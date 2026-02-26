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Небензя влаштував "сеанс самовикриття" у Радбезі ООН: "Мой отец щирый украинец, да и мать тоже, из казаков. Пощирее чем вы!". ВIДЕО

Головний голос російської пропаганди на міжнародній арені Василь Небензя влаштував справжній "сеанс самовикриття" прямо під час засідання Радбезу ООН. Як повідомляє Цензор.НЕТ, дипломат країни-агресора, який роками виправдовує вбивства українців, раптово заявив, що він сам - "щирий українець" із запорізьких козаків.

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Цинізм ситуації підкреслюється тим, що людина, яка заперечує право України на існування, тепер намагається прикритися українським походженням.

Також дивіться: Представник РФ в ООН Небензя: "В украинском поселке, где все говорят по-русски, селят двух бандеровцев и через 5 лет там все становятся бандеровцами". ВIДЕО

"Если формально, я украинец. И у меня такая странная фамилия, что я не знаю, ее трудно найти даже в Украине. Она из Запорожских казаков. Мой отец щирый украинец, да и мать тоже, из казаков. Пощирее чем вы!", - заявив Небензя.

Читайте: РФ продовжуватиме війну, поки Україна не погодиться на "реалістичні умови миру", - Небензя в ООН

"Куди дивиться ФСБ? Василь Небензя, один із найзапекліших пропагандистів режиму Путіна, на засіданні Ради безпеки ООН раптово зізнався, що він українець. Дуже схоже, що манкурт Небензя у такий спосіб репетирує свою останню промову на трибуналі у Гаазі. Хлопці, я свій!", - йдеться у коментарі до відео.

Читайте: 44 держави підтримали створення трибуналу для РФ за злочини проти України та заморожування російських активів

Автор: 

Гаазький трибунал (164) ООН (3505) Небензя Василь (64)
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Топ коментарі
+31
Цапові і чорт дядько
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26.02.2026 10:32 Відповісти
+31
Батьки щирі українці, а синок ще той виродок. "В семьє нє бєз урода" як москвороті й кажуть.
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26.02.2026 10:49 Відповісти
+24
Як тільки в них закінчаться гроші на війну і почнеться голодуха ви ще побачите що

- 90% там з українськими прізвищами
- всі вони почнуть щебетати українською
- казати що вони "в тиху" були проти Путіна ще з 90х

і тд і тд

Але що треба памятати - московит не бреше лише коли в чорноземі
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26.02.2026 10:36 Відповісти
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кацапи, вам вже дійшло, що це ми вас зробили колись, курва, на свою голову, а ви нам про старшебратство щоразу "ліпите"
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26.02.2026 11:51 Відповісти
нєбєньдзя ти не Українець ти хахол .
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26.02.2026 12:00 Відповісти
Як казлорилі хочуть до нас примазатись, аж текуть від цього . Йдіть н...уй, "брати" х...рові. Мордва, ерзяні, тувинці, буряти... ось ваше йо...ане азіатсько-дикунське-андрофагське коріння. Якщо коротко, то ви просто п...дари.
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26.02.2026 12:01 Відповісти
Пересічний українець. В нього мама у Війську Запорізькому була!
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26.02.2026 12:09 Відповісти
Родом цей виродок із Руднянського району Волгоградської області, села якого належать до Жовтого Клину - історико-культурного українського регіону. Прізвища такого типу досить поширені серед українців. А росіяни вважають це прізвище башкирським.

Версія походження прізвища: а прізвище саме - наслідувальне: від польської фрази nie będzie ("не буде"). Очевидно, людина десь почула слова, які часто говорив котрийсь поляк і почала собі повторювати чудний вираз, ото за ним і причепилося - раз "не-бендзяє", то й буде Небен(д)зею.
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26.02.2026 12:11 Відповісти
Тому тільки смерть виродка ,будь проклятий навіки.
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26.02.2026 12:16 Відповісти
Батько і мати цього пугала небензя українці,він руський як таке може бути?
Державна політика московського болота поставлена таким чином що хто не з ними то всі нацисти.Ще це падло сказало що вони будуть продовжувати есвео скільки їм потребується.Цю людожерну кастровану недоімперією потрібно валити до такого стану щоб вона ніколи вже не відродилася.Світ очиститься від всих терористичних організації типа ХАМАС,ІДІЛ,які підтримувалися що есересером,що паРашею.Це повинні зрозуміти всі цивілізовані країни не буде мордора буде сталий мир.
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26.02.2026 12:25 Відповісти
Тоді ти і бурят, і чеченець, білорус, мордвин і т.д. повторюй за своїм підаром, чого так мало назвав національностей?
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26.02.2026 12:38 Відповісти
Медведчук також був із щирих українців. Практично бандерівець. А по результату антиукраїнська гнида. Тож етнічне походження не має значення відданий ти Україні чи ні.
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26.02.2026 12:44 Відповісти
"..славних прадідів великих правнуки погані.."(Шевченко)
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26.02.2026 12:46 Відповісти
Батьки може й українці, а син хохол.
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26.02.2026 12:49 Відповісти
Перед Гаагой на чертей та вурдалаков снизошло прозрение.
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26.02.2026 13:08 Відповісти
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26.02.2026 13:19 Відповісти
Нікчемна істота ще раз затвердила історичне висловлення Степана Андрійовича про гнид.
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26.02.2026 14:20 Відповісти
З нього такий же українець,як з гімна куля!
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26.02.2026 15:44 Відповісти
Та за@упоголова потвора немає нічого спільного з Україною.
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26.02.2026 18:10 Відповісти
Якщо хтось не знає значення слова хохол - подивіться і послухайте цю небензю.
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26.02.2026 18:15 Відповісти
Оце так, подивіться-но, Василь ,,я-ж-козак'' Небензя влаштував справжній генеалогічний стриптиз. Він згадав про коріння саме тоді, коли знадобилося прикрити чергову порцію брехні в ООН. Це ж треба - заявляти українцям про свою ,,щирість'', водночас обслуговуючи режим, що нищить саму основу цих коренів.!!! Поки він міряється рівнем ,,козацького духу'', його предки в трунах не просто перевертаються, а виконують потрійний тулуп, намагаючись дистанціюватися від такого нащадка. Важко уявити більшу ганьбу: стати придворним блазнем бункерного діда, продавши пам'ять роду за право бути кишеньковим дипломатом агресора......Це треба мати все ж таки неабиякий ,,талант'' манкурта, щоб прикриватися походженням, виправдовуючи геноцид власної історичної батьківщини. Небензя хизується родоводом, але забув, як козаки ,,дякували'' за подібну відданість. За козацьким правом на таких ,,землячків'' чекав не мікрофон у Нью-Йорку, а стовп ганьби або люта смерть під киями. Історія Гетьманщини знає чимало прикладів подібної долі: зрадників, що привели ворога на поріг, зазвичай пускали за водою в мішку або ставили на палю, щоб їхню ,,щирість'' було видно за кілька верст.
Він обрав шлях, який перетворює його славетний рід на генетичне сміття. Його ,,гордість'' - це лише танці на могилах предків за тридцять кремлівських срібняків.
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26.02.2026 18:34 Відповісти
https://t.me/polit1humor/11735 Полит Юмор:
Небензя рассказал в ООН, что он "щирый украинец", и что поэтому украинцы и россияне один народ.

Был такой еврей - Якуб Лейкин. Жил в Польше. Когда пришли гитлеровцы, поступил к ним на службу и выслуживался по полной программе. Был даже командиром "еврейской полиции".
Зверствовал в гетто, лично помогал массовым депортациям евреев в лагеря смерти.
Еврейское сопротивление приговорило подонка Лейкина к смерти, и в 1942-м привело приговор в исполнение.
Небензе и ему подобным полезно про это помнить.

https://t.me/dmytro_chekalkyn/8574
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26.02.2026 19:32 Відповісти
такий "щирый украинец", що ледь не плаче від бажання знищити Україну разом з українцями
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26.02.2026 20:17 Відповісти
Небензи(дієслово, глагол)
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26.02.2026 21:58 Відповісти
Який же небензя - олух царя небесного. Бути украiнцем - це полiтично не бути кацапом(ворогом украiнства). Недолуге не розумiе, що його предки колись сепарнули з Украiни, перетворившись в манкуртiв звичайних.
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26.02.2026 23:52 Відповісти
ЕСЛИ Б ОН ЕЩЁ ДОБАВИЛ ЧТО ПУТИН ХЙЛО !) ТО БЫЛ БЫ КАМИНГ АУТ )))
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27.02.2026 06:50 Відповісти
Москаль і з українським призвищем залишається москалем❤️🇺🇦❤️
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27.02.2026 08:53 Відповісти
Якщо воно виглядає як кацап, бреше як кацап і підле як кацап то воно і є кацап.
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27.02.2026 09:19 Відповісти
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