Прикордонники антидроновою рушницею приземлили російський БПЛА "Молнія" на Харківщині: "Бачу-бачу, крутиться. Падай, козел!". ВIДЕО
Українські прикордонники продовжують ефективно застосовувати засоби радіоелектронної боротьби для нейтралізації ворожої авіарозвідки. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці бригади "Гарт" приземлили російський безпілотник на Харківщині.
Ворожий БпЛА типу "Молнія" був знешкоджений без використання вогнепальної зброї. Прикордонники застосували антидронну рушницю, яка виявилася надзвичайно ефективною проти цього типу апаратів.
