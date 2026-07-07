Зеленский прибыл в Анкару для участия в двухдневном саммите НАТО. ВИДЕО (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию, где 7 июля начинается двухдневный саммит НАТО.

Об этом сообщили в украинской делегации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Как отмечается, глава государства уже находится в Анкаре.

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"Впереди важная работа в Анкаре. Мы ожидаем сильного и результативного саммита НАТО. Сейчас нужны решения, которые дадут больше защиты нашим людям, больше возможностей для нашей обороны и еще более сильное взаимодействие между Украиной, Европой и Америкой.

Форум оборонных индустрий НАТО, запланированные почти два десятка двусторонних встреч с лидерами, новые Drone Deals и другие договоренности с партнерами. Неизменно будем работать над усилением ПВО для Украины. Новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство – все это наш приоритет. Благодарны всем, кто помогает Украине реальными шагами", - отметил Зеленский в телеграм-канале.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Анкаре стартовал 36-й саммит НАТО: лидеры Альянса собрались на двухдневную встречу.

Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша договорились создать новый оборонный механизм для совместных действий в сложной ситуации с безопасностью и подтвердили поддержку Украины.

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