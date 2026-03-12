Зеленский встретился с президентом Румынии Даном: Страны построят две новые линии для поставки электричества. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Румынии Никушором Даном, в ходе которой стороны обсудили увеличение энергетической и экономической устойчивости обеих стран.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня наша встреча с президентом Румынии Никушором Даном прежде всего о повышении энергетической и экономической мощи обоих наших народов, чтобы мы могли вместе делать больше и для национальной безопасности наших государств", - говорится в сообщении.
Новые линии для поставки электричества
Зеленский подчеркнул, что страны работают над расширением трансграничного энергетического сотрудничества.
"Строим с Румынией две новые линии для поставки электричества. Важно также, чтобы мы смогли вместе реализовать и проекты в сфере добычи на Черноморском шельфе", - рассказал президент.
Нефтегазовый сектор
По его словам, стороны также говорили сегодня о проектах в нефтегазовом секторе, которые сейчас могут нас поддержать, в том числе учитывая вызовы через Ближний Восток.
Обсудили и возможности транспортировки американского LNG для Украины через Румынию.
Другие вопросы
Продолжается работа также по открытию новых пунктов пропуска на границе уже этим летом.
"Спасибо Румынии за принципиальную позицию на протяжении всех этих лет полномасштабной войны России. Украина и Румыния – естественные стратегические партнеры. География нашего региона, вызовы безопасности, экономические потребности наших народов – все это свидетельствует о том, что сотрудничества между нами должно быть только больше", – добавил Зеленский.
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Ну ремонтуйте, іксперти. Наступну зиму ви без електрики.
Бо дєбіли...