкращих голів туру Ліги чемпіонів сезону 2025/26. У голосуванні українець конкурує з такими зірками, як Федеріко Дімарко, Жоао Педро та Влад Драгомір.

Ця перемога стала знаковою не лише для "Бенфіки", а й для всього українського футболу, підкресливши екстраординарний талант нашого голкіпера.

