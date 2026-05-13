Прикордонники "Сталевого кордону" збили сім ворожих БпЛА над Сумщиною. ВIДЕО

Українські прикордонники успішно впроваджують новітні методи боротьби з повітряними цілями, використовуючи дрони-перехоплювачі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, мобільні групи бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" за допомогою зенітних дронів знищили сім ворожих БпЛА в небі над Сумщиною.

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Використання дронів-зенітників дозволяє ефективно уражати російську авіарозвідку на висотах та відстанях, де звичайна стрілецька зброя є менш дієвою. У такий спосіб прикордонники "приземлили" цілий ряд дороговартісних апаратів окупантів.

Результати бойової роботи:

1 БпЛА "Молнія";

3 БпЛА "Zala";

2 БпЛА "Supercam";

1 БпЛА "Князь Вєщий Олег".

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