Главный голос российской пропаганды на международной арене Василий Небензя устроил настоящий "сеанс саморазоблачения" прямо во время заседания Совбеза ООН. Как сообщает Цензор.НЕТ, дипломат страны-агрессора, годами оправдывающий убийства украинцев, внезапно заявил, что он сам - "щирый украинец" из запорожских казаков.

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Цинизм ситуации подчеркивается тем, что человек, отрицающий право Украины на существование, теперь пытается прикрыться украинским происхождением.

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"Если формально, я - украинец. И у меня такая странная фамилия, что я не знаю, ее трудно найти даже в Украине. Она - из запорожских казаков. Мой отец - щирый украинец, да и мать тоже, из казаков. Пощирее вас!" - заявил Небензя.

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"Куда смотрит ФСБ? Василий Небензя, один из самых ярых пропагандистов режима Путина, на заседании Совета безопасности ООН внезапно признался, что он - украинец. Очень похоже, что манкурт Небензя таким образом репетирует свою последнюю речь на трибунале в Гааге. "Ребята, я свой!" - говорится в комментарии к видео.

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