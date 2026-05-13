Пограничники "Стальной границы" сбили семь вражеских БПЛА над Сумщиной. ВИДЕО

Украинские пограничники успешно внедряют новейшие методы борьбы с воздушными целями, используя дроны-перехватчики. Как сообщает Цензор.НЕТ, мобильные группы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью зенитных дронов уничтожили семь вражеских БПЛА в небе над Сумской областью.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Использование дронов-зенитчиков позволяет эффективно поражать российскую авиаразведку на высотах и расстояниях, где обычное стрелковое оружие менее эффективно. Таким образом пограничники "приземлили" целый ряд дорогостоящих аппаратов оккупантов.

Результаты боевой работы:

1 БПЛА "Молния";

3 БПЛА "Zala";

2 БПЛА "Supercam";

1 БПЛА "Князь Вещий Олег".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воздушные силы ВСУ продемонстрировали боевую работу во время отражения атаки более 200 российских БПЛА. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты "Альфы" СБУ перехватчиками STING с системой Hornet Vision 360 уничтожили 14 БПЛА оккупантов. ВИДЕО