Прикордонники "Сталевого кордону" збили сім ворожих БпЛА над Сумщиною. ВIДЕО
Українські прикордонники успішно впроваджують новітні методи боротьби з повітряними цілями, використовуючи дрони-перехоплювачі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, мобільні групи бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" за допомогою зенітних дронів знищили сім ворожих БпЛА в небі над Сумщиною.
Використання дронів-зенітників дозволяє ефективно уражати російську авіарозвідку на висотах та відстанях, де звичайна стрілецька зброя є менш дієвою. У такий спосіб прикордонники "приземлили" цілий ряд дороговартісних апаратів окупантів.
Результати бойової роботи:
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1 БпЛА "Молнія";
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3 БпЛА "Zala";
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2 БпЛА "Supercam";
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1 БпЛА "Князь Вєщий Олег".
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