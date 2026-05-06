Пограничники с помощью антидронового ружья сбили российский БПЛА "Молния" на Харьковщине: "Вижу-вижу, крутится. Падай, козел!". ВИДЕО
Украинские пограничники продолжают эффективно применять средства радиоэлектронной борьбы для нейтрализации вражеской авиаразведки. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы бригады "Гарт" сбили российский беспилотник в Харьковской области.
Вражеский БПЛА типа "Молния" был обезврежен без использования огнестрельного оружия. Пограничники применили антидроновое ружье, которое оказалось чрезвычайно эффективным против этого типа аппаратов.
Luiza
Alessandro Moretti
Дима Купчук
