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Зеленский встретился с президентом Румынии Даном: Страны построят две новые линии для поставки электричества. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Румынии Никушором Даном, в ходе которой стороны обсудили увеличение энергетической и экономической устойчивости обеих стран.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня наша встреча с президентом Румынии Никушором Даном прежде всего о повышении энергетической и экономической мощи обоих наших народов, чтобы мы могли вместе делать больше и для национальной безопасности наших государств", - говорится в сообщении.

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Новые линии для поставки электричества

Зеленский подчеркнул, что страны работают над расширением трансграничного энергетического сотрудничества.

"Строим с Румынией две новые линии для поставки электричества. Важно также, чтобы мы смогли вместе реализовать и проекты в сфере добычи на Черноморском шельфе", - рассказал президент.

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Нефтегазовый сектор

По его словам, стороны также говорили сегодня о проектах в нефтегазовом секторе, которые сейчас могут нас поддержать, в том числе учитывая вызовы через Ближний Восток.

Обсудили и возможности транспортировки американского LNG для Украины через Румынию.

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Другие вопросы

Продолжается работа также по открытию новых пунктов пропуска на границе уже этим летом.

"Спасибо Румынии за принципиальную позицию на протяжении всех этих лет полномасштабной войны России. Украина и Румыния – естественные стратегические партнеры. География нашего региона, вызовы безопасности, экономические потребности наших народов – все это свидетельствует о том, что сотрудничества между нами должно быть только больше", – добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24547) Румыния (1313) Тарифы на электроэнергию (2384) Дан Никушор (31)
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З скікима презедентами та прем'єрами оце нікчемне криворожецьке бидло вже просрав всі відносини, замість отримання користі. Бидло, наркоманійське, воно і є бидло.
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12.03.2026 18:32 Ответить
Спасибо,Румыния.очень красивая страна,и добрые,открытые люди.Был год назад в Сибиу-один из красивейших городов Румынии,был приятно удивлен теплым отношением к нам.не поляки,никакого сравнения
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12.03.2026 18:40 Ответить
Тепер треба викласти точні маршрути де вони пройдуть і справу зроблено)
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12.03.2026 19:03 Ответить
Насправді з усіх наших сусідів Румунія - найпритомніша країна. Саме з ними треба розбудовувати зв'язки, транспортне сполучення та спільну інфраструктуру.
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12.03.2026 19:56 Ответить
Дерьмак с міндічами галушенками уже руки потерають
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12.03.2026 20:39 Ответить
У 2023 треба було будувати.
У 2023 різні іксперти тут, на цензорі, писали мені, що треба ремонтувати Трипілля, Бурштин, Ладижин.
Ну ремонтуйте, іксперти. Наступну зиму ви без електрики.
Бо дєбіли...
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12.03.2026 20:44 Ответить
 
 