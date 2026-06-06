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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Атакованы арсеналы ВМФ РФ в Ленинградской области, база в Кронштадте и нефтебаза в Краснодарском крае, - Зеленский

Прошлой ночью украинские дроны нанесли удары по арсеналам ВМФ противника в Ленинградской области и по базе в Кронштадте.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали от Зеленского

"Эту войну пора заканчивать. Но российский руководитель хочет воевать. Поэтому действуют украинские санкции за эту агрессию. Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга - до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте. А также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров до Краснодарского региона и нанесли удар по нефтебазе. Важные результаты совместной работы воинов ВСУ, СБУ и ГУР. России нужно завершать свою войну и прекращать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины получат справедливый ответ. Спасибо нашим воинам за меткость", - подчеркнул глава государства.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня беспилотники атаковали российские регионы и оккупированные территории. После массированной атаки БПЛА загорелись нефтебазы в Краснодарском крае и на оккупированной Донецкой области.
  • Также сообщается об ударах по портовой инфраструктуре.
  • Одним из главных направлений атаки стала Ленинградская область. Местные жители сообщали о пролете ударных беспилотников на низких высотах в районе Санкт-Петербурга и прилегающих населенных пунктов.
  • Впоследствии стало известно, что вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ в Ленинградской области, проводится частичная эвакуация

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Автор: 

Ленинградская область (43) дроны (7293) Удары по РФ (998)
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Топ комментарии
+14
Клоун, твоєї заслуги тут нема.
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06.06.2026 11:37 Ответить
+13
Після атаки і підриву, вибухають ********** на арсеналі мінно-торпеднлї бази противника в Іжорі, Ленінградська область.

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06.06.2026 11:47 Ответить
+7
А чому не літають ''Фламінго''? Їх вже мало б бути до 4000 тисяч. Для кого ті накопичення?
Перед листом направив би тисяч три по москві і дивись пуйло б саме попросило миру.
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06.06.2026 11:48 Ответить
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Клоун, твоєї заслуги тут нема.
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06.06.2026 11:37 Ответить
Перепрошую, тут доречно - КЛОВАН.
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06.06.2026 11:43 Ответить
Та що ви "стрілки переводите"? Ну, захотілося "Блазню", "пофоткаться" , на фоні "величної заграви", створеної стараннями наших воїнів... Ти вірші Агнії Барто, читав, коли-небудь?

Агния Барто, "Володин портрет", 1957 г.

Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!

Портрет Володей

Сколько в мире есть Володей -
всё спортивные ребята,
в шалаше живут по году
и дзюдо применят складно!

Только, что о них мы знаем?
Только то, что о них снимают!
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06.06.2026 11:55 Ответить
Насрати на зекодлу та на нього особисто. СОУ молодці, геніальні накладачі санкцій на кацапстан.
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06.06.2026 11:45 Ответить
Після атаки і підриву, вибухають ********** на арсеналі мінно-торпеднлї бази противника в Іжорі, Ленінградська область.

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06.06.2026 11:47 Ответить
А чому не літають ''Фламінго''? Їх вже мало б бути до 4000 тисяч. Для кого ті накопичення?
Перед листом направив би тисяч три по москві і дивись пуйло б саме попросило миру.
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06.06.2026 11:48 Ответить
Фламінги літають в Ізраїль.
Накопичення йде в офшори..
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06.06.2026 12:01 Ответить
Дякуємо ЗСУ, дякуємо СБС та Мадяру!
Зезиденту питання - Хто такий "Вова"?
Всі й так знають, але всеж скажи, Вова..
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06.06.2026 11:49 Ответить
зєлічка почав ще й шпрехшталмейстером своєї оп-и підробляти
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06.06.2026 11:50 Ответить
Гарно горить! Слава ЗСУ!
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06.06.2026 11:54 Ответить
... ...
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06.06.2026 12:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FeVR_O9axjQ
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06.06.2026 12:07 Ответить
Рашистский телеграм-канал, отслеживающий украинские беспилотники, сообщил, что Питер, его окрестности и Крондштадт было атакованы 200ми беспилотниками, но пока видим лишь один пожар, что мало
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06.06.2026 12:09 Ответить
@ (мова оригіналу):
"Список уничтоженного только что вооружения 15-го арсенала ВМФ РФ (Лебяжье, для Балтийского флота):

• Крылатые ракеты «Калибр» (3М-14К/3М-54К, Калибр-НК/ПЛ) -контейнеры/пакеты для надводных кораблей и подлодок (Буян-М, Каракурт, Варшавянка и др.). Возможное количество: десятки - сотни единиц (в транспортно-пусковых контейнерах).
• Торпеды 533 мм (УГСТ «Физик», УЭТ-1, ТЭСТ-71, СЭТ-65, 53-65К и др.) - универсальные и противолодочные.
Возможное количество: сотни единиц.
• Торпеды 650 мм (65-76 «Кит» и модификации) - тяжелые противокорабельные. Возможное количество: десятки - сотни.
• Морские мины (МДМ-1/2/5 донные, ПМК-2, МДМ, якорные, самотранспортирующиеся МДС/СМДМ) - противолодочные и противокорабельные. Возможное количество: тысячи единиц.
• Глубинные бомбы (противолодочные, реактивные для РБУ-6000/12000) - десятки - сотни.
• Боевые зарядные отделения (БЗО) торпед и мин, взрывчатые вещества и компоненты.
• Снаряды корабельной артиллерии (76 мм, 130 мм и др. для корветов/тральщиков) - тысячи.
• Минно-тральное имущество (тралы, параваны и т.д.).

Всё это хранилось и обслуживалось до сегодняшнего дня для обеспечения кораблей, подлодок и сил Балтийского флота РФ."
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06.06.2026 12:16 Ответить
это же какой там был взрыв!!!
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06.06.2026 12:30 Ответить
 
 