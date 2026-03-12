Зеленский встретился с президентом Румынии Даном: Страны построят две новые линии для поставки электричества. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Румынии Никушором Даном, в ходе которой стороны обсудили увеличение энергетической и экономической устойчивости обеих стран.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня наша встреча с президентом Румынии Никушором Даном прежде всего о повышении энергетической и экономической мощи обоих наших народов, чтобы мы могли вместе делать больше и для национальной безопасности наших государств", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украина и Румыния будут совместно производить дроны, - президент Дан

Новые линии для поставки электричества

Зеленский подчеркнул, что страны работают над расширением трансграничного энергетического сотрудничества.

"Строим с Румынией две новые линии для поставки электричества. Важно также, чтобы мы смогли вместе реализовать и проекты в сфере добычи на Черноморском шельфе", - рассказал президент.

Читайте: Зеленский совершит официальный визит в Румынию 12 марта, - СМИ

Нефтегазовый сектор

По его словам, стороны также говорили сегодня о проектах в нефтегазовом секторе, которые сейчас могут нас поддержать, в том числе учитывая вызовы через Ближний Восток.

Обсудили и возможности транспортировки американского LNG для Украины через Румынию.

Читайте: Заявления Фицо не повлияли на коммерческий импорт электроэнергии в Украину, – "Укрэнерго"

Другие вопросы

Продолжается работа также по открытию новых пунктов пропуска на границе уже этим летом.



"Спасибо Румынии за принципиальную позицию на протяжении всех этих лет полномасштабной войны России. Украина и Румыния – естественные стратегические партнеры. География нашего региона, вызовы безопасности, экономические потребности наших народов – все это свидетельствует о том, что сотрудничества между нами должно быть только больше", – добавил Зеленский.

Читайте также: Президент Румынии Дан пригласил Зеленского на саммит Бухарестской девятки