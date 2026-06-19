"Герой сво" закликав росіян до протестів біля Кремля: "Культурно, мирно, и задать вопрос: "Что происходит нах#й, #баный в рот?". ВIДЕО

У мережі з'явилося відеозвернення обуреного російського військового, так званого "героя спецоперації", який на тлі прильотів ракет та БПЛА по Москві закликав співгромадян до масових протестів у центрі столиці РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант емоційно відреагував на нездатність Міноборони РФ захистити небо над Москвою та Підмосков'ям, констатувавши, що країна-агресорка опинилася на межі масштабної катастрофи.

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Військовий РФ заявив, що якщо ситуація не зміниться протягом кількох днів, єдиним виходом для росіян є масовий збір біля будівлі Міністерства оборони або під стінами Кремля, щоб "задати питання" керівництву держави, щоправда, у традиційному для РФ форматі "мирного та культурного" стояння.

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"Друзья, еще раз утро доброе всем. Оно, конечно, них#я не доброе. У меня остается только единственное предположение, вариант. Посмотреть сейчас день, два, три на происходящее. Как мы будем действовать дальше. И если опять же будет вот это дрочиво, без смазки нах#й. Вариант один. Собираться в кучки, приходить в центр Москвы. Культурно, мирно, без всяких мыслей. Собраться где-то в центре, возле Министерства обороны, возле Кремля. И задать вопросы. Что происходит нах#й, #баный в рот? Это единственный вариант, остается, на мой взгляд, что сделать. Потому что дальше, если мы просто будем молча наблюдать, что происходит и них#я не делать, у нас просто не останется страны, у нас не останется дома, у нас не останется родины, сука!"- каже росіянин.

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