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Пограничники "Стальной границы" сбили семь вражеских БПЛА над Сумщиной. ВИДЕО

Украинские пограничники успешно внедряют новейшие методы борьбы с воздушными целями, используя дроны-перехватчики. Как сообщает Цензор.НЕТ, мобильные группы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью зенитных дронов уничтожили семь вражеских БПЛА в небе над Сумской областью.

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Использование дронов-зенитчиков позволяет эффективно поражать российскую авиаразведку на высотах и расстояниях, где обычное стрелковое оружие менее эффективно. Таким образом пограничники "приземлили" целый ряд дорогостоящих аппаратов оккупантов.

Результаты боевой работы:

  • 1 БПЛА "Молния";

  • 3 БПЛА "Zala";

  • 2 БПЛА "Supercam";

  • 1 БПЛА "Князь Вещий Олег".

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Автор: 

Госпогранслужба (7441) ПВО (3979) дроны (7976)
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