Небензя устроил "сеанс саморазоблачения" в Совбезе ООН: "Мой отец - щирый украинец, да и мать - тоже, из казаков. Пощирее. чем вы!". ВИДЕО
Главный голос российской пропаганды на международной арене Василий Небензя устроил настоящий "сеанс саморазоблачения" прямо во время заседания Совбеза ООН. Как сообщает Цензор.НЕТ, дипломат страны-агрессора, годами оправдывающий убийства украинцев, внезапно заявил, что он сам - "щирый украинец" из запорожских казаков.
Цинизм ситуации подчеркивается тем, что человек, отрицающий право Украины на существование, теперь пытается прикрыться украинским происхождением.
"Если формально, я - украинец. И у меня такая странная фамилия, что я не знаю, ее трудно найти даже в Украине. Она - из запорожских казаков. Мой отец - щирый украинец, да и мать тоже, из казаков. Пощирее вас!" - заявил Небензя.
"Куда смотрит ФСБ? Василий Небензя, один из самых ярых пропагандистов режима Путина, на заседании Совета безопасности ООН внезапно признался, что он - украинец. Очень похоже, что манкурт Небензя таким образом репетирует свою последнюю речь на трибунале в Гааге. "Ребята, я свой!" - говорится в комментарии к видео.
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Версія походження прізвища: а прізвище саме - наслідувальне: від польської фрази nie będzie ("не буде"). Очевидно, людина десь почула слова, які часто говорив котрийсь поляк і почала собі повторювати чудний вираз, ото за ним і причепилося - раз "не-бендзяє", то й буде Небен(д)зею.
Державна політика московського болота поставлена таким чином що хто не з ними то всі нацисти.Ще це падло сказало що вони будуть продовжувати есвео скільки їм потребується.Цю людожерну кастровану недоімперією потрібно валити до такого стану щоб вона ніколи вже не відродилася.Світ очиститься від всих терористичних організації типа ХАМАС,ІДІЛ,які підтримувалися що есересером,що паРашею.Це повинні зрозуміти всі цивілізовані країни не буде мордора буде сталий мир.
Він обрав шлях, який перетворює його славетний рід на генетичне сміття. Його ,,гордість'' - це лише танці на могилах предків за тридцять кремлівських срібняків.
Небензя рассказал в ООН, что он "щирый украинец", и что поэтому украинцы и россияне один народ.
Был такой еврей - Якуб Лейкин. Жил в Польше. Когда пришли гитлеровцы, поступил к ним на службу и выслуживался по полной программе. Был даже командиром "еврейской полиции".
Зверствовал в гетто, лично помогал массовым депортациям евреев в лагеря смерти.
Еврейское сопротивление приговорило подонка Лейкина к смерти, и в 1942-м привело приговор в исполнение.
Небензе и ему подобным полезно про это помнить.
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8574