Небензя влаштував "сеанс самовикриття" у Радбезі ООН: "Мой отец щирый украинец, да и мать тоже, из казаков. Пощирее чем вы!". ВIДЕО

Головний голос російської пропаганди на міжнародній арені Василь Небензя влаштував справжній "сеанс самовикриття" прямо під час засідання Радбезу ООН. Як повідомляє Цензор.НЕТ, дипломат країни-агресора, який роками виправдовує вбивства українців, раптово заявив, що він сам - "щирий українець" із запорізьких козаків.

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Цинізм ситуації підкреслюється тим, що людина, яка заперечує право України на існування, тепер намагається прикритися українським походженням.

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"Если формально, я украинец. И у меня такая странная фамилия, что я не знаю, ее трудно найти даже в Украине. Она из Запорожских казаков. Мой отец щирый украинец, да и мать тоже, из казаков. Пощирее чем вы!", - заявив Небензя.

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"Куди дивиться ФСБ? Василь Небензя, один із найзапекліших пропагандистів режиму Путіна, на засіданні Ради безпеки ООН раптово зізнався, що він українець. Дуже схоже, що манкурт Небензя у такий спосіб репетирує свою останню промову на трибуналі у Гаазі. Хлопці, я свій!", - йдеться у коментарі до відео.

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