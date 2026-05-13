Пограничники "Стальной границы" сбили семь вражеских БПЛА над Сумщиной. ВИДЕО
Украинские пограничники успешно внедряют новейшие методы борьбы с воздушными целями, используя дроны-перехватчики. Как сообщает Цензор.НЕТ, мобильные группы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью зенитных дронов уничтожили семь вражеских БПЛА в небе над Сумской областью.
Использование дронов-зенитчиков позволяет эффективно поражать российскую авиаразведку на высотах и расстояниях, где обычное стрелковое оружие менее эффективно. Таким образом пограничники "приземлили" целый ряд дорогостоящих аппаратов оккупантов.
Результаты боевой работы:
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1 БПЛА "Молния";
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3 БПЛА "Zala";
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2 БПЛА "Supercam";
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1 БПЛА "Князь Вещий Олег".
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