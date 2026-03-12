Зеленський зустрівся з президентом Румунії Даном: Країни побудують дві нові лінії для постачання електрики. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Румунії Нікушором Даном, під час якої сторони обговорили збільшення енергетичної та економічної стійкості обох країн.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні наша зустріч із Президентом Румунії Нікушором Даном передусім про збільшення енергетичної та економічної сили обох наших народів, щоб ми могли разом робити більше і для національної безпеки наших держав", - йдеться в повідомленні.
Нові лінії для постачання електрики
Зеленський наголосив, що країни працюють над розширенням транскордонної енергетичної співпраці.
"Будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики. Важливо також, щоб ми змогли разом реалізувати й проєкти у сфері видобутку на Чорноморському шельфі", - розповів президент.
Нафтогазовий сектор
За його словами, сторони також говорили сьогодні про проєкти в нафтогазовому секторі, які зараз можуть нас підтримати, у тому числі зважаючи на виклики через Близький Схід.
Обговорили й можливості транспортування американського LNG для України через Румунію.
Інші питання
Триває робота також для відкриття нових пунктів пропуску на кордоні вже цього літа.
"Дякую Румунії за принципову позицію протягом усіх цих років повномасштабної війни Росії. Україна та Румунія – природні стратегічні партнери. Географія нашого регіону, безпекові виклики, економічні потреби наших народів – усе це свідчить про те, що співпраці між нами має бути тільки більше", - додав Зеленський.
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У 2023 різні іксперти тут, на цензорі, писали мені, що треба ремонтувати Трипілля, Бурштин, Ладижин.
Ну ремонтуйте, іксперти. Наступну зиму ви без електрики.
Бо дєбіли...