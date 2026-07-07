Зеленський прибув до Анкари для участі у дводенному саміті НАТО. ВIДЕО(оновлено)

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Туреччини, де 7 липня розпочинається дводенний саміті НАТО.

Про це повідомили в українській делегації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Як зазначається, глава держави вже перебуває в Анкарі.

Оновлена інформація

"Попереду важлива робота в Анкарі. Ми очікуємо на сильний і результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою.

Форум оборонних індустрій НАТО, заплановані майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами, нові Drone Deals та інші домовленості з партнерами. Незмінно будемо працювати над посиленням ППО для України. Нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво – все це наш пріоритет. Вдячні усім, хто допомагає Україні реальними кроками", - зазначив Зеленський у телеграм-каналі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Анкарі стартував 36-й саміт НАТО: лідери Альянсу зібралися на дводенну зустріч.

Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща домовилися створити новий оборонний механізм для спільних дій у складній безпековій ситуації та підтвердили підтримку України.

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