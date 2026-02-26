Небензя влаштував "сеанс самовикриття" у Радбезі ООН: "Мой отец щирый украинец, да и мать тоже, из казаков. Пощирее чем вы!". ВIДЕО
Головний голос російської пропаганди на міжнародній арені Василь Небензя влаштував справжній "сеанс самовикриття" прямо під час засідання Радбезу ООН. Як повідомляє Цензор.НЕТ, дипломат країни-агресора, який роками виправдовує вбивства українців, раптово заявив, що він сам - "щирий українець" із запорізьких козаків.
Цинізм ситуації підкреслюється тим, що людина, яка заперечує право України на існування, тепер намагається прикритися українським походженням.
"Если формально, я украинец. И у меня такая странная фамилия, что я не знаю, ее трудно найти даже в Украине. Она из Запорожских казаков. Мой отец щирый украинец, да и мать тоже, из казаков. Пощирее чем вы!", - заявив Небензя.
"Куди дивиться ФСБ? Василь Небензя, один із найзапекліших пропагандистів режиму Путіна, на засіданні Ради безпеки ООН раптово зізнався, що він українець. Дуже схоже, що манкурт Небензя у такий спосіб репетирує свою останню промову на трибуналі у Гаазі. Хлопці, я свій!", - йдеться у коментарі до відео.
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Версія походження прізвища: а прізвище саме - наслідувальне: від польської фрази nie będzie ("не буде"). Очевидно, людина десь почула слова, які часто говорив котрийсь поляк і почала собі повторювати чудний вираз, ото за ним і причепилося - раз "не-бендзяє", то й буде Небен(д)зею.
Державна політика московського болота поставлена таким чином що хто не з ними то всі нацисти.Ще це падло сказало що вони будуть продовжувати есвео скільки їм потребується.Цю людожерну кастровану недоімперією потрібно валити до такого стану щоб вона ніколи вже не відродилася.Світ очиститься від всих терористичних організації типа ХАМАС,ІДІЛ,які підтримувалися що есересером,що паРашею.Це повинні зрозуміти всі цивілізовані країни не буде мордора буде сталий мир.
Він обрав шлях, який перетворює його славетний рід на генетичне сміття. Його ,,гордість'' - це лише танці на могилах предків за тридцять кремлівських срібняків.
Небензя рассказал в ООН, что он "щирый украинец", и что поэтому украинцы и россияне один народ.
Был такой еврей - Якуб Лейкин. Жил в Польше. Когда пришли гитлеровцы, поступил к ним на службу и выслуживался по полной программе. Был даже командиром "еврейской полиции".
Зверствовал в гетто, лично помогал массовым депортациям евреев в лагеря смерти.
Еврейское сопротивление приговорило подонка Лейкина к смерти, и в 1942-м привело приговор в исполнение.
Небензе и ему подобным полезно про это помнить.
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8574