"Герой сво" призвал россиян к протестам у Кремля: "Культурно, мирно, и задать вопрос: „Что происходит, нах#й, #баный в рот?"

В сети появилось видеообращение возмущенного российского военного, так называемого "героя спецоперации", который на фоне ракетных ударов и атак БПЛА по Москве призвал сограждан к массовым протестам в центре столицы РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант эмоционально отреагировал на неспособность Минобороны РФ защитить небо над Москвой и Подмосковьем, констатировав, что страна-агрессор оказалась на грани масштабной катастрофы.

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Военный РФ заявил, что если ситуация не изменится в течение нескольких дней, единственным выходом для россиян станет массовое скопление у здания Министерства обороны или под стенами Кремля, чтобы "задать вопросы" руководству государства, правда, в традиционном для РФ формате "мирного и культурного" стояния.

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"Друзья, ещё раз доброе утро всем. Оно, конечно, ни х#я не доброе. У меня остаётся только единственное предположение, вариант. Посмотреть сейчас день, два, три на происходящее. Как мы будем действовать дальше. И если опять же будет вот эта дрочка, без смазки на х#й. Вариант первый. Собираться в группки, приходить в центр Москвы. Культурно, мирно, без всяких мыслей. Собраться где-то в центре, возле Министерства обороны, возле Кремля. И задать вопросы. Что, блядь, происходит, #баный в рот? Это единственный вариант, который, на мой взгляд, остаётся. Потому что дальше, если мы просто будем молча наблюдать за тем, что происходит, и ни х#я не делать, у нас просто не останется страны, у нас не останется дома, у нас не останется родины, сука!" - говорит россиянин.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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